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  • /Foundation Shade: સ્કિન ટોન પ્રમાણે ફાઉન્ડેશન લેવું હોય તો પ્રોડક્ટ આ જગ્યાએ લગાવીને ચેક કરવી, પરફેક્ટ શેડ મળશે

Foundation Shade: સ્કિન ટોન પ્રમાણે ફાઉન્ડેશન લેવું હોય તો પ્રોડક્ટ આ જગ્યાએ લગાવીને ચેક કરવી, પરફેક્ટ શેડ મળશે

How to choose Foundation Shade: ફાઉન્ડેશનનો શેડ જો થોડા પણ ઉપર નીચે હોય તો ચહેરા પર લગાડ્યા પછી ચહેરો ખુબ જ ખરાબ લાગે છે. એટલા માટે જ ફાઉન્ડેશન ખરીદતી વખતે એ ચેક કરી લેવું કે સ્કિન પર લગાવ્યા પછી ફાઉન્ડેશન કેવું લાગશે. અને આ વસ્તુ ચેક કરવા માટે પ્રોડક્ટ કઈ જગ્યાએ લગાવવાની હોય ચાલો તમને જણાવીએ.

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:43 PM IST
Foundation Shade: સ્કિન ટોન પ્રમાણે ફાઉન્ડેશન લેવું હોય તો પ્રોડક્ટ આ જગ્યાએ લગાવીને ચેક કરવી, પરફેક્ટ શેડ મળશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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