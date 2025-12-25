Prev
વંદાની ફોજ ફર્યા કરે છે ઘરમાં? ભગાડવા માટે આ 10 ઘરગથ્થું ઉપાય અજમાવી જુઓ, ખૂણે ખૂણેથી ભાગી જશે

વંદા ઘરમાં ગંદકી વધારવા ઉપરાંત અનેક બીમારીઓ ફેલાવવાનું પણ કારણ બને છે. આવામાં ઘરમાથી વંદા કેવી રીતે કાયમ માટે ભગાડવા તેના કેટલાક ઉપાય ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 25, 2025, 03:07 PM IST

ઘરમાં જો એક વંદો જોવા મળે તો પણ લોકોના હાજા ગગડી જાય છે. ત્યારે વંદાની ફોજ કે પછી વંદીઓ ઘરમાં જીવવું મુશ્કેલ કરે તો શું કરવું. કારણ કે આ વંદા-વંદીઓ ઘરમાં ગંદકી તો ફેલાવે જ છે પરંતુ સાથે સાથે અનેક બીમારીઓ પણ લઈને આવે છે. જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બને છે. બજારમાં વંદાનો નાશ કરવા માટે અનેક પ્રકારના સ્પ્રે અને દવા મળે છે. પરંતુ અમે તમને કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય જણાવીશું જેનાથી તમે ઘરમાંથી વંદાની ફોજ બહાર કરી શકો છો. આવા 10 ઉપાય ખાસ જાણો જે તમારા ઘરના ખૂણે ખૂણેથી વંદાને ઘરમાંથી બહાર નીકળવા માટે મજબૂર કરી શકે છે. 

બેકિંગ સોડા અને ખાંડ
બેકિંગ સોડા અને ખાંડથી તમે વંદાને ભગાડવા માટે સ્પ્રે બનાવી શકો છો. આ માટે બંને વસ્તુને સરખા પ્રમાણમાં લઈ મિક્સ કરો. જ્યાં વંદા વધુ આવતા હોય તેવી જગ્યાએ છાંટો. 

લીમડાનું તેલ
લીમડાનું તેલ કે પાઉડર દ્વારા પણ તમે વંદા  ભગાડી શકો છો. તેને તેલ સ્વરૂપે ઉપયોગ કરવા માટે એક સ્પ્રે બોટલમાં પાણીની સાથે થોડા પ્રમાણમાં લીંમડાનું તેલ ભેળવો અને તેને એવી જગ્યાએ સ્પ્રે કરો જ્યાં વંદા વધુ  જોવા મળતા હોય. 

લસણ, ડુંગળી અને કાળા મરીનું સ્પ્રે
નાના મોટા વંદાને ભગાડવા માટે તમે લસણ, ડુંગળી અને કાળા મરચાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ માટે પાણીમાં ઉકાળીને તીવ્ર ગંધવાળું સ્પ્રે બનાવો. આ સામગ્રીઓની તીવ્ર ગંધ તેમને બિલકુલ ગમતી નથી. 

અમોનિયાનું મિશ્રણ
અમોનિયાને પાણીમાં ભેળવીને ફર્શ, કાઉન્ટરટોપ અને અન્ય જગ્યાઓ પર સફાઈ કરો. તેનાથી તમારું ઘર કિટાણુ રહીત થાય છે. વરસાદની સીઝનમાં તો ઘરમાં જો ભેજની વાસ આવતી હશે તો તે પણ દૂર થશે. વંદાને ઘરમાં આવતા રોકશે. 

બોરિક એસિડ
બોરિક એસિડને વંદા માટે ઘરેલુ ઉપાયમાં સૌથી પ્રભાવી ગણવામાં આવે છે. આ માટે ખૂણાઓમાં તથા જ્યાં વંદા આવતા હોય ત્યાં પાઉડરને થોડા પ્રમાણમાં  ભભરાવો. ત્યારબાદ તેને ત્યાં સુધી રહેવા દો જ્યાં સુધી વંદા તેના સંપર્કમાં ન આવે. 

ફેબ્રિક સોફ્ટનર સ્પ્રે
ફેબ્રિક સોફ્ટનરમાં એવા કેમિકલ હોય છે જે વંદાના શ્વસન છિદ્રોને બંધ કરી શકે છે, જેનાથી શ્વાસ રૂંધાઈ શકે છે. ફેબ્રિક સોફ્ટનરને પાણીમાં મિક્સ કરીને સીધું વંદાઓ પર છાંટવાથી તે સંપર્કમાં આવતા જ મરી શકે છે. 

તમાલપત્ર
તમાલપત્રની તીવ્ર ગંધ વંદાને ગમતી નથી. પાંદડાને મસળીને એ જગ્યા પર નાખો જ્યાં વંદા આવતા હોય. તેના પ્રભાવથી દૂર થઈ શકે છે. 

સાબુ અને પાણીનું સ્પ્રે
સાબુ અને પાણીનું એક સાધારણ મિશ્રણ વંદાના સંપર્કમાં આવતા જ તેમને નાશ કરવાનો એક કારગર ઉપાય બની શકે છે. જ્યારે તેને સીધું વંદા ઉપર છાંટવામાં આવે છે તો સાબુ તેમના શરીર પર જામી જાય છે અને તેમના શ્વાસ લેવાના છિદ્રો બંધ થઈ જાય છે. તેનાથી વંદા મરી શકે છે. 

લીંબુનો રસ
લીંબુના રસમાં સાઈટ્રિક એસિડ હોય છે. જે વંદાને ગમતું નથી. લીંબુનો રસ અને પાણીના મિશ્રણથી પોતા કરવાથી તમે તે જગ્યાને સાફ પણ કરી શકો છો. 

પેટ્રોલિયમ જેલી ટ્રેપ
એક જારમાં પેટ્રોલિયમ જેલી લગાવો અને તેમાં બ્રેડ કે ફળ જેવી વસ્તુ રાખો. વંદા અંદર ચડતા જશે પરંતુ ચીકણાશના કારણે બહાર નીકળી શકશે નહીં. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ અને ઉપલબ્ધ જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

