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Dry Cleaning: ચોમાસામાં કામ લાગશે જીન્સને ડ્રાય ક્લીન કરવાની આ રીત, પાણીમાં બોળ્યા જીન્સ ધોવાની ટ્રિક

Dry Cleaning Tips: વાતાવરણ વરસાદી હોય ત્યારે જીન્સને પાણીથી ધોયા વિના સાફ કરવામાં તમને આ ટ્રિક મદદરુપ થશે. જીન્સ મેલું થઈ ગયું હોય કે પછી તેના પર ડાઘ થઈ ગયા હોય તેને પાણી વિના ઘરે ડ્રાય ક્લિન કઈ રીતે કરવું ચાલો તમને જણાવી દઈએ. આ ટ્રિક તમને ચોમાસામાં ઉપયોગી સાબિત થશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:48 PM IST
Dry Cleaning: ચોમાસામાં કામ લાગશે જીન્સને ડ્રાય ક્લીન કરવાની આ રીત, પાણીમાં બોળ્યા જીન્સ ધોવાની ટ્રિક
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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