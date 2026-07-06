/ચોમાસાની ઋતુમાં કાનખજૂરાના ત્રાસથી છો પરેશાન? આ 5 ટિપ્સ અપનાવો, મિનિટોમાં થશે ગાયબ!

How To Get Rid Of Centipedes: વરસાદની સિઝન આવવાની સાથે ઘરમાં ઘણા પ્રકારની સમસ્યા આવવા લાગે છે. વરસાદની સિઝન પોતાની સાથે ઠંડક અને હરિયાળી લાવે છે, તો સાથે ઘરમાં અનેક પ્રકારના જીવજંતુઓની સમસ્યા વધી જાય છે. ઘણા લોકોના ઘરમાં ટોયલેટ પોટ, બાથરૂમ કે કિચન સિંકમાં કાનખજૂરા નીકળવાનું શરૂ થઈ જાય છે. ઘણા લોકો તેનાથી પરેશાન રહે છે. કાનખજૂરા ભગાડવા માટે વિવિધ ઉપાયો અજમાવે છે, પરંતુ તેની ખાસ અસર જોવા મળતી નથી. તે ન માત્ર દેખાવમાં ડરામણા લાગે ચે, પરંતુ ઘરની સાફ-સફાઈ અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ ચિંતા પેદા કરી શકે છે. જો તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન છો અને તેનાથી છુટકારો મેળવવા ઈચ્છો છો તો આ 5 ટ્રિક્સ અપનાવી શકો છો, આવો તમને જણાવીએ.
1. ઘરમાં ભેજ ઓછો રાખો
જો તમારા ઘરમાં ભેજ વધારે છે તો કાનખજૂરા સરળતાથી આવી શકે છે. તેથી સૌથી પહેલા તમારે બાથરૂમ અને રસોડાને જેટલું બને એટલું સૂકુ રાખવાનું છે. ઘરમાં કોઈ જગ્યાએ પાણી એકત્ર ન થવા દો અને એક્ઝોસ્ટ ફેન કે વેન્ટિલેશનનો ઉપયોગ કરતા રહો.
2. ડ્રેન અને સિંકની દરરોજ સફાઈ
તમારે ડ્રેન અને સિંકની દરરોજ સફાઈ કરવી જોઈએ. જો તમે તેમ કરો છો તો ગંદકી રહેશે નહીં. આ સિવાય ચિકાસ અને ભેજ ન હોવાથી જંતુઓ આવશે નહીં. દરરોજ ગરમ પાણી નાખો અને સપ્તાહમાં બે વખત ડ્રેન ક્લીનર કે બેકિંગ સોડા કે વિનેગરથી પણ ઘરની સાફ-સફાઈ કરવી.
3. રાતના સમયે ડ્રેન કવર
જો તમે વરસાદમાં કાનખજૂરાથી વધુ પરેશાન છો અને ઘરના સિંક કે બાથરૂમ ડ્રેનમાં હંમેશા કાનખજૂરા આવે છે તો તમે રાતના સમયે ડ્રેન કવર જરૂર લગાવો. તમારે તેને ખુલ્લું રાખવાનું નથી.
4. તિરાડો સીલ કરો.
દીવાલો, ફર્શ અને પાઇપની આસપાસ જો નાની-નાની તિરાડો છે તો તેને બંધ કરી દેવી જોઈએ. જો તમે આ તિરાડો બંધ કરો છો તો કાનખજૂરાની સમસ્યા ઓછી થઈ જશે. ચોમાસું શરૂ થતાં પહેલા તમારે આ કામ કરાવી લેવું જોઈએ.
5. લીમડો અને નમક
જો તમે ઘરેલું વસ્તુથી કાનખજૂરાના હટાવવા ઈચ્છો છો તો તમે લીમડા અને મકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તે ફાયદાકારક છે. લીમડાના પાન, લીમડાનું તેલ કે મીઠાનું દ્રાવણને ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરી શકો છો. તમે ડ્રેનની આસપાસ લીમડાના પાનના ટીંપા નાખી શકો છો કે સફાઈ દરમિયાન નમકને ગરમ પાણીમાં નાખી તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.