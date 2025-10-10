Prev
Beauty Tips: ઘરે જાતે કરી શકશો પાર્લરમાં કરે એવો જ સુંદર મેકઅપ, ફોલો કરો આ ઈઝી સ્ટેપ્સ

Easy Make up Steps: મેકઅપ કરવામાં અલગ અલગ પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ થાય છે. જો તમે ઘરે જાતે મેકઅપ કરવા માંગો છો તો તમને એ વાતની ખબર હોવી જોઈએ કે સૌથી પહેલા ચહેરા પર શું લગાડવું. તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ મેકઅપ માટેના બેઝીક સ્ટેપ્સ કયા છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:37 PM IST

Beauty Tips: ઘરે જાતે કરી શકશો પાર્લરમાં કરે એવો જ સુંદર મેકઅપ, ફોલો કરો આ ઈઝી સ્ટેપ્સ

Easy Make up Steps: મેકઅપ મહિલાઓની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાડી દે છે. પ્રેઝેન્ટેબલ દેખાવા માટે બહાર જતી વખતે મહિલાઓ મેકઅપ અપ્લાય કરે છે. પરંતુ જો મેકઅપના સ્ટેપ્સ ફોલો કરવામાં ભૂલ થઈ જાય તો તેનાથી ચહેરો વધારે ખરાબ દેખાય છે. જો તમે જાતે તમારો મેકઅપ પરફેક્ટ બનાવવા માંગો છો તો તમને મેકઅપના સ્ટેપ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. જો તમને આ વિશે જાણકારી નથી તો ચિંતા કરતા નહીં આજે તમને જણાવી દઈએ કે મેકઅપ કરવાના ઇઝી સ્ટેપ્સ કયા છે અને મેકઅપ કરતી વખતે ચહેરા પર પહેલા શું અપ્લાય કરવાનું હોય છે ? 

મેકઅપ ચહેરાની ત્વચાને વધારે સુંદર બનાવવાની પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયા યોગ્ય સ્ટેપ સાથે કરવામાં આવે તે જરૂરી છે. કારણ કે મેકઅપની શરૂઆતમાં જો ખોટું સ્ટેપ ફોલો કરી લેવામાં આવે તો મેકઅપ ભારી અને પેચી દેખાય છે. તેથી એ વાતની ખબર હોવી જરૂરી છે કે ચહેરા પર પહેલા ફાઉન્ડેશન લગાડવું કે કન્સિલર ?

મેકઅપ કરતા પહેલા ચહેરાને સરખી રીતે સાફ કરી લો જેથી ધૂળ, માટી અને ઓઇલ દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી ચહેરા પર સૌથી પહેલા મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાવો જેથી સ્કીન હાઇડ્રેટ રહે. ત્યાર પછી ચહેરા પર પ્રાઇમર લગાડો જેથી મેકઅપ લાંબા સમય સુધી ટકે. 

પ્રાઇમર લગાડ્યાની એક થી બે મિનિટ પછી ફાઉન્ડેશન તેમજ કન્સીલર લગાડવાનું હોય છે. ફાઉન્ડેશન ચહેરાના સ્કીન ટોનને એક સમાન કરવાનું કામ કરે છે ફાઉન્ડેશનથી ચહેરા પર એક બેઝ લેયર તૈયાર કરવાની હોય છે. જ્યારે કન્સિલરનો ઉપયોગ ચહેરાના ડાર્ક સર્કલ, ડાઘ અને ખીલ છુપાવવા માટે કરવામાં આવે છે.

મેકઅપ એક્સપર્ટ અનુસાર મેકઅપ કરતી વખતે પહેલા ચહેરા પર ફાઉન્ડેશન અપ્લાય કરવું જોઈએ જેથી ચહેરાનો ટોન એક સરખો થઈ જાય. ફાઉન્ડેશન લગાડ્યા પછી ચહેરા પર જે ડાર્ક સર્કલ કે ખીલના ડાઘ દેતા દેખાતા હોય તેને કવર કરવા માટે કન્સિલર લગાડવાનું હોય છે. 

મેકઅપ કરવાની રીત 

મેક અપના સ્ટેપ્સની વાત કરીએ તો મેકઅપ કરતી વખતે સૌથી પહેલા ટોનર લગાડો ત્યાર પછી મોઈશ્ચરાઈઝર ત્યાર પછી ફાઉન્ડેશન અને ત્યાર પછી કન્સિલર લગાડવાનું હોય છે. આ ચાર સ્ટેપ ફોલો કર્યા પછી છેલ્લે સેટિંગ પાઉડર અથવા કોમ્પેક્ટ પાવડરની મદદથી મેકઅપ ને સેટ કરો અને લિપસ્ટિક તેમજ લાઈનર અપ્લાય કરો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

