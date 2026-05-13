/Cleaning Hack: પરોઠા કર્યા પછી બળેલો તવો માત્ર 5 મિનિટમાં સાફ થશે, તવો ગરમ હોય ત્યારે આ વસ્તુથી લગાડી ખાસ કાગળ વડે સાફ કરજો

Tawa Cleaning Hack: જે તવા પર વારંવાર થેપલા, પરોઠા જેવી વસ્તુઓ બનતી હોય છે તેની સાઈડ ધીરેધીરે કાળી અને ચીકણી રહેવા લાગે છે. તવાની સાઈડ પર એક જાડી લેયર બની જાય છે. આ મેલને 5 મિનિટમાં સાફ કરવાની ટ્રીક આજે તમને જણાવીએ.
Tawa Cleaning Hack: ઘરમાં રોટલી, પરોઠા, થેપલા કરવા માટે જે લોઢીનો ઉપયોગ થતો હોય તે નવી હોય ત્યારે તો ચાંદી જેવી ચમકતી હોય છે. પણ જેમ જેમ તેનો વપરાશ થાય તેમ તવો કાળો પડી જાય છે. તવાની સાઈડની કિનારી પર તો કાળા મેલનો થર જામી જાય છે. આ મેલ સાફ કરવો જરૂરી હોય છે. નહીં તો તેના પર બનેલી રોટલી સાથે મેલ પણ પેટમાં જઈ શકે છે.
રોજની સફાઈ દરમિયાન તવા પરનો બધો જ મેલ નીકળતો નથી. ઘસીને સાફ કરવામાં આવે તો લોઢી પરની ચીકાશ દુર થાય છે પણ મેલ સાવ સાફ થતો નથી. લોઢીની કિનારી પર જામેલો મેલ ઓછી મહેનતે સાફ કરવો હોય તો તેના માટે શું કરવું ચાલો આજે તમને જણાવીએ. આ ટ્રીકની મદદથી લોઢી નવી હોય તેવી ચમકતી જ રહેશે.
બળેલો તવો સાફ કરવાની ટ્રીક
રોટલી માટેની લોઢી સાફ કરવી હોય તો તેના માટે એક વસ્તુ બજારમાંથી ખરીદવી પડશે. આ વસ્તુ છે કાચકાગળ. કાચકાગળ કોઈપણ હાર્ડવેર શોપમાંથી મળી જાય છે. કાચકાગળ કપડાવાળો આવે તે લેવાનો છે. કાચકાગળ ખરીદી ઘરમાં રાખવો જેથી જ્યારે પણ તવો ગંદો થાય ત્યારે તેને સાફ કરી શકો.
હવે તવાની સફાઈ માટે સૌથી પહેલા તવાને ગેસ પર મુકી બરાબર ગરમ કરો. ખાસ કરીને તવાની સાઈડનો ભાગ જ્યાં મેલનો થર જામેલો હોય તે ભાગમાંથી ધુમાડા નીકળે ત્યાં સુધી ગરમ કરો. જ્યારે તવો એકદમ ગરમ થઈ જાય ત્યારે ગેસ બંધ કરી તવાને પ્લેટફોર્મ પર રાખી તવેથાની મદદથી તવા પરનો મેલ ઘસવાનું શરુ કરો. તવો બરાબર ગરમ કર્યો હશે તો મેલ ફટાફટ ઉખડવા લાગશે.
એકવાર વધારાનો મેલ ઉખડી જાય પછી તવા પર થોડું પાણી લઈ તેમાં ડિશવોશ લિક્વીડ ઉમેરો અને પછી કાચકાગળનો એક ટુકડો કરી તેના વડે તવાને બરાબર ઘસીને સાફ કરો. 5 મિનિટ કાચકાગળ તવા પરનો બધો મેલ કાઢી નાખશે. ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આ નુસખો નોનસ્ટીક પેન પર ન અજમાવો.
