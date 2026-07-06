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ચોમાસાની ઋતુમાં કાનખજૂરાના ત્રાસથી છો પરેશાન? આ 5 ટિપ્સ અપનાવો, મિનિટોમાં થશે ગાયબ!

How To Get Rid Of Centipedes: જો તમે વરસાદમાં ટોયલેટ સીટ કે કિચન સિંકમાંથી નીકળી રહેલાં કાનખજૂરાથી પરેશાન છો, તો આવો તેને ભગાડવા માટે કેટલીક ટિપ્સ જણાવીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 06, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:09 PM IST
ચોમાસાની ઋતુમાં કાનખજૂરાના ત્રાસથી છો પરેશાન? આ 5 ટિપ્સ અપનાવો, મિનિટોમાં થશે ગાયબ!
Image Credit: AI ImageSource: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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