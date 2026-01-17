નાની ઉંમરે સફેદ વાળથી થઈ ગયા છો પરેશાન? રસોડામાં પડેલો આ મસાલો વાળને આપશે નેચરલ Hair color
White Hair Home Remedies : શું તમે સફેદ વાળની સમસ્યાથી પરેશાન થઈ ગયા છો? તો આજે અમે તમને સફેદ વાળથી છુટકારો મેળવવાનો નુસ્ખો જણાવી રહ્યાં છીએ. આ માટે તમે તમારા રસોડામાં રહેલી એક વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
How to get Natural hair color : આજના સમયમાં સફેદ વાળ માત્ર ઉંમર વધવાની નિશાની રહી ગયા નથી. બદલાતી જીવનશૈલી, અનિયમિત ખાનપાન, વધતો તણાવ, ઊંઘની કમી અને મોબાઇલ-લેપટોપની સતત સ્ક્રીન લાઇટ જેવા કારણોને લીધે નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા લાગ્યા છે. પહેલા જ્યાં આ સમસ્યા ચાલીસ-પચાસની ઉંમર બાદ જોવા મળતી હતી, તો હવે સ્કૂલ-કોલેજ જનારા યુવાનોના વાળ પણ સફેદ થવા લાગ્યા છે. તેવામાં લોકો તત્કાલ સમાધાન ઈચ્છે છે. વારંવાર હેર કલર કરાવવો ન સ્વાસ્થ્ય માટે સારૂ છે અને ન કોઈ પાસે એટલો સમય હોય છે.
આયુર્વેદ અનુસાર કેમ વાળ સફેદ થાય છે?
આયુર્વેદમાં વાળને શરીરની અંદરના સ્વાસ્થ્યનો અરીસો માનવામાં આવે છે. આયુર્વેદ માને છે કે જ્યારે શરીરમાં વાત અને પિત્તનું સંતુલન બગડે છે, તો તેની સીધી અસર વાળના મૂળ પર પડે છે. તો વિજ્ઞાન પણ તે માને છે કે મેલાનિન નામના પિગમેન્ટની કમીથી વાળ સફેદ થાય છે. મેલાનિન તે તત્વ છે જે વાળને કાળો રંગ આપે છે. જ્યારે તણાવ, ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસ, કે પોષણની કમી હોય છે, તો મેલાનિન બનવાનું ઘટી જાય છે. તેવામાં કેટલીક પ્રાકૃતિક વસ્તુ મદદ કરી શકે છે.
કેમ વરિયાળી વાળ માટે ફાયદાકારક છે
વરિયાળી પ્રાકૃતિક વસ્તુમાંથી એક છે. સામાન્ય રીતે આપણે પાચન માટે વરિયાળીને જાણીએ છીએ, પરંતુ આયુર્વેદમાં તેને ત્રિદોષ નાશક માનવામાં આવે છે. વરિયાળીમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, ફ્લેવોનોયડ્સ અને કેટલાક એવા નેચરલ તત્વ હોય છે, જે ફ્રી રેડિકલ્સ સામે લડે છે.
વિજ્ઞાન અનુસાર એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ વાળના મૂળને ઓક્સીડેટિવ ડેમેજથી બચાવે છે. આ ડેમેજ વાળ સમય પહેલા સફેદ થવાનું એક મોટું કારણ છે.
વરિયાળીમાં રહેલ નેચરલ પિગમેન્ટ વાળ પર હળવા ડાર્ક કોટિંગ બનાવે છે. આ પદ્ધતિ વાળને અંદરથી કાળા કરતી નથી, પરંતુ સફેદ વાળને અસ્થાયી રૂપથી છુપાવવામાં મદદ કરે છે.
વાળ કાળા કરવા કઈ રીતે વરિયાળીનો ઉપયોગ કરવો
આ દેશી નુસ્ખાની પ્રક્રિયા પણ સરળ છે. સૌથી પહેલા વરિયાળીને થોડો સમય પાણીમાં પલાળવામાં આવે છે, જેથી તેમાં કચરો હોય તે નીકળી જાય. ત્યારબાદ તેને ધીમા તાપે શેકવામાં આવે છે. જ્યારે વરિયાળીની કાળી રાખ બની જાય છે તો તેને ઠંડી કરી પીસી લેવામાં આવે છે. આ પાઉડરને સફેદ વાળ પર લગાવવામાં આવે છે. તેની અસર એક દિવસ સુધી રહે છે.
જો સફેદ વાળની સમસ્યા સતત વધી રહી છે, તો આયુર્વેદ અને વિજ્ઞાન બંને તે સલાહ આપે છે કે ખાનપાન સુધારો, તણાવ ન લો અને શરીરને અંદરથી મજબૂત બનાવો.
ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
