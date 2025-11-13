Kitchen Hacks: આ 4 હૈક્સથી 2 મિનિટમાં નીકળી જશે કઢાઈના તળિયે જામેલો કાળો મેલ, વર્ષો જુની કઢાઈ પણ ચકાચક થઈ જશે
Kitchen Hacks: આજે તમને 4 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને લગાડવાથી તવાની કિનારી પર અને તળીયે જમા થયેલો કાળો મેલ, મેશ અને તેલની ચિકાશ બધું જ સાફ થઈ જશે. વર્ષો જુનુ વાસણ પણ નવું હોય એવું ચમકવા લાગશે.
Trending Photos
Kitchen Hacks: કઢાઈ એવી વસ્તુ છે જેનો સૌથી વધારે ઉપયોગ થતો હોય છે. શાક બનાવવાથી લઈને વસ્તુઓ તળવા સુધીના કામમાં કઢાઈનો ઉપયોગ થતો હોય છે. વારંવાર ઉપયોગ થવાના કારણે કઢાઈ ધીરે ધીરે કાળી પડવા લાગે છે. તવાના ઉપરના ભાગે અને નીચે એક કાળી લેયર બની જાય છે. જો આ લેયર જાડી થઈ જાય તો પછી વાસણ સાફ કરવાના ડેટર્જન્ટથી પણ તે સાફ થતી નથી. કાળી પડી ગયેલી કઢાઈ તમારા રસોડાની સુંદરતા પણ ખરાબ કરે છે અને આવા વાસણમાં બનેલું ભોજન સ્વાસ્થ્ય પણ બગાડે છે. જો તમારા ઘરમાં પણ તવો કે કઢાઈ કાળા થઈ ગયા હોય તો તેને સાફ કરવાના ચાર ઘરેલુ ઉપાય આજે તમને જણાવી દઈએ. આ ચાર ઉપાય અપનાવવાથી કાળી પડેલી કઢાઈ નવી હોય એવી સાફ થઈ જશે.
કઢાઈ પર જામેલો મેલ અને તેલ સાફ કરવાના ઉપાય
1. કઢાઈ સાફ કરવાની સૌથી સરળ અને અસરકારક રીત છે ડિશ વોશ અને ગરમ પાણી. સૌથી પહેલા કઢાઈ ડુબે તેવું ટબ કે ડોલ લેવી અને તેમાં ગરમ પાણી ભરવું. આ પાણીમાં ડિશ વોશ લિક્વિડ કે પાઉડર મિક્સ કરી દો. હવે આ મિશ્રણમાં કઢાઈને પલાળી દો. ગરમ પાણી ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી કડાઈને પાણીમાં જ રહેવા દો અને ત્યાર પછી બહાર કાઢી સ્ક્રબ વડે સાફ કરો. તમે જોશો કે ગરમ પાણીમાં રહેવાના કારણે કઢાઈની ચિકાસ દૂર થઈ ગઈ છે અને કાળી પરત ફૂલી ગઈ હશે. તેના પર સ્ક્રબ ઘસવાથી મેલ સરળતાથી નીકળવા લાગશે.
2. કઢાઈને સાફ કરવાની બીજી રીત માટે બટેટાની છાલ અને મીઠાની જરૂર પડશે. બટેટાની છાલને કચરામાં ફેંકવાને બદલે તેનાથી તમે કાળી પડેલી કઢાઈ સાફ કરી શકો છો. તેના માટે બટેટાની છાલ પર નમક છાંટી અને કઢાઈના એ ભાગ પર ઘસો જ્યાં કાળો મેલ જામી ગયો હોય. ત્યાર પછી કઢાઈને પાંચ મિનિટ માટે રેસ્ટ આપો. ત્યાર પછી લોઢાના સ્ક્રબ વડે કઢાઈને સાફ કરશો તો તેનો મેલ અને ચિકાસ બધું જ નીકળી જશે.
3. જો આ બે રીતથી પણ તવો સાફ ન થાય તો બેકિંગ સોડા અને લીંબુની મદદ લેવી. કઢાઈ ઉપર બેકિંગ સોડા છાંટો અને તેના પર લીંબુનો રસ લગાડી કડાઈને 10 થી 15 મિનિટ માટે છોડી દો. ત્યાર પછી કઢાઈ પર લિક્વિડ ડિશ વોશ લગાડી લોઢાના સ્ક્રબર વડે સાફ કરો. વર્ષો જૂનો મેલ પણ આ ઉપાયથી નીકળી જશે.
4. કડાઈ સાફ કરવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. તેના માટે વિનેગરને થોડું ગરમ કરી તેમાં મીઠું ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને કઢાઈ પર લગાવો અને 10 થી 15 મિનિટ માટે છોડી દો. ત્યાર પછી ડિશ વોશ અને સ્ક્રબની મદદથી કઢાઈને ઘસીને સાફ કરો. તવાની કિનારી અને નીચે જામેલો બધો જ મેળ નીકળી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે