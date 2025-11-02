Mobile Cover: મોબાઈલનું ટ્રાંસપરન્ટ કવર સાફ કરવાની ટ્રીક, 10 મિનિટમાં નીકળી જશે પીળાશ અને થઈ જશે ક્લિયર
Transparent Mobile Cover Cleaning Tips: મોબાઈલમાં જે ટ્રાંસપરન્ટ કવર યુઝ થતું હોય તે થોડા દિવસોમાં પીળું થઈ જાય છે. આ કવરને સાફ કરવાની રીત આજે તમને જણાવી દઈએ. આ રીતે કવર ક્લીન કરશો એટલે કવર નવું હોય તેવું થઈ જશે.
Transparent Mobile Cover Cleaning Tips: મોબાઈલ આજના સમયની જરૂરિયાત છે. અને મોબાઈલને સાચવવા માટે લોકો તેના પર કવર રાખતા હોય છે. અલગ અલગ પ્રકારના કવરમાં ટ્રાન્સપરન્ટ મોબાઈલ કવર સૌથી વધુ યુઝ થાય છે. આવા કવર શરૂઆતમાં ચમકદાર અને ક્લિયર રહે છે. પરંતુ જેમ જેમ દિવસો પસાર થાય તેમ કવર પીળું અને ગંદુ દેખાવા લાગે છે. ટ્રાન્સપરન્ટ કવર જ્યારે પીળું થઈ જાય તો લોકો તેને ફેંકી દે છે અને નવું કવર ખરીદી લે છે. પરંતુ જો તમે એક ટ્રીક અપનાવો તો તમારે જૂનું ટ્રાન્સપરન્ટ કવર ફેકવું નહીં પડે. પીળા થયેલા કવર ને ફરીથી ચમકદાર અને ક્લિયર બનાવી શકાય છે.
મોબાઈલનું કવર પીળું પડી ગયું હોય તો તેને સાફ કરવા માટે વિનેગર અને બેકિંગ સોડા બે જ વસ્તુની જરૂર પડશે. આ બે વસ્તુ મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. આ બે વસ્તુની મદદથી તમે કવરને સાફ કરશો એટલે કવર નવું હોય તેવું થઈ જશે અને પીળો મેલ નીકળી જશે.
મોબાઈલ કવર સાફ કરવા માટે સૌથી પહેલા કવર પર બેકિંગ સોડા છાંટો અને પછી તેના પર થોડું વિનેગર લગાડો. હળવા હાથે વિનેગર અને બેકિંગ સોડાને કવર પર લગાવો. ધીરે ધીરે તેમાં ફીણા બનવા લાગશે અને મોબાઈલ કવરની ગંદકી નીકળવા લાગશે. કવરને દસ મિનિટ માટે છોડી દો. ત્યાર પછી કોઈ જુના ટુથ બ્રશની મદદથી કવરને સારી રીતે ઘસીને સાફ કરો. છેલ્લે કવરને સાદા પાણીથી સાફ કરીને સુકાવી લો. આ રીતે કવર સાફ કરશો એટલે તમે જોશો કે પીળું પડેલું કવર ફરીથી નોર્મલ થઈ ગયું છે.
મોબાઈલનું ટ્રાન્સપરન્ટ કવર સાફ કરવા માટે હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. એક ઝિપ લોક બેગમાં કવર રાખી અને તેમાં હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ ઉમેરી દો. બેગની પેક કરીને બે કલાક સુધી રાખો. કવરને બે કલાક તડકામાં રાખી દો. બે કલાક પછી કવર ને સાદા પાણીથી સાફ કરી લો તેનાથી કવર એકદમ નવું હોય તેવું સાફ થઈ જશે.
