Rajma Boiling Hack: 3 જ સીટીમાં ગળી જશે રાજમા, બાફતી વખતે કુકરમાં રાજમા સાથે આ વસ્તુનો ટુકડો મુકી દેજો
Rajma Boiling Hack: રાજમા બાફતી વખતે 10-12 સીટી કરો તો પણ રાજમા એકદમ સોફ્ટ થતા નથી? તો આ સમસ્યાનું સમાધાન આજે તમને જણાવીએ. આજે તમને એવી ટ્રીક જણાવીએ જેની મદદથી રાજમા 3 સીટીમાં જ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે.
Rajma Boiling Hack: રાજમા જેને કિડની બીન્સ પણ કહેવાય છે તે પ્રોટીન, ફાઇબર, ફોલિક એસિડ સહિતના પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. રાજમા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે અને રાજમાથી બનતી વાનગીઓ સ્વાદિષ્ટ પણ બને છે. રાજમાને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા પલાળવા પડે છે. પરંતુ ઘણી ગૃહિણીઓની ફરિયાદ હોય છે કે પાણીમાં પલાળ્યા પછી પણ રાજમા ઝડપથી ગળતા નથી અને કડક રહી જાય છે.
10-12 સીટી કર્યા પછી પણ રાજમા ઘણી વખત કડક રહે છે. રાજમા જરા પણ કડક રહી ગયા હોય તો તે વાનગીનો સ્વાદ બગાડે છે. રાજમા બરાબર રીતે બફાયા ન હોય તો તેને ખાધા પછી ગેસ, બ્લોટિંગ, પેટ ભારે થઈ જવું જેવી સમસ્યાઓ થાય છે. આ સ્થિતિમાં રાજમાને ઝડપથી અને સારી રીતે બાફવા માટે શું કરવું ચાલો જાણીએ.
રાજમા બાફવાની આજે એક સીક્રેટ રીતે તમને જણાવીએ. રાજમા બાફતી વખતે આ ટ્રીક અજમાવશો તો ત્રણ સિટીમાં જ રાજમા એકદમ સરસ રીતે બફાઈ જશે. આ રીતે બાફેલા રાજમાનો ઉપયોગ કરી કોઈપણ વાનગી બનાવશો તો તેનો સ્વાદ પણ વધી જશે. એક વખત તમે આ ટ્રીક અજમાવશો પછી દર વખતે આ રીતે જ રાજમા બાફશો. કારણ કે તેનાથી તમારું કામ ખૂબ જ ઝડપથી થઈ જશે અને રાજમા ખાધા પછી ગેસ થયો તેવી ફરિયાદ પણ નહીં રહે.
રાજમા બાફવાની ટ્રીક
રાજમાને બે થી ત્રણ સિટીમાં જ સારી રીતે બાફવા હોય તો બાફતી વખતે કુકરમાં રાજવાની સાથે આદુ પણ રાખો. સોશિયલ મીડિયા પર આ હેક અંગે જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ જાણકારી અનુસાર કુકરમાં રાજમા બાફતી વખતે જો તેમાં આદુનો ટુકડો મૂકી દેવામાં આવે તો તેનાથી રાજમાં ઝડપથી ગળી જાય છે. રાજમાને ઝડપથી બાફવા માટેનો આ નુસખો વર્ષો જૂનો છે. આ નુસખાને તમે છોલે બાફવા માટે પણ યુઝ કરી શકો છો.
રાજમાને બાફવા મૂકો તે પહેલા રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવા. બીજા દિવસે સવારે રાજમાને એક વખત પાણીથી સાફ કરી 10 થી 15 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં રાખો. ત્યાર પછી રાજમાને બાફવા મૂકો. રાજમાને કુકરમાં બાફવા મૂકો ત્યારે તેમાં થોડું મીઠું અને આદુનો એક ટુકડો ઉમેરી દો અથવા આદુને ખમણીને રાજમા સાથે મિક્સ પણ કરી શકો છો. આદુ ઉમેરી દેવાથી રાજમા ઝડપથી બફાઈ જાય છે અને ઝડપથી નરમ થઈ જાય છે.
રાજમાને આદુ સાથે બોઈલ કરવાનો અન્ય એક ફાયદો એ પણ છે કે તેનાથી ગેસ, અપચો જેવી સમસ્યા પણ થતી નથી. રાજમા, છોલે, દાળ સહિતની વસ્તુઓ ઘણી વખત વાત દોષ વધારે છે. જો આ વસ્તુઓ સાથે આદુ મૂકી દેવામાં આવે તો તે વાત દોષને ઘટાડે છે અને તેનું પાચન પણ સરળતાથી થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
