ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleLifehacks: શક્કરટેટીના ઢગલામાંથી સાકર જેવી મીઠી અને સરસ પાકેલી ટેટી લેવાની સરળ ટ્રીક

Lifehacks: શક્કરટેટીના ઢગલામાંથી સાકર જેવી મીઠી અને સરસ પાકેલી ટેટી લેવાની સરળ ટ્રીક

How to know Muskmelon is Sweet or Not : શક્કરટેટી મીઠી છે કે નહીં તે જાણવાની આ રીતે સૌથી સારી છે. આ રીતે ચેક કરીને ખરીદશો તો શક્કરટેટી 99 ટકા તો મીઠી જ નીકળશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:04 PM IST
  • શક્કરટેટી મીઠી છે કે નહીં તેનો અંદાજ લગાવવા સૌથી પહેલા તેના રંગને જુઓ.
  • જો ટેટી કાચી કે તુરી હોય તો તેમાંથી સુગંધ આવતી નથી.
  • શક્કરટેટી સારી હોય તે ટેટી નાની હોય તો પણ વજનમાં ભારે હોય.

Lifehacks: શક્કરટેટીના ઢગલામાંથી સાકર જેવી મીઠી અને સરસ પાકેલી ટેટી લેવાની સરળ ટ્રીક

How to know Muskmelon is Sweet or Not : ઉનાળામાં તરબૂચ જ નહીં શક્કરટેટી પણ ખૂબ ખવાતી હોય છે. શક્કરટેટી પણ શરીરને ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે. શક્કરટેટી એટલી મીઠી હોય તે તેને સાકરટેટી કહેવાનું મન થઈ જાય. પણ શક્કરટેટી સાકર જેવી મીઠી નીકળે તેના માટે ખરીદતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. ઘણીવાર શક્કરટેટી તુરી અને કાચી પણ નીકળે છે. 

શક્કરટેટી સ્વાદિષ્ટ અને શરીરને ઠંડક કરનાર ફળ છે. ઉનાળામાં શક્કરટેટી ખાવાથી ફાયદા પણ થાય છે. પણ શક્કરટેટી ખરીદતી વખતે ઘણા લોકોને પરેશાની થતી હોય છે. જે લોકોને ખબર ન હોય કે મીઠી શક્કરટેટી કેવી રીતે પસંદ કરવી તેઓ ઘણીવાર ખરાબ ટેટી લઈ લેતા હોય છે. શક્કરટેટી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જો તમને પણ ન ખબર હોય તો ચાલો જણાવીએ.

મીઠી શક્કરટેટી કેવી હોય ?

શક્કરટેટીનો રંગ

શક્કરટેટી મીઠી છે કે નહીં તેનો અંદાજ લગાવવા સૌથી પહેલા તેના રંગને જુઓ. સારી રીતે પાકેલી ટેટી લાઈટ યલો કે ગોલ્ડન જેવી દેખાય છે. જો ટેટી વધારે ગ્રીન રંગની હોય તો સમજવું કે ફળ હજી બરાબર પાક્યું નથી. તેવી જ રીતે શક્કરટેટીની છાલ પર કાળા ડાઘ દેખાતા હોય તો પણ ખરીદવી નહીં.

મીઠી શક્કટેટીની સુગંધ

મીઠી અને બરાબર પાકેલી શક્કરટેટીની સુગંધ પણ મીઠી હોય છે. ટેટીને નાક પાસે લઈ જાવ ત્યાં જ તેની સુગંધનો અનુભવ થવા લાગે છે. જો ટેટી કાચી કે તુરી હોય તો તેમાંથી સુગંધ આવતી નથી. તેથી જે ટેટીમાંથી મીઠી સુગંધ આવતી હોય તે લેવી. આવી ટેટી મોટા ભાગે મીઠી નીકળે.

સોફ્ટ શક્કરટેટી

મીઠી અને પાકેલી ટેટી થોડી સોફ્ટ હોય છે. ટેટી ખરીદો ત્યારે થોડી દબાવીને ચેક કરો. એકદમ કડક ટેટી કાચી હોય શકે છે. તેથી એવી ટેટી લેવી જે ઉપરથી થોડી સોફ્ટ દેખાતી હોય.
 
મીઠી ટેટીનું વજન 

જે શક્કરટેટીમાં રસ વધારે હોય તે ટેટી નાની હોય તો પણ વજનમાં ભારે હોય છે. શક્કરટેટીમાં રસ હોય અને મીઠી હોય તો તે થોડી ભારે હોય છે. એટલે એવી ટેટી પસંદ કરવી જે વજનમાં ભારે હોય. આવી ટેટી મીઠી નીકળી શકે છે. 

શક્કરટેટીની ઉપરનો ભાગ

મીઠી અને પાકેલી ટેટીના ઉપરના ભાગને ધ્યાનથી જુઓ. ટેટીનો ઉપરનો ભાગ સાફ અને સુકાયેલો હોય તો ફળ બરાબર પાકેલું નીકળે. જો ઉપરનો ભાગ એકદમ લીલો દેખાતો હોય તો ટેટી કાચી હોય શકે છે. અને જો ઉપરનો ભાગ ગળી ગયો હોય તો ટેટી સારી નહીં હોય. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

