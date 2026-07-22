/Dry Cleaning: ચોમાસામાં કામ લાગશે જીન્સને ડ્રાય ક્લીન કરવાની આ રીત, પાણીમાં બોળ્યા જીન્સ ધોવાની ટ્રિક

Dry Cleaning Tips: વરસાદી વાતાવરણ હોય તો ગૃહિણીઓને કપડાની ચિંતા સૌથી વધુ થાય છે. કપડા મશીનમાં ડ્રાય થઈ ગયા હોય તો પણ વાદળછાયા વાતાવરણમાં બરાબર સુકાતા નથી. ચોમાસામાં જો ઉઘાડ ન હોય તો જીન્સ ધોવાનો વિચાર પણ મહિલાઓ ન કરે. કારણ કે જીન્સ ધોયા પછી 3, 4 દિવસે સુકાય છે. જીન્સને પાણીમાં પલાળ્યા વિના તમારે સાફ કરવું હોય તો હવેથી આ હોમ ડ્રાય ક્લિનિંગ હૈક્સ ટ્રાય કરજો. આ રીતે પાણી વિના જીન્સ સાફ થઈ જશે અને 1 થી 2 કલાકમાં તો સુકાઈ જશે અને પહેરવા લાયક થઈ જશે.
ચોમાસામાં જીન્સને પાણી વિના ડ્રાય ક્લિન કરવાની રીત
જો તમારું જીન્સ ખરાબ થઈ ગયું હોય, તેના પર ડાઘ થઈ ગયો હોય કે પછી તેને સાફ કર્યા વિના પહેરી શકાય તેમ ન હોય તો ઈમરજન્સીમાં તમે જીન્સ સાફ કરવાની આ રીત અપનાવી શકો છો. અહીં દર્શાવેલી અલગ અલગ રીતોમાંથી તમને ફાવે તેવી રીત તમે અપનાવી શકો છો.
જીન્સના ડાઘ કાઢવાની ટ્રિક
જીન્સ પર કિચડ કે અન્ય ડાઘ થઈ ગયા હોય અને તેને ધોયા વિના સાફ કરવા હોય તો એક જૂનું ટુથબ્રશ લેવું અને એક બાઉલમાં લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ કાઢવું. હવે બ્રશને ડિટર્જન્ટમાં પલાલી ડાઘ હોય તે ભાગ પર રગડો. 2 મિનિટ પછી ડાઘ હોય એટલા ભાગને ભીના કપડા વડે સાફ કરી લો. બસ જીન્સ ધોયા વિના ડાઘ નીકળી જશે.
મેલા જીન્સની સફાઈ કરવાની ટ્રિક
જીન્સ વધારે દિવસ પહેર્યા પછી મેલું લાગતું હોય અને સ્મેલ આવતી હોય તો તેને ધોયા વિના સાફ કરવા માટે એક સ્પ્રે બોટલમાં વિનેગર અને પાણી સમાન માત્રામાં મિક્સ કરો. તેમાં કોઈપણ એસેંશિયલ ઓઈલના થોડા ટીપાં ઉમેરો અને પછી આ મિશ્રણ જીન્સ પર છાંટી દો. આટલું કરીને જીન્સને હવામાં અથવા પંખા નીચે થોડીવાર સુકાવા મુકી દો. જીન્સ ધોયેલું હોય તેવું દેખાવા લાગશે.
જીન્સનો ભેજ અને વાસ દુર કરવાની રીત
ભેજવાળા વાતાવરણમાં દરવાજા પાછળ લટકાવેલા જીન્સમાં પણ ભેજની વાસ આવવા લાગે છે. આવું જીન્સ ફરીથી પહેરવા માટે તેની સફાઈ કરવી જરૂરી છે. ભેજની વાસ અને ભેજને દુર કરવા માટે જીન્સને બેડ ટેબલ પર રાખો અને તેના પર બેકિંગ સોડા છાંટો. બેકિંગ સોડાને 5 મિનિટ રહેવા દો અને ત્યારબાદ જીન્સને ઘરની બહાર બરાબર ઝાટકો જેથી બેકિગ સોડા ખરી જાય. આમ કરવાથી જીન્સમાં રહેલો ભેજ અને વાસ દુર થઈ જશે. ત્યારબાદ જીન્સ પહેરશો તો કંફર્ટેબલ લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)