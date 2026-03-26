Gardening Tips: તુલસીના પાન ખાઈ જતી જીવાત દુર કરવાનો ઘરેલુ નુસખો, આ વસ્તુ છાંટ્યાની સાથે ઉડી જશે બધી જીવાત
Gardening Tips: તુલસીમાં થતી 2 પ્રકારની જીવાત સૌથી ખરાબ હોય છે. આ જીવાત તુલસીના પાનના નીચેના ભાગમાં ચોંટી જાય છે અને પાન કોરી ખાય છે. આ જીવાતને દુર કરી સુકાયેલા તુલસીના છોડને ફરીથી લીલો કેવી રીતે કરવો જાણી લો.
- તુલસીની જીવાત સાફ કરવાની 3 રીત.
Trending Photos
Gardening Tips: આપણે ત્યાં તુલસીનો છોડ પૂજનીય અને પવિત્ર હોય છે. આ છોડ સુકાઈ જાય તે પણ અશુભ ગણાય છે. એટલે જ દરેક ગૃહિણી પ્રયત્ન કરે છે તેના ઘરનો તુલસીનો છોડ ક્યારેય કરમાય નહીં. જો કે ઘણીવાર તુલસીના છોડમાં એવી જીવાત પડી જાય છે જે લીલા તુલસીના છોડનો નાશ કરી શકે છે. તુલસીના છોડમાં સફેદ રંગની ઝીણી જીવાત થતી હોય છે. આ જીવાત તુલસીના પાનના નીચેના ભાગમાં ચોંટેલી રહે છે. આ જીવાતના કારણે તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય છે. આવી જીવાત થઈ જાય તો તેને દુર કેવી રીતે કરવી આજે જાણીએ.
આ જાણકારી ખૂબ ઉપયોગી છે. તુલસીના છોડમાં જીવાત થઈ જાય તો તેને ઘરેલુ ઉપાયની મદદથી દુર કરી શકાય છે. આ ઉપાય કરી લેવાથી જીવાત સાફ થઈ જશે અને તુલસીનો છોડ ફરીથી લીલો થઈ જશે. જીવાત સાફ કરવી ખૂબ જરૂરી હોય છે. જો આ જીવાતને સાફ કરવામાં ન આવે તો તેની સંખ્યા એટલી વધી જાય છે કે તે આખો છોડ ખાઈ જાય છે. તો ચાલો જાણીએ તુલસીના છોડમાં થતી જીવાતને કેવી રીતે સાફ કરી શકાય.
તુલસીની જીવાત સાફ કરવાની રીત
1. તુલસીના છોડમાં જો જીવાત થઈ જાય તો તેને સાફ કરવા માટે ફટકડીનો છંડકાવ કરી શકાય છે. 1 લીટર પાણીમાં થોડી ફટકડી ઓગાળી આ પાણીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી તુલસીના મૂળથી લઈ, ડાળખી, પાન બધે જ છાંટો. ફટકડીનું પાણી છાંટવાથી જીવાત નીકળી જાય છે અને તુલસીનો છોડ ફરીથી વધવા લાગે છે.
2. ઘરમાં રહેલી છાશ અને દહીં પણ નેચરલ કીટનાશકનું કામ કરી શકે છે. છાશ અને દહીં બંનેમાં બેક્ટેરિયા અને એસિડ હોય છે જે છોડમાં જંતુનો નાશ કરે છે. છાશ છોડમાં લાગેલી ફંગસને પણ દુર કરે છે. છોડમાંથી જીવાત સાફ કરવા માટે ખાટી છાશ કે દહીંનો ઉપયોગ કરવો. પાણીમાં છાશ અથવા દહીં ઉમેરી મિશ્રણ તૈયાર કરી તેને છોડમાં છાંટો. આ મિશ્રણ છાંટ્યાની થોડી જ વારમાં જીવાત ઉડી જશે.
3. તુલસીના પાનમાં ચોંટી જતી જીવાતને સાફ કરવા માટે કડવા લીમડાનું પાણી પણ ઉપયોગી છે. કડવા લીમડાના પાનને પાણીમાં બરાબર ઉકાળો. પાણીનો રંગ લીલો થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી પાણીને ઠંડુ કરી લો. આ કડવું પાણી તુલસીના પાન, મૂળ, ડાળી દરેક જગ્યાએ છાંટો. જીવાત તુરંત દુર થવા લાગશે. છોડમાં જીવાત વધી ગઈ હોય તો થોડા દિવસ રોજ કડવું પાણી તુલસી પર છાંટો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે