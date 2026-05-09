/RO ના ફિલ્ટરને કેટલા સમયમાં બદલવું જોઈએ? 90% લોકો કરે છે આ મોટી ભૂલ

RO Filter Kab Change Karna Chahiye: વોટર પ્યુરીફાયરની સર્વિસને લઈને ઘણીવાર લોકો બેદરકારી દાખવે છે. આવો જાણીએ કેટલા દિવસમાં આરઓનું ફિલ્ટર બદલી દેવું જોઈએ.
પાણી આપણી પાયાની જરૂરિયાત છે. પાણી વગર જીવનની કલ્પના કરી શકાય નહીં. સારા સ્વાસ્થ્ય માટે સ્વચ્છ પાણી જરૂરી છે. જો પાણીમાં કોઈ પ્રકારની ગંદકી હોય તો તેનાથી ઘણી બીમારીઓ થવા લાગે છે. સ્વચ્છ અને પીવા લાયક પાણી માટે મોટા ભાગના ઘરમાં વોટર પ્યુરીફાયરનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ ઘણા લોકો તેની સર્વિસને લઈને બેદરકારી દાખવે છે. આપણે સ્વચ્છ પાણી મળતું રહે તે માટે સમય પર ફિલ્ટરની સર્વિસ કરાવવી જરૂરી છે.
વોટર પ્યુરીફાયરને લઈને સૌથી મોટું કન્ફ્યુઝન રહે છે કે તેની સર્વિસ કેટલા દિવસમાં કરાવવી જોઈએ. તેને લઈને લોકોના અલગ-અલગ મત છે. જો તમારા મનમાં શંકા છે તો આજે તે દૂર થઈ જશે. મોટા ભાગના લોકો ત્યારે ફિલ્ટર બદલે છે જ્યારે મશીન કામ કરવાનું બંધ કરી દે, આ તમારી બેદરકારી તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
કેટલો હોવો જોઈએ TDS?
સૌથી પહેલા તમને જણાવી દઈએ કે પાણીમાં નક્કી માપદંડ પ્રમાણે TDS હોવો જોઈએ. જો પાણીમાં ટીડીએસ વધુ છે તો તમે તેનાથી બીમાર થઈ શકો છો અને સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. વોટર પ્યુરીફાયરનું ફિલ્ટર પાણીમાં વધેલા TDS ને ઘટાડવાનું કામ કરે છે. તેથી તેની સમય પર સર્વિસ કરાવવી જરૂરી છે. પાણીમાં જો TDS માપદંડની વાત કરીએ તો પીવા લાયક પાણીમાં આદર્શ ટીડીએસ 50 થી 120mg/L હોવો જોઈએ.
ખરાબ ફિલ્ટરની ઓળખ
આમ તો જ્યારે ફિલ્ટર સંપૂર્ણ રીતે ખરાબ થઈ જાય તો મશીનમાં બીપનો અવાજ આવવા લાગે છે. પરંતુ તે પહેલા પણ તમે જાણી શકો છો કે ફિલ્ટર ખરાબ થઈ ગયું છે. જો ફિલ્ટરના પાણીમાં પણ તમને સ્વાદમાં ફેરફાર લાગી રહ્યો છે તો તમારા આરઓનું કાર્બન ફિલ્ટર ખરાબ થઈ ગયું છે. ખરાબ કાર્બન ફિલ્ટરથી પાણીમાં રહેલ ક્લોરીન અને અન્ય કાર્બનિક અશુદ્ધિ ફિલ્ટર થઈ શકતી નથી, જેના કારણે પાણી કડવું લાગે છે.
ઘણીવાર તમે પાણીની મહેકથી પણ ઓળખી શકો છો કે ફિલ્ટર બદલવાનો સમય આવી ગયો છે. જો તમને પાણી પીવા સમયે તેમાં માટી જેવી મહેકનો અનુભવ થવા લાગે તો તેનો મતલબ છે કે ફિલ્ટરમાં લેગ સેટિમેન્ટ ફિલ્ટર જામ થઈ ગયું છે. આ સિવાય જો તમારા વોટર પ્યુરીફાયર ટેંક ભરવામાં પહેલાથી વધુ સમય લાગી રહ્યો છે તો સમજી જજો તમારૂ ફિલ્ટર સારી રીતે કામ કરી રહ્યું નથી.
ફિલ્ટર ક્યારે બદલવું જોઈએ?
હવે સૌથી મહત્વનો સવાલ જે લગભગ બધાના મનમાં રહે છે કે વોટર પ્યુરીફાયરનું ફિલ્ટર ક્યારે બદલવું જોઈએ તો તમને જણાવી દઈએ કે સામાન્ય રીતે સેડિમેન્ટ અને કાર્બન ફિલ્ટર લગભગ 6થી 10 મહિના સુધી ઠીક કામ કરી શકે છે. તો આરો મેંબ્રેન આશરે 3 વર્ષ સુધી કામ કરે છે. પરંતુ જો ઉપર જણાવેલી કોઈ સમસ્યા તમારા પાણીમાં જોવા મળે તો તમે ટેક્નીશિયનને બોલાવી ચેક કરાવી શકો છો.