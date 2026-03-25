Cleaning Hacks: ઘી કરવામાં બળેલા અને ચીકાશવાળા વાસણ એકવારમાં ચોખ્ખા થઈ જશે, અપનાવો આ ક્લીનિંગ ટ્રિક્સ
Cleaning Hacks: ઘરમાં ઘી બનાવ્યા પછી ગૃહિણીઓની સૌથી મોટી કસોટી શરુ થાય છે. આ કસોટી ઘી બનાવ્યું હોય તે વાસણ સાફ કરવાની. ઘી બનાવતી વખતે તપેલું હોય કે કડાઈ નીચેથી બળી જાય છે, વાસણ ચીકણા થઈ જાય છે. ઘી કર્યા પછી બળેલા અને અતિશય ચીકણાં થયેલા વાસણ કેવી રીતે સાફ કરવા જોઈએ ચાલો જાણીએ.
- ઘી કર્યા પછી બળેલા વાસણ સાફ કેવી રીતે કરવા ?
- ઘી કર્યા વાસણ સાફ કરવાની 3 સરળ રીત
- આ ટ્રીકથી મહેનત વિના ધોવાઈ જશે વાસણ.
Cleaning Hacks: ઘરમાં જ્યારે પણ ઘી બને ત્યારે મહિલાઓ રાજી પણ થાય છે અને થોડી ટેન્શનમાં પણ આવી જાય છે. ખુશ એટલા માટે કે ઘરમાં જ શુદ્ધ ઘી બનતું હોય અને ટેન્શન ઘી કરેલા વાસણ સાફ કરવાનું. ઘી તપેલામાં કરો કે કડાઈમાં તે બળી જ જાય છે. ઘણા ઘરમાં તો આ રીતે બળેલા વાસણને ઘી કરવા માટે અલગથી રાખી જ દેવામાં આવે છે.
એક જ વાસણનો વારંવાર ઉપયોગ થતો હોવાથી આવી કડાઈ નીચેથી પણ કાળી થવા લાગે છે. આ રીતે બળેલા વાસણને સાફ કરવાની સરળ ટ્રીક આજે તમને જણાવીએ. ઘી કર્યા પછી વાસણ આ રીતે સાફ કરશો તો વાસણ એકદમ ચોખ્ખા થઈ જશે અને વાસણ જોઈને કોઈ કહી પણ નહીં શકે કે તેમાં ઘી બનેલું હશે.
ઘી કર્યા પછી બળેલા વાસણ સાફ કરવાની રીત
ગરમ પાણી
ઘી બની જાય પછી કડાઈ કે તપેલામાંથી ચીકાશ સાફ કરવા માટે તેમાં પાણી ભરો અને ગરમ કરવા મુકી દો. ઘીના વાસણમાં પાણી ગરમ થશે એટલે ચીકાશ નીકળી જશે. પાણી ઉકળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો. વાસણમાં ગરમ પાણી 5 મિનિટ રાખો અને પછી વાસણમાં રહેલું ગંદુ પાણી સિંકમાં વહાવી દો. ધ્યાન રાખવું કે પાણી ઠંડુ થાય તે પહેલા જ તેને કાઢી નાંખવું નહીં તો ઘીની ચીકાશ ફરીથી વાસણમાં જામી જશે.
બેકિંગ સોડા
કડાઈ કે તપેલાનો નીચેનો ભાગ બળી ગયો હોય તો તેને સાફ કરવા માટે કડાઈમાં 2 થી 3 ચમચી બેકિંગ સોડા લો અને તેમાં થોડું ગરમ પાણી રેડો. બેકિંગ સોડાને કડાઈમાં 10 મિનિટ રાખો. આમ કરવાથી કડાઈની નીચે ચોંટેલી ગંદકી નરમ પડી જશે. પછી સ્ક્રબ વડે વાસણ સાફ કરશો તો તુરંત સાફ થઈ જશે.
લીંબુ અને મીઠું
કઢાઈ નીચેથી કાળી થઈ ગઈ હોય અને ગંદકી ચોંટી ગઈ હોય તો તેને સાફ કરવા માટે કડાઈ પર લીંબુ અને મીઠું લગાડો. લીંબુની ખટાશ ગંદકીને ઢીલી કરી સાફ કરશે. લીંબુ મોંઘા છે તો તમે લીંબુને બદલે વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. વિનેગર અને મીઠું લગાડ્યા પછી વાસણને સ્ટીલના સ્ક્રબર વડે સાફ કરશો એટલે કાળો મેલ નીકળી જશે.
આ ત્રણ રીતે તમે ઘી કર્યા પછી ખરાબ થયેલા વાસણને સાફ કરી શકો છો. આ સિવાય વાસણમાં લાગેલી ચીકાશ સાફ કરવા માટે તમે ટમેટા, આમલી જેવી ખાટી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓથી પણ વાસણની ચીકાશ ઝડપથી નીકળી જાય છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે ઘી બનાવ્યા પછી તેના વાસણને તુરંત સાફ કરી લો. વાસણ સુકાઈ જાય પછી સાફ કરવામાં વધારે સમય લાગે છે. વાસણને તુરંત સાફ કરવાથી કામ ઝડપથી થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
