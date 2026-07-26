/Foundation Shade: સ્કિન ટોન પ્રમાણે ફાઉન્ડેશન લેવું હોય તો પ્રોડક્ટ આ જગ્યાએ લગાવીને ચેક કરવી, પરફેક્ટ શેડ મળશે

How to choose Foundation Shade: ફાઉન્ડેશન જો સ્કિન સાથે મેચ થતા શેડનું ન હોય તો ચહેરો સુંદર દેખાવાને બદલે કેકી અને ખરાબ દેખાય છે. ફાઉન્ડેશન માટે પરફેક્ટ શેડ લેવામાં ઘણી યુવતીથી ગડબડ થઈ જાય છે. કારણ કે તેમને એ વાતની જાણકારી નથી હોતી કે ફાઉન્ડેશન કઈ રીતે લેવાનું હોય તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ ફાઉન્ડેશન લેતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય. જો આ રીતે તમે ફાઉન્ડેશન લેશો પર પરફેક્ટ શેડ મળશે.
સ્કિનના અંડર ટોનને જાણો
પરફેક્ટ શેડનું ફાઉન્ડેશન લેવું હોય તો સૌથી પહેલા સ્કિનના અંડર ટોને સમજો. જો તમારા હાથના કાંડા પર સ્કિન પર લીલી નસો દેખાય છે તો તમારો અંડર ટોન વાર્મ છે. જો કાંડા પર બ્લુ જેવી કે રીંગણી કલરની નસો દેખાય છે તો તમારો અંડરટોન કૂલ છે. અને જો તમારા કાંડા પર લીલી અને બ્લુ જેવી નસો દેખાય છે તો તમારે અંડર ટોન ન્યુટ્રલ અથવા નેચરલ છે. જો ફાઉન્ડેશન તમારા અંડરટોન સાથે મેચ ન થાય તો તે સ્કિન પર પણ સારો નહીં લાગે.
ચહેરા સાથે નહીં ગદરન સાથે મેચ કરો
મોટાભાગે યુવતીએ ફાઉન્ડેશનનો શેડ ટેસ્ટ કરવા માટે પ્રોડક્ટને ચહેરા પર લગાવે છે. પરંતુ આ સૌથી મોટી ભુલ છે. ફાઉન્ડેશનનો પરફેક્ટ શેડ લેવો છે તો ગરદનને મેચ થતું ફાઉન્ડેશન લેવું. ફાઉન્ડેશન લગાડવાની પણ એક રીત છે. ફાઉન્ડેશનનો શેડ બરાબર છે કે નહીં તે જાણવા માટે થોડી પ્રોડક્ટ લઈ તેને જોલાઈન પર લગાવો અને ગરદન તરફ સ્પ્રેડ કરો. જો ચહેરાના આ ભાગમાં ફાઉન્ડેશન બરાબર બ્લેન્ડ થાય છે તો તે તમારો શેડ છે.
સૌથી પહેલા ટ્રાયલ પેક ખરીદો
આટલું ચેક કર્યા પછી પણ જો એમ લાગતું હોય તે ફાઉન્ડેશન શેડ બરાબર છે કે નહીં તો શરુઆતમાં ફાઉન્ડેશનનું ટ્રાયલ પેક ખરીદો. નાનું પેક યુઝ કરો જો શેડ બરાબર લાગે તો બીજીવખત મોટું પેક ખરીદવું. ડાયરેક્ટ મોટું પેક ખરીદવાનું ટાળવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)