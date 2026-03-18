Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Grapes Cleaning Tips: કાળી હોય કે લીલી, દ્રાક્ષ ઘરે લાવી આ રીતે સાફ કર્યા પછી જ ખાવી, નહીં તો દ્રાક્ષ ખાધા પછી બીમાર પડશો

Grapes Cleaning Tips: લોકો દ્રાક્ષ ખરીદતા હોય ત્યારે 50-100 ગ્રામ દ્રાક્ષ મીઠી છે કે નહીં તે ચેક કરવા ખાઈ લેતા હોય છે. પરંતુ આ રીતે સાફ કર્યા વિના દ્રાક્ષ ખાવાની આદત તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરી શકે છે. દ્રાક્ષ હંમેશા સાફ કર્યા પછી જ ખાવી જોઈએ. દ્રાક્ષને ફક્ત પાણીથી સાફ કરી લેવાથી કામ થતું નથી. તેને ખાસ રીતે સાફ કરવી જરૂરી છે. આ રીત કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:26 PM IST
  • દ્રાક્ષને સાફ કર્યા વિના ખાવાથી થતા નુકસાન.
  • દ્રાક્ષ પર દેખાતા સફેદ પાવડરને સાફ કરવાની રીત

Trending Photos

Grapes Cleaning Tips: કાળી હોય કે લીલી, દ્રાક્ષ ઘરે લાવી આ રીતે સાફ કર્યા પછી જ ખાવી, નહીં તો દ્રાક્ષ ખાધા પછી બીમાર પડશો

Grapes Cleaning Tips: માર્કેટમાં કાળી અને લીલી દ્રાક્ષના ઢગલા જોવા મળે છે. ગરમીની ઋતુમાં મીઠી રસદાર દ્રાક્ષ ખાવાથી શરીરને ઠંડક પણ મળે છે અને ફાયદા પણ થાય છે. પરંતુ આ ફાયદા ત્યારે થાય છે જ્યારે તમે દ્રાક્ષને ઘરે લાવીને સારી રીતે સાફ કર્યા પછી ખાઓ. જો તમે દ્રાક્ષને ફક્ત પાણીથી સાફ કરીને સંતોષ માની લેતા હોય તો તમે મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. તમે પણ જોયું હશે કે માર્કેટમાં જે દ્રાક્ષ મળતી હોય તેના પર એક સફેદ લેયર દેખાતી હોય છે. આ લેયર સાફ કરીને જ દ્રાક્ષ ખાવી જોઈએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

દ્રાક્ષ પર દેખાતી સફેદ લેયર ફક્ત પાણીથી ક્લીન થતી નથી.. તેને સાફ કરવા માટે ખાસ પ્રોસેસ ફોલો કરવી પડે છે. ઘણા લોકો દ્રાક્ષ ખરીદતી વખતે દ્રાક્ષ ચાખી લેતા હોય છે પરંતુ આ રીતે સાફ કર્યા વિનાની દ્રાક્ષ ખાવી હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. દ્રાક્ષને સાફ કર્યા વિના ખાવાથી ઘણી વખત ગળામાં ઇન્ફેક્શનની સમસ્યા પણ થઈ જાય છે. તેથી દ્રાક્ષ ખરીદતી વખતે જો તમે પણ ચાખતા હોય તો આજથી આદત છોડી દેજો અને ઘરે લાવીને પણ દ્રાક્ષને આ રીતે સાફ કર્યા પછી જ ખાજો. 

દ્રાક્ષ સાફ કર્યા વિના ખાવાથી થતા નુકસાન 

દ્રાક્ષને સાફ કર્યા વિના જો ખાવામાં આવે તો તેનાથી ગળામાં ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે. ઘણી વખત દ્રાક્ષ ખાધા પછી ઉધરસ આવવા લાગે છે. દ્રાક્ષની આડઅસર થાય તો તેના કારણે ઉલટી થવી, માથામાં દુખાવો કે ત્વચા પર એલર્જી થવા જેવી સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. તેથી દ્રાક્ષ ઘરે લાવી તેને સારી રીતે સાફ કર્યા પછી જ ઉપયોગમાં લો.

દ્રાક્ષ તમે જોશો તો તેની ઉપર સફેદ લેયર દેખાતી હોય છે જે પ્રાકૃતિક વેક્સના કારણે હોય છે. આ લેયર ફળને ખરાબ થતા બચાવે છે. જોકે આ લેયર ઉપર ધૂળ અને માટી પણ જામી જતા હોય છે જેને ફક્ત પાણીથી સાફ કરો તો. તેથી જ દ્રાક્ષ પરની વેક્સ લેયરને દૂર કરવા માટે યોગ્ય રીતે તેની સફાઈ કરવી જરૂરી છે. દ્રાક્ષની સફાઈ માટે 4 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ 4 વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ. 

દ્રાક્ષ સાફ કરવાની રીત 

મીઠાનું પાણી 

એક મોટા વાસણમાં પાણી ભરો અને તેમાં બેથી ત્રણ ચમચી મીઠું ઉમેરો. પાણીમાં મીઠું ઓગળી જાય એટલે દ્રાક્ષને મીઠા વાળા પાણીમાં 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી રાખો. 20 મિનિટ પછી દ્રાક્ષને પાણીમાંથી કાઢો અને સાફ પાણીથી ફરી એકવાર ધોઈને ખાવા માટે ઉપયોગમાં લો. 

લીંબુનો રસ 

દ્રાક્ષની સફાઈ કરવા માટે લીંબુના રસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. લીંબુના રસથી દ્રાક્ષમાં રહેલી ઝીણી જીવાત પણ નીકળી જાય છે. તેના માટે વાસણમાં દ્રાક્ષ ડૂબે એટલું પાણી ભરો અને તેમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરી દો. હવે આ મિશ્રણમાં દ્રાક્ષને દસ મિનિટ માટે પલાળો. દ્રાક્ષ પલળી જાય પછી તેને હળવા હાથે ઘસીને સાફ કરી ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લો. 

વિનેગર 

લીંબુ મોંઘા થઈ રહ્યા છે તેથી જો સફાઈ માટે લીંબુનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તમે વિનેગરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પાણીમાં વિનેગર ઉમેરીને તેમાં દ્રાક્ષ પલાળી રાખો અને પછી હળવા હાથે દ્રાક્ષ સાફ કરી સાદા પાણીથી એકવાર સાફ કરો. ત્યાર પછી દ્રાક્ષને ઉપયોગમાં લો. 

બેકિંગ સોડા 

દ્રાક્ષની સફાઈ કરવા માટે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. દ્રાક્ષ ડૂબે એટલા પાણીમાં એક ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરો અને દ્રાક્ષને પાંચથી દસ મિનિટ તેમાં પલાળો. ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી દ્રાક્ષને સારી રીતે સાફ કરી ઉપયોગમાં લો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Cleaning TipsGrapesSummerLifehacksદ્રાક્ષ સાફ કરવાની રીત

Trending news