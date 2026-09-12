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Cleaning Tips: ફળ અને શાકને પાણીથી ધોયા પછી કઈ ભુલો ન કરવી જાણી લો, નહીં તો સફાઈની મહેનત પાણીમાં જશે

Cleaning Tips: માર્કેટમાંથી શાક અને ફળ લાવી તેને ધોઈને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. જો કે પાણીથી સફાઈ કર્યા પછી ઘણા લોકો એવી 4 ભુલો કરે છે જેના કારણે તેણે સફાઈ કરવામાં કરેલી મહેનત પર પાણી ફરી જાય છે. આ ભુલો કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:41 PM IST
Cleaning Tips: ફળ અને શાકને પાણીથી ધોયા પછી કઈ ભુલો ન કરવી જાણી લો, નહીં તો સફાઈની મહેનત પાણીમાં જશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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