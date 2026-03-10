Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleવારંવાર વધી જાય છે તમારું બીપી? અપનાવી જુઓ આ 5 ટિપ્સ, નોર્મલ થઈ જશે બ્લડ પ્રેશર

વારંવાર વધી જાય છે તમારું બીપી? અપનાવી જુઓ આ 5 ટિપ્સ, નોર્મલ થઈ જશે બ્લડ પ્રેશર

HIgh BP Tips: હાલના સમયમાં જીવન એવું તણાવભર્યું બની ગયું છે કે જે રોગ પહેલા ઉંમરલાયક માણસોમાં જોવા મળતા હતા તે હવે નાની ઉંમરે પણ જોવા મળી રહ્યા છે. ડાયાબિટીસ અને હાઈ બીપી હવે ધીરે ધીરે સામાન્ય સમસ્યા બની રહી છે. ત્યારે આ ટિપ્સ તમે અજમાવો જે તમને આવા લાઈફસ્ટાઈલ રોગોથી દૂર રહેવામાં મદદ કરી શકે છે. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 10, 2026, 03:55 PM IST

Trending Photos

વારંવાર વધી જાય છે તમારું બીપી? અપનાવી જુઓ આ 5 ટિપ્સ, નોર્મલ થઈ જશે બ્લડ પ્રેશર

અત્યારની ભાગદોડવાળી અને સ્ટ્રેસફૂલ લાઈફમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર ખુબ જ સામાન્ય છતાં ગંભીર સમસ્યા બની ચૂકી છે. પહેલા એવું જોવા મળતું કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા ઉંમરને કારણે વડીલોમાં વધુ જોવા મળતી હતી પરંતુ હવે તો ઓછી ઉમરના લોકોમાં પણ હાઈ બીપી જોવા મળે છે. જેનું મુખ્ય કારણ ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ, તણાવ, ખોટી ખાણીપીણી, અને કસરતનો અભાવ છે. શરૂઆતમાં હાઈ બીપીનું કોઈ લક્ષણ મહેસૂસ થતું નથી પરંતુ જ્યારે સમસ્યા ગંભીર થાય ત્યારે તેના સંકેત મહેસૂસ થવા લાગે છે. 

સામાન્ય લક્ષણો
મોટાભાગે હાઈ બીપીમાં જોરદાર માથાનો દુખાવો, ચક્કાર આવવા, ગભરાહટ, થાક અને હ્રદયના ધબકારા વધી જવા એ સંકેતો જોવા મળી શકે છે. જો બ્લડ પ્રેશર લાંબા સમય સુધી વધેલું રહે તો તેનાથી હાર્ટએટેક, સ્ટ્રોક અને કિડની રોગ જેવા જોખમો વધે છે. આથી હાઈ બીપીના દર્દીઓએ દવાઓની સાથે સાથે કેટલીક ટિપ્સ પણ ફોલો કરવી જોઈએ. જેનાથી બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહી શકે. રામહંસ ચેરિટેબલ હોસ્પિટલ સિરસાના આયુર્વેદિક ડો. શ્રેય શર્માએ હાઈ બીપી કંટ્રોલ કરવા માટે કેટલીક ટિપ્સ આપી છે તે ખાસ જાણો. 

Add Zee News as a Preferred Source

1. મીઠાનું ઓછું સેવન કરવું જોઈએ
હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે મીઠું ઓછા પ્રમાણમાં સેવન કરવું જોઈએ. હાઈ બીપીના દર્દીઓ મીઠું ઓછું ખાય તે સારું છે. કારણ કે વધુ મીઠું ખાવાથી શરીરમાં સોડિયમનું પ્રમાણ વધે છે અને તેનાથી બ્લડ પ્રેશર ઝડપથી વધે છે. ડોક્ટરોના જણાવ્યાં મુજબ એક દિવસમાં લગભગ 5 ગ્રામથી વધુ મીઠું ખાવું જોઈએ નહીં. હાઈ બીપીના દર્દીઓએ પેકેટવાળા ફૂડ, ચિપ્સ, નમકીન અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડથી પણ અંતર જાળવવું જોઈએ. 

2. રોજ કસરત કરવી જોઈએ
નિયમિત રીતે કસરત કરવાથી પણ બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ મળે છે. રોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ સુધી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવાથી હાર્ટ હેલ્થમાં સુધારો થાય છે. તેનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું થાય છે અને હ્રદય રોગનું જોખમ ઘટે છે. રોજ ફાસ્ટ ચાલવું, સાઈકલ ચલાવવી, યોગ કરવા કે હળવી કસરત કરવી જોઈએ. રોજ યોગ અને પ્રાણાયામ પણ કરી શકો. તેનાથી તણાવ ઘટે છે. બીપી કાબૂમાં રહે છે. 

3. તણાવ કાબૂમાં રાખો
તણાવ, હાઈ બીપીનું એક મોટું કારણ છે. લાંબા સમય સુધી તણાવમાં રહેવાથી હોર્મોનલ ફેરફાર થાય છે. તેનાથી બ્લડ પ્રેશર વધી શકે છે. તણાવ ઘટાડવા માટે રોજ મેડિટેશન, યોગ, મ્યૂઝિક સાંભળવું, કે તમારું મનગમતું કામ કરવું ફાયદાકારક રહી શકે છે. ધ્યાન લગાવવાથી મગજ શાંત થાય છે. તેનાથી તણાવ ઘટે છે. તેનાથી બીપી કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ મળી શકે છે. 

4. હેલ્ધી ફૂડ લેવું જોઈએ
બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે સંતુલિત અને પૌષ્ટિક આહાર લેવો ખુબ જરૂરી છે. ડાયેટમાં ફળ, લીલા શાકભાજી, પ્રોટીનયુક્ત ચીજો, મિલેટ્સ સામેલ કરો. ડાયેટમાં કેળા, નારિયેળ પાણી, પાલક, અને દહીં સામેલ કરો. આ ચીજોથી બીપીને કંટ્રોલમાં કરવામાં મદદ મળે છે. જંક ફૂડ, વધુ તળેલું ખાવાનું અને ગળી વસ્તુઓનું સેવન ઓછું કરવું જોઈએ. 

5. વજન કંટ્રોલમાં રાખો
વધુ વજન કે મોટાપા પણ હાઈ બીપીનું એક મોટું કારણ હોઈ શકે છે. જ્યારે શરીરનું વજન વધવા લાગે છે ત્યારે દિલને શરીરમાં લોહી પંપ કરવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડી છે જેનાથી બીપી વધી શકે છે. આથી બીપીને કાબૂમાં રાખવા માટે વજનને કાબૂમાં રાખવું ખુબ જરૂરી છે. 

 (Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો.  Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
high bpHIgh BP TipsHealthcarehome remedies

Trending news