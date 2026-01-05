Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

રડતા બાળકને 2 મિનિટમાં કેવી રીતે શાંત કરવું? બાળરોગ નિષ્ણાંતે સૌથી સરળ યુક્તિ જણાવી

Parenting Tips: ડૉક્ટરે એક ખૂબ જ સરળ અને અસરકારક પદ્ધતિ સૂચવી છે જે તમારા બાળકને ફક્ત બે મિનિટમાં શાંત કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:01 PM IST

Trending Photos

રડતા બાળકને 2 મિનિટમાં કેવી રીતે શાંત કરવું? બાળરોગ નિષ્ણાંતે સૌથી સરળ યુક્તિ જણાવી

Parenting Tips: નવજાત બાળક વારંવાર રડે તે સામાન્ય વાત છે. ઘણીવાર અનેક પ્રયાસો છતાં બાળક ચુપ થતું નથી. તેવામાં આ વાત માતા-પિતા માટે તણાવનું કારણ બની જાય છે. ખાસ કરી માતા જ્યારે થાકી જાય છે અને બાળક શાંત થતું નથી, ત્યારે શું કરવું તે સમજાતું નથી. આ મુશ્કેલીને ઘટાડવા માટે પીડિયાટ્રિશિયન અનુરાધાએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વીડિયોમાં ડોક્ટરે એક સરળ અને અસરકારક ટિપ્સ જણાવી છે, જેને અપનાવી બાળકને બે મિનિટમાં શાંત કરી શકાય છે. આવો જાણીએ...

રડતા બાળકને કઈ રીતે શાંત કરવું?
પીડિયાટ્રિશિયન કહે છે કે તે માટે બાળના પિતાએ એક સરળ કામ કરવું પડશે. ડોક્ટર પિતાને બાળકને સ્કિન-ટૂ-સ્કિન ટોન્ટેક્ટ આપવાની સલાહ આપે છે. સ્કિન-ટૂ-સ્કિન ટોન્કેક્ટમાં પિતા પોતાના કપડા ઉપર હટાવી બાળકને છાતીમાં લગાવે છે, જેથી બાળકની ત્વચા સીધી પિતાની ત્વચાના સંપર્કમાં આવે. તેને કાંગારૂ કેયર પણ કહેવામાં આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

બાળક માટે કેમ ફાયદાકારક?
ડોક્ટર અનુસાર જ્યારે બાળક પિતાની છાતીમાં લાગે છે, તો તેનાથી બાળક, પિતા અને માતાને પણ લાભ થાય છે.

છાતીમાં લગાવવાથી બાળકના શરીરનું તાપમાન નિયંત્રિત કરે છે, તેમને હૂંફ અને સુરક્ષાની ભાવના આપે છે, અને તેમને શાંત કરે છે.

આ બાળકના હૃદયના ધબકારા, શ્વાસ, બ્લડ સુગર લેવલ અને બ્લડ પ્રેશરને સ્થિર કરવામાં મદદ કરે છે, ખાસ કરીને સમયથી પહેલા જન્મેલા બાળકોમાં.

ડૉક્ટર સમજાવે છે કે છાતીમાં લગાવવાથી બાળકને પિતાની ત્વચામાંથી ફાયદાકારક બેક્ટેરિયા મળે, જે બાળકની રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને આંતરડાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરે છે.

આમ કરવાથી બાળક તત્કાલ શાંત થઈ જાય છે, ગાઢ ઊંઘમાં સૂઈ જાય છે, કારણ કે તેને ફીડની આશા નથી રહેતી.

આ બધાથી અલગ તેનાથી બાળકના મગજના વિકાસમાં મદદ મળે છે અને ન્યૂરલ કનેક્શન મજબૂત થાય છે.

પિતા માટે પણ ફાયદાકારક
સ્કિન-ટૂ-સ્કિન કોન્ટેક્ટ માત્ર બાળક જ નહીં પિતા માટે પણ ફાયદાકારક છે. તેનાથી પિતાનો તણાવ ઓછો થાય છે, કારણ કે કોર્ટિસોલ હોર્મોન ઘટે છે. સાથે મગજનો તે ભાગ સક્રિય થાય છે જે દેખરેખ અને પોતાનાપણું વધારે છે. તેનાથી પિતા-બાળક વચ્ચે ભાવનાત્મક સંબંધ બંધાય છે.

માતાને પણ મળે છે આરામ
જ્યારે બાળક પિતાની સાથે શાંત હોય છે તો માતાને થોડો આરામ મળે છે. આ પદ્ધતિ સ્તનપાનને લાંબા સમય સુધી જારી રાખવામાં પણ મદદ કરે છે.

કઈ રીતે આપશો સ્કિન-ટૂ-સ્કિન કોન્ટેક્ટ?
તે માટે સૌથી પહેલા પિતા રિલેક્સ થઈ આરામથી બેસે કે સૂઈ જાય. બાળકને માત્ર ડાયપર પહેરાવી છાતીથી લગાવે અને પછી હળવા કપડાથી ઢાંકી દે.

10-15 મિનિટ સુધી શાંત માહોલમાં બેઠા રહો
પીડિયાટ્રિશયન કહે છે કે આ નાની પદ્ધતિ વિજ્ઞાન પર આધારિત છે અને પરિવાર માટે ફાયદાકારક છે. તેવામાં જો તમારૂ બાળક હવે રડે ત્યારે આ ટિપ્સ જરૂર અજમાવો.

ડિસ્ક્લેમરઃ સલાહ સહિત આ સામગ્રી માત્ર સામાન્ય જાણકારી પ્રદાન કરે છે. આ કોઈ પ્રકારની ચિકિત્સાનો વિકલ્પ નથી. વધુ જાણકારી માટે હંમેશા નિષ્ણાંતની સલાહ લો. ઝી 24 કલાક આ જાણકારી માટે જવાબદારીનો દાવો કરતું નથી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Crying Baby

Trending news