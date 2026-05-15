/Papaya Face Pack: પાકા પપૈયાની પેસ્ટમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી ફેસ પર લગાડો, સ્કિન પર થયેલા ડાઘ-ધબ્બા ઓછા થવા લાગશે

Papaya Face Pack: જો તમે સ્કિન પર પપૈયાનું ફેસપેક બનાવીને લગાડો છો તો તેનાથી સ્કિન તુરંત ફ્રેશ અને ગ્લોઈંગ દેખાવા લાગે છે. પપૈયાનું ફેસપેક બનાવવા માટે તેમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ઉમેરવાની હોય ચાલો તમને જણાવીએ વિસ્તારપૂર્વક
Papaya Face Pack: રિયલ ફ્રુટના ફેસપેક સ્કિન માટે બેસ્ટ ગણાય છે. રિયલ ફ્રુટમાં રહેલું વિટામીન સી અને એન્ટી ઓક્સિડન્ટ ડલ થયેલી સ્કિનને તુરંત બ્રાઈટ કરે છે. રિયલ ફ્રુટના ફેસપેક લગાડવાથી સ્કિન પર તુરંત નિખાર આવે છે અને સ્કિન એકદમ ફ્રેશ દેખાવા લાગે છે. ખાસ કરીને પપૈયું ફેસ પેક માટે વરદાન સમાન ફ્રુટ છે. પપૈયામાં જે પપૈન નામનું એન્જાઈમ હોય છે તે ત્વચાને ઈંસ્ટંટ ગ્લોઈંગ બનાવે છે.
પપૈયાનું ફેસપેક સ્કિન પર અપ્લાય કરવાથી સ્કિનની ડેડ સ્કિન નીકળી જાય છે અને રોમછિદ્રો સાફ થઈ જાય છે. જો તમે આજ સુધી પપૈયાનું ફેસપેક ટ્રાય નથી કર્યું તો એકવાર કરી જુઓ. પપૈયાનું ફેસપેક બનાવવા માટે 3 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સ્કિનની અલગ અલગ સમસ્યા દુર કરવા માટે પપૈયામાં અલગ અલગ વસ્તુઓ ઉમેરવાની હોય છે. આ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે જાણી લો.
સ્કિનની રંગત સુધારવા પપૈયું અને એલોવેરા જેલ
જો સ્કિન ડલ અને બેજાન દેખાતી હોય તો સ્કિનની રંગત સુધારવા માટે પાકા પપૈયાની પેસ્ટ બનાવી તેમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરી ફેસપેક અપ્લાય કરો. ફેસપેક લગાડ્યા પછી 20 મિનિટ રહેવા દો અને પછી ઠંડા પાણીથી ફેસ ક્લિન કરો. આ ફેસપેકથી ડલ સ્કિન બ્રાઈટ દેખાશે અને સ્કિન સોફ્ટ થઈ જશે.
ડ્રાય સ્કિનને મોઈશ્ચર આપવા માટે પપૈયું અને મધ
જો તમારી સ્કિન ડ્રાય થઈ ગઈ છે અને તમે સ્કિનને મોઈશ્ચર મળે તેવો ઉપાય શોધી રહ્યા છો તો પપૈયાની પેસ્ટમાં મધ મિક્સ કરી સપ્તાહમાં 3 વખત ફેસ પર લગાડો. પપૈયું સ્કિનને અંદરથી ક્લીન કરશે અને મધ સ્કિનની ડ્રાયનેસ દુર કરશે.
ચહેરા પરના ડાઘ દુર કરવા પપૈયું અને ચંદન પાવડર
ચહેરા પર ખીલ કે ફોડલીઓના કારણે ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેના માટે પપૈયામાં ચંદન પાવડર મિક્સ કરી લગાડો. પપૈયાની પેસ્ટ બનાવી તેમાં ચંદન પાવડર મિક્સ કરો. આ પેસ્ટને ફેસ પર લગાડો અને સુકાયા પછી સાફ કરો. આ ફેસપેકથી સ્કિન પરના ડાઘ-ધબ્બા ઓછા થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)