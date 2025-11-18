Prev
Extra Marital Affair Warning Signs: આજના સમયમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર્સ સામાન્ય થઈ ગયા હોય એવી સ્થિતિ ઉદ્દભલી છે, અને આવી બાબતો સૌથી વધુ ઑફિસોમાં જોવા મળે છે. આ અહેવાલોમાં અમે જણાવ્યું છે કે તમે તમારા પાર્ટનરના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર વિશે કેવી રીતે જાણી શકો છો.

Nov 18, 2025

કેવી રીતે જાણવું કે તમારા પતિ કે પત્નીનું ઑફિસમાં ચાલી રહ્યું છે ચક્કર? કોઈને ન પૂછો, બસ આ 5 ઈશારા જ પૂરતા...

Extra Marital Affair Warning Signs: કોઈપણ સંબંધને મજબૂત બનાવવા માટે તેમાં પ્રેમ, વિશ્વાસ અને ઈમાનદારી જરૂરી છે. લગ્ન પછી પતિ-પત્ની એકબીજા પ્રત્યે વફાદાર રહેવાનો વાયદો કરે છે, પરંતુ ક્યારેક સંજોગો એવા બને છે કે કોઈ એક પાર્ટનર અન્ય કોઈ વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થવા લાગે છે. આજના સમયમાં જ્યારે પતિ-પત્ની બંને ઑફિસમાં લાંબો સમય કામ કરે છે, ત્યારે નવી મિત્રતાઓ થવી સામાન્ય છે. ઘણી વખત આ જ મિત્રતા એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં બદલાઈ જાય છે. જો તમારા પતિ કે પત્ની અચાનક ફોન છુપાવવા લાગે, મોડી રાત સુધી બહાર રહેવા લાગે, તમારાથી દૂર રહેવા લાગે તો સમજી જાવ કે તેમની આ રૂચિ હવે ક્યાંક બીજી દિશામાં વધી રહી છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે કઈ વસ્તુઓથી તમે પાર્ટનરના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરનું સત્ય જાણી શકો છો.

તેમની બૉડી લૅન્ગ્વેજ પર ધ્યાન આપો
જો તમારા પતિ કે પત્નીનું વર્તન બદલાઈ રહ્યું છે, તો બની શકે છે કે તેઓ અન્ય સ્ત્રી કે પુરુષ સાથે રિલેશનમાં હોય. ઘણી વખત આવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે પાર્ટનર્સ પૂછે છે, તો તેમનો જવાબ આવે છે કે ઑફિસનું ટેન્શન છે. આવી સ્થિતિમાં પતિ કે પત્ની ઘરની બહાર વધુ ને વધુ સમય વિતાવવાનું શરૂ કરી દે છે. એવું પણ બની શકે છે કે તેઓ તમારા માટે સમય ન કાઢે અને કોઈ બીજી સ્ત્રી કે પુરુષને મળી રહ્યા હોય.

તમને અન્ય કોઈની સાથે સરખાવવા
જો તમારા પતિ કે પત્ની તમારી તુલના કોઈ અન્ય સ્ત્રી કે પુરુષ સાથે કરી રહ્યા હોય, તો સમજી જાવ કે હવે તેમને તમારામાં ખામીઓ દેખાવા લાગી છે. અને જો વારંવાર આ પ્રકારનું વર્તન થઈ રહ્યું હોય, તો તમારે એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.

તમારું અને તમારા પરિવારનું ધ્યાન ન રાખવું
જ્યારે કોઈ પ્રેમમાં હોય છે અથવા કોઈની સાથે રિલેશનમાં આવે છે, ત્યારે તે પોતાના પર ધ્યાન આપવાનું શરૂ કરી દે છે અને પોતાની પર્સનાલિટીને આકર્ષક બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, તેને કોઈ બીજાની ચિંતા રહેતી નથી, બસ પોતાનું, પોતાનું, અને પોતાનું ધ્યાન! જો તમારા પતિ કે પત્ની પણ આવું જ કંઈક કરી રહ્યા હોય, તો આ તમારા માટે પહેલો ઈશારો છે અને તેને જેટલો જલ્દી સમજી લો તેટલું સારું છે.

ફિજિકલ ઈન્ટિમેસીમાં થવા લાગ્યો છે ઘટાડો
લગ્ન સંબંધમાં શારીરિક નિકટતા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, તેથી જો તમારા સંબંધો બગડી રહ્યા હોય અને તમારા પાર્ટનર અન્ય કોઈની સાથે રિલેશનશિપમાં હોય, તો તમે એલર્ટ થઈ જાઓ કારણ કે આવી સ્થિતિમાં તમારા પાર્ટનરને તમારો સ્પર્શ સારો નહીં લાગે અથવા તેને તમારી સાથે પ્રેમની લાગણી નહીં થાય.

મોબાઇલ પર વધુ ધ્યાન આપવું
જો તમારા પતિ કે પત્ની દરેક સમયે ફોન પર વ્યસ્ત રહે છે અને તમને પોતાના મોબાઇલનો પાસવર્ડ નથી જણાવતા, તો આ શંકાની ઘંટી હોઈ શકે છે. જો તેઓ વારંવાર ફોન છુપાવવા લાગે, કૉલ કે મેસેજ આવતા જ ગભરાઈ જાય અથવા અચાનક રૂમની બહાર ચાલ્યા જાય, તો સાવચેત થઈ જાઓ. ક્યારેક-ક્યારેક તેઓ પોતાના ફોનની સ્ક્રીન પણ તમારાથી દૂર રાખે છે જેથી તમે કંઈ જોઈ ન શકો. આવા સંકેતો દર્શાવે છે કે તેઓ તમારાથી કંઈક છુપાવી રહ્યા છે અને કદાચ કોઈ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં સામેલ છે.
 

