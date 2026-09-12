/Cleaning Tips: ફળ અને શાકને પાણીથી ધોયા પછી કઈ ભુલો ન કરવી જાણી લો, નહીં તો સફાઈની મહેનત પાણીમાં જશે

Cleaning Tips: માર્કેટમાંથી ખરીદેલા શાકભાજી અને ફળની વ્યવસ્થિત સફાઈ કરીને તેને સ્ટોર કરવા જોઈએ. ફળ અને શાકભાજી પર માટી, ધૂળ ઉપરાંત બેક્ટેરિયા અને કીટાણુ પણ હોઈ શકે છે. જો તેને સાફ કર્યા વિના ફ્રીજમાં મૂકી દેવામાં આવે તો બેક્ટેરિયા ઝડપથી વધી શકે છે અને તેના પર ચોંટેલી ગંદકી પેટ સંબંધિત બીમારીનું કારણ પણ બની શકે છે. ઘણા લોકો શાકભાજી અને ફળ પાણીથી સાફ તો કરે છે પણ પાણીથી સાફ કર્યા પછી કેટલીક ભૂલ એવી કરે છે જેના કારણે તેમણે કરેલી સફાઈ કોઈ કામની રહેતી નથી.
શાક માર્કેટમાં મળતા શાક અને ફળ પર માટી સહિતની ગંદકી લાગેલી હોય છે. આવી વસ્તુઓને સાફ કર્યા વિના તેનો ઉપયોગ કરવાથી પેટમાં ઇન્ફેક્શન અને ફૂડ પોઈઝનિંગ થવાનું જોખમ પણ વધે છે. ફ્રુટ અને શાકની સફાઈ કરવામાં ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો તેની અસર સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે એટલા માટે જ શાકભાજીની સફાઈ કરવી જરૂરી છે અને સફાઈ કર્યા પછી તેને યોગ્ય રીતે સાચવવા પણ જરૂરી છે સફાઈ કર્યા પછી જો ચાર ભૂલ કરવામાં આવે તો ખાદ્ય સામગ્રી સાફ કરવા માટે કરેલી મહેનત બેકાર થઈ જાય છે. આ ચાર ભૂલો કઈ છે ચાલો જાણીએ.
વહેતા પાણી નીચે ફટાફટ સફાઈ
મોટાભાગે ફળ અને શાકભાજી સાફ કરવા માટે તેને નળ ખુલ્લો રાખી તેની નીચે રાખી દેવામાં આવે છે અને થોડી મિનિટમાં જ શાકભાજી અને ફળને પાણીથી સાફ કરી મૂકી દેવામાં આવે છે. આ રીતે સફાઈ કરવાથી વસ્તુઓ પર લાગેલી માટી પણ બરાબર નીકળતી નથી અને તેના પરની ગંદકી પણ સાફ થતી નથી. તેથી આવી રીતે સફાઈ કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
મીઠું અથવા વિનેગરથી સફાઈ
ઘણા લોકો ફળ અને શાકભાજીની સારી રીતે સફાઈ કરવા માટે પાણીમાં મીઠું અથવા વિનેગર ઉમેરીને તેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આવી રીતે સફાઈ કરવી સારી બાબત છે પણ પછી શાકભાજીને નોર્મલ પાણીથી સાફ કરવા પણ જરૂરી હોય છે જે મોટાભાગના લોકો કરતા નથી. મીઠા કે વિનેગરના પાણીથી સફાઈ કર્યા પછી ફળ અને શાકભાજીની સફાઈ નોર્મલ સાદા પાણીથી પણ કરવી જોઈએ.
ભીના શાકભાજી ફ્રીજમાં રાખવા
ઘણી વખત ઉતાવળમાં પાણીથી ધોયા પછી શાકભાજી બરાબર સુકાયા ન હોય અને તેને ફ્રીજમાં મૂકી દેવામાં આવે છે. શાકભાજી અને ફળમાં રહેલો ભેજ અને પાણી તેમાં ફૂગ થવાનું કારણ બને છે અને વસ્તુઓ ઝડપથી સડી જાય છે. પાણીથી સાફ કર્યા પછી શાકભાજી અને ફળને થોડી કલાક કપડા પર રાખવા જોઈએ જેથી તેમાં રહેલું પાણી નીકળી જાય ત્યારબાદ તેને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરતા પહેલા પણ તેમાં પેપર ટોવેલ રાખવો જોઈએ.
ફળ અને શાકભાજી સમાર્યા પછી સફાઈ કરવી
ફળ અને શાકભાજીને સાફ કર્યા વિના ફ્રિજમાં રાખી દેવા અને પછી જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે સમારીને સાફ કરવા અયોગ્ય છે. આમ કરવાથી ફળ અને શાકભાજીની બહાર રહેલી ગંદકી ફળના અંદરના ભાગમાં લાગી જાય છે એટલા માટે શાકભાજી અને ફળને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા અને સમારતાં પહેલા સાફ કરવા જોઈએ. શાકભાજી અને ફળ સમાર્યા પછી તેને પાણીથી સાફ કરવા નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)