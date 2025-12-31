Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Lifehacks: ફ્લાવર ખરીદતા પહેલા આ રીતે ચેક કરવું, શાકની લારીએ ઊભા ઊભા ખબર પડી જશે ફ્લાવરમાં કીડા છે કે નહીં

How to Check Cauliflower: ફ્લાવરથી અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ વ્યંજન બને છે. જો કે ફ્લાવર ખરીદતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કારણ કે તેમાંથી જીવાત નીકળતી હોય છે. આજે તમને 3 એવી ટ્રીક્સ વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે 2 મિનિટમાં જાણી શકશો કે ફ્લાવર સારું છે કે અંદરથી જીવાતવાળું. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:30 PM IST

Trending Photos

Lifehacks: ફ્લાવર ખરીદતા પહેલા આ રીતે ચેક કરવું, શાકની લારીએ ઊભા ઊભા ખબર પડી જશે ફ્લાવરમાં કીડા છે કે નહીં

How to Check Cauliflower: શિયાળાની ઋતુ આવે એટલે માર્કેટમાં ફ્લાવર ભરપૂર માત્રામાં દેખાવા લાગે છે. શિયાળામાં ફ્લાવરથી બનેલા અલગ અલગ વ્યંજન ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ફ્લાવર પોષક તત્વથી ભરપૂર શાક છે. પરંતુ કેટલાક લોકો ફ્લાવરનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળે છે. ફ્લાવરનો ઉપયોગ ન કરવા પાછળ કારણ હોય છે તેમાંથી નીકળતા કીડા. ફ્લાવરમાં અંદરની તરફ લીલા, કાળા, ભુરા અને સફેદ રંગના કીડા લાગેલા હોય છે. ફ્લાવર ખરાબ છે તે વાતની ખબર મોટાભાગે ત્યારે પડે છે જ્યારે તેને ઘરે લાવી કાપવામાં આવે.

Add Zee News as a Preferred Source

ફ્લાવર સમાર્યા પછી તેની અંદરથી જો વધારે પ્રમાણમાં ઈયળ નીકળે તો પછી ફ્લાવરનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. તેથી ફ્લાવર ખરીદીથી વખતે જ શાક સારું છે કે ખરાબ તે જોવું જરૂરી છે. જો તમને પણ ફ્લાવર લેવામાં મુસીબત થતી હોય તો આજે તમને ત્રણ એવી ટ્રીક વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે શાકની લારીએ ઊભા રહીને જ ચેક કરી શકશો કે ફ્લાવર સારું છે કે ખરાબ. આ રીતે તમે ફ્લાવર ચેક કરશો તો ફ્લાવરના ઢગલામાંથી સારું ફ્લાવર આરામથી લઈ શકશો. 

ફ્લાવર સારું છે કે ખરાબ ચેક કરવાની રીત 

ફ્લાવરનો રંગ 

ફ્લાવર ખરીદીથી વખતે તેના રંગ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી હોય છે. તાજું અને સારું ફ્લાવર હોય તો તેનો રંગ એકદમ સફેદ અથવા તો લાઈટ ક્રીમ હોય છે. પરંતુ ફ્લાવર વાસી હોય અથવા તો અંદરથી સડેલું હોય તો તેની ઉપર પીળા કે ભૂરા રંગના ધાબા દેખાવા લાગે છે. ફ્લાવર ઉપરથી પીળું કે ભૂરા રંગ જેવું દેખાય તો તેની અંદર ઈયળ હોય તેની શક્યતા પણ વધારે હોય છે. તેથી જે ફ્લાવર પર ઉપર કાળા નિશાન દેખાતા હોય તેને ખરીદવાનું ટાળવું. 

દબાવીને ચેક કરો 

ફ્લાવર ખરીદતા પહેલા તેની ઉપરના ભાગને આંગળીથી થોડો દબાવો. ફ્લાવર સારું અને તાજું હશે તો તે ઉપરથી કઠોર હશે. જો ફ્લાવર પોચું હોય અને થોડું દબાવવાથી પણ તૂટી જાય તો તે વાસી હોઈ શકે છે અને તેમાં કીડા પણ હોઈ શકે છે. ફ્લાવર સારું હોય તો તે કડક હોય છે અને વજનમાં પણ ભારે લાગે છે. વાસી ફ્લાવર વજનમાં હળવું લાગે છે અને ઢીલું પડી ગયું હોય છે. 

ફ્લાવરના પાન ચેક કરો 

ફ્લાવર ખરીદી વખતે તેના પાન પર પણ ધ્યાન આપવું. ફ્લાવરના નીચેના પાન કે દાંડી પર કાણા હોય, રૂ જેવો કચરો દેખાતો હોય અથવા તો પાન ચીકણા થઈ ગયા હોય તો ફ્લાવર વાસી હશે અને તેમાં ઈયળ હોય તેવી પણ શક્યતા હોય. જે ફ્લાવરના પાન તાજા અને કડક હોય તે ફ્લાવર સારું હોય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
CauliflowerLifehacksUseful tipsફ્લાવર

Trending news