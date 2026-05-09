/Fennel Seed: આવી વરિયાળી ખાશો તો માંદા પડશો, ખાતા પહેલા ચેક કરો વરિયાળી ખાવા લાયક છે કે નહીં

Fennel Seed Adulteration : ગરમીથી શરીરને ઠંડક કરે તેવી વરિયાળી શુદ્ધ છે કે નહીં તે ચેક કરવું જરૂરી હોય છે. કારણ કે વરિયાળીમાં પણ ભેળસેળ થાય છે. વરિયાળીમાં ગ્રીન રંગ, વજન વધારવા માટે અશુદ્ધિઓની ભેળસેળ કરવામાં આવતી હોય છે. એટલા માટે આજે તમને વરિયાળી શુદ્ધ છે કે નહીં તે ચેક કરવાની રીત જણાવી દઈએ.
Fennel Seed Adulteration : હેલ્થ માટે ફાયદાકારક અલગ અલગ પ્રકારના દાણામાંથી એક વરિયાળી પણ છે. વરીયાળીનો ઉપયોગ સૌથી વધારે મુખવાસ તરીકે કરવામાં આવે છે. ગરમીમાં વરીયાળીનું શરબત, સાકર અને વરીયાળીનો મુખવાસ વગેરે વસ્તુઓ વધારે ઉપયોગમાં લેવાય છે. વરીયાળી એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, ફાઇબર અને જરૂરી ખનીજથી ભરપૂર હોય છે.
વરીયાળીના દાણા સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે ઔષધીય ગુણથી ભરપૂર હોય છે. વરીયાળી ખાવાથી પેટ ફુલવાની સમસ્યા, એસિડિટી, સ્લો મેટાબોલિઝમ, શ્વાસની દુર્ગંધ જેવી સમસ્યાઓથી મુક્તિ મળી શકે છે. મોટાભાગના ઘરમાં મુખવાસ તરીકે વરિયાળીનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વરીયાળીમાં પણ ભેળસેળ થતી હોય છે ?
વરીયાળીમાં ભેળસેળ કરવાની રીત
જો વરિયાળી ભેળસેળ વાળી હોય તો તેને ખાવાથી આડઅસર પણ થઈ શકે છે.. વરીયાળીમાં અલગ અલગ વસ્તુઓથી ભેળસેળ કરવામાં આવે છે.. જેમકે ખરાબ અને જૂની થયેલી વરિયાળીને ફ્રેશ દેખાડવા માટે તેમાં લીલો રંગ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય વરિયાળી નું વજન વધે તે માટે તેમાં અશુદ્ધિઓ મિક્સ કરવામાં આવે છે. આવી વરિયાળી ખાવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી વરિયાળી ખરીદીથી વખતે એ ચેક કરવું જરૂરી થઈ જાય છે કે વરીયાળી શુદ્ધ છે કે નહીં. આજે તમને 4 એવી રીત વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે જાણી શકો છો કે વરીયાળી શુદ્ધ છે કે નહીં.
વરીયાળી શુદ્ધ છે કે નહીં ચેક કરવાની રીત
વરીયાળીનો રંગ
વરીયાળીનો રંગ લીલો હોય છે પરંતુ વરીયાળી એકદમ ચમકદાર લીલા રંગની હોતી નથી. વરીયાળીનો રંગ આછો લીલો હોય છે. જો તમે વરીયાળી ખરીદવા જાવ અને તેનો રંગ એકદમ લીલો દેખાતો હોય તો શક્ય છે કે તેમાં રંગ મિક્સ કરવામાં આવ્યો હોય.
હથેળીમાં રગડો
વરીયાળીમાં મિલાવટ છે કે નહીં તે ચેક કરવાની બીજી રીત હથેળીમાં રગડવાની પણ છે. થોડી વરીયાળી લઈને હથેળીમાં રાખો અને પછી બંને હાથને રગડો. જો વરીયાળીમાં વજન વધારવા માટે અશુદ્ધિઓ કે ગ્રીન કલર મિક્સ કરવામાં આવ્યો હશે તો હાથ પર અશુદ્ધિઓ દેખાશે. આવી વરિયાળી ખરીદવાથી બચવું.
વરીયાળી ચાખી જુઓ
વરીયાળી ખરીદતા પહેલા તેના થોડા દાણા ચાખી લો. જો વરિયાળીનો સ્વાદ વધારે પડતો મીઠો લાગે કે પછી થોડો કડવો લાગતો હોય તો તેમાં મિલાવટ હોઈ શકે છે.. વરીયાળીને મીઠી બનાવવા માટે તેમાં આર્ટિફિશિયલ કલર અને એડિટીવ્સ મિક્સ કરવામાં આવે છે. આવી વસ્તુઓ મિક્સ કરેલી વરિયાળીની સુગંધ પણ વિચિત્ર હશે.
વોટર ટેસ્ટ
વરીયાળી શુદ્ધ છે કે નહીં તે ચેક કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે પાણી. વરીયાળીનો ઉપયોગ શરૂ કરો તે પહેલા થોડી વરીયાળી પાણીમાં પલાળી દો. વરીયાળી ઉમેરવાની સાથે જ પાણીનો રંગ લીલો થવા લાગે તો તેમાં સિન્થેટિક રંગ હોઈ શકે છે. શુદ્ધ વરીયાળીના કારણે પણ પાણીનો રંગ બદલે છે પરંતુ તે એકદમ લીલો થતો નથી અને બીજું કે વરીયાળી પાણીમાં ધીરે ધીરે કલર છોડે છે. એટલે કે જ્યારે તમે આખી રાત વરીયાળી પલાળી રાખો તો સવારે પાણીનો રંગ થોડો બદલ્યો હોય. જો પાણીનો રંગ વધારે પડતો લીલો થઈ જાય કે તુરંત બદલી જાય તો તેમાં રંગની મિલાવટ કરેલી હોઈ શકે છે.
