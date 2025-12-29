Prev
Lifehacks: નંબરવાળા ચશ્મા સાફ કરવાની સાચી રીત, આ રીતે સાફ કરશો તો ગ્લાસ પર નહીં પડે સ્ક્રેચ

Lifehacks: નંબરવાળા ચશ્મા હોય કે સનગ્લાસીસ તેની સફાઈ કરવી જરૂરી હોય છે. જો ખોટી રીતે ચશ્મા સાફ કરવામાં આવે તો ગ્લાસ પર સ્ક્રેચ પડી જાય છે. આજે તમને જણાવીએ ચશ્માની સફાઈ કઈ વસ્તુથી કરવી અને કઈ વસ્તુથી ન કરવી. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 29, 2025, 01:23 PM IST

Lifehacks: આંખ નબળી હોય તેમણે નંબરવાળા ચશ્મા અથવા કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરવા પડે છે. આ સિવાય ઘણા લોકો સનગ્લાસિસ પણ પહેરે છે. આ વસ્તુઓ લાઈફસ્ટાઈલનો એક મહત્વનો ભાગ બની ગઈ છે. પરંતુ તેમ છતાં મોટાભાગના લોકો એ જાણતા નથી કે આ વસ્તુઓની સફાઈ કઈ રીતે કરવી. જો તમને પણ આ વાતની જાણકારી ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ કે કેવી રીતે ચશ્માના ગ્લાસ સાફ કરવા અને કોન્ટેક્ટ લેન્સનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખવું.

ચશ્માના ગ્લાસ સાફ કેવી રીતે કરવા ?

નંબરવાળા ચશ્મા હોય તો તેને સતત પહેરી રાખવાના હોય છે. જેના કારણે તેમાં ધૂળ, મેલ વધારે લાગે છે. આ ચશ્માની સફાઈ કરવી જરૂરી છે. ચશ્માના ગ્લાસ તો રોજ સાફ કરવા જોઈએ. પરંતુ તેની સાફે ફ્રેમને પણ સાફ કરવી જરૂરી છે. ચશ્મા સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલા ચશ્માને હુંફાળા પાણીથી સાફ કરો જેથી ધૂળ નીકળી જાય. પછી માઈલ્ડ લિક્વિડ સોપના ટીપાં ગ્લાસ પર મુકી આંગળીની મદદથી ગ્લાસ સાફ કરો. ત્યારબાદ માઈક્રોફાબર કપડાથી ચશ્માના ગ્લાસ સાફ કરો. ચશ્માના ગ્લાસ સાફ કરવા માટે રુમાલનો ઉપયોગ ક્યારેય ન કરવો. 

ચશ્મા પહેરતા હોય તે લોકોએ પોતાની સાથે સ્પ્રે ક્લીનર અને માઈક્રોફાઈબર કપડું સાથે રાખવું જોઈએ. ચશ્માના કાચ કે ફ્રેમ પર થયેલી કેટલીક સ્ક્રેચ સાવ દુર થતી નથી. પરંતુ કેટલીક ટ્રિક્સની મદદથી તમે તેને લાઈટ કરી શકો છો. ડીપ સ્ક્રેચ માટે ટૂથપેસ્ટ લગાડવા જેવા કામ કરવા નહીં. તેનાથી ગ્લાસનું કોટિંગ ખરાબ થાય છે. ચશ્મા પર પડેલા લાઈટ સ્ક્રેચ માટે સોલ્યૂસનનો જ ઉપયોગ કરવો અથવા ઓપ્ટિક સ્ટોરમાં લેંચ રિપ્લેસ કરાવવા અથવા કોટિંગ ચેક કરાવો. 

કોન્ટેક્ટ લેન્સની સફાઈ

કોન્ટેક્ટ લેન્સની સફાઈ કરવા માટે ડોક્ટરએ જણાવેલા સોલ્યૂશનનો જ ઉપયોગ કરવો. નળના પાણી કે ઘરેલુ તરલ પદાર્થનો ઉપયોગ ન કરવો. લેન્ચ ઉતારતા પહેલા હાથ સારી રીતે સાફ કરવા. અને લેન્ચ કેસને પણ રોજ સાફ કરવું. તેમ છતાં લેન્સ પહેર્યા પછી ખંજવાળ આવે, ધુંધળુ દેખાય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

