ઘરમાં લગાવી દો આ એક છોડ, ખુણે-ખુણેથી ભાગી જશે બધી ગરોળીઓ

Permanent Solution For Lizards: આજે અમે તમારી સાથે એક હેક શેર કરી રહ્યાં છીએ, જેની મદદથી તમે તમારા ઘરમાંથી સરળતાથી ગરોળીઓ ભગાડી શકો છો. આવો જાણીએ તે માટે શું કરવું પડશે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:30 PM IST
  • શું તમે પણ ગરોળીના ત્રાસથી થઈ ગયા છો પરેશાન?
  • ઘરમાં તુલસીનો છોડ લગાવવાથી ભાગી જશે ગરોળી
  • મચ્છર, માખી અને જંતુઓના ત્રાસથી પણ મળશે રાહત

Permanent Solution For Lizards: ગરમી આવતા ગરોળીઓનો પ્રકોપ વધવા લાગે છે. ઘણા લોકો ગરોળીથી ડરતા પણ હોય છે. લોકો ઘરમાંથી ગરોળી બહાર કાખવા માટે અલગ-અલગ નુસ્ખા અને મિકલ રિપેલેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ તે સરળતાથી બહાર નીકળતી નથી. તેથી આજે અમે તમને એક એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છીએ, જેની મદદથી તમે ઘરમાં છુપાયેલી ગરોળીને સરળતાથી બહાર કાઢી શકો છો. આવો જાણીએ આ માટે તમારે શું કરવું પડશે?

ગરોળી કઈ વસ્તુથી ડરે છે?
ભારતમાં મોટા ભાગના ઘરોમાં તુલસીનો છોડ લગાવવામાં આવે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ધાર્મિક મહત્વ સિવાય પણ આ છોડના ઘણા ફાયદા છે. તુલસીના છોડમાંથી એક એવી ખૂશબુ આવે છે, જે ગરોળીને પસંદ નથી. આ કારણ છે કે જ્યાં તુલસીનો છોડ રાખવામાં આવે છે ત્યાં ગરોળીઓ આવતી નથી. તો તમે આ છોડને ઘરમાં રાખી શકો છો અને ગરોળીના પ્રકોપને ઘટાડી શકો છો.

તુલસીના છોડના અન્ય ફાયદા
ગરોળી સિવાય ગરમીની સીઝનમાં મચ્છર, માખીઓ અને જંતુઓનો પ્રકોપ પણ વધી જાય છે. તેવામાં તુલસીનો છોડ આ બધાને ઘરથી દૂર રાખવામાં મદદરૂપ છે.

ગરોળી ભગાડવા માટે ઘરમાં તુલસી કઈ રીતે રાખવી?
તમે ફૂલદાની મૂકી શકો છો: તમે તમારી બાલકની, બારી કે દરવાજાની પાસે તુલસીનો છોડ રાખી શકો છો. જેનાથી ગરોળી તો દૂર ભાગી જશે, પરંતુ મચ્છરો અને જંતુઓના ત્રાસથી પણ રાહત મળશે.

પાંદડાનો ઉપયોગ કરી શકો છોઃ જો તમે ફૂલદાની રાખવા ઈચ્છતા નથી તો તુલસીના પાનને ઘરના ખુણામાં રાખી શકો છો. 

તુલસીના પાણીનો સ્પ્રેઃ તમે તુલસીના પાંદડાને પાણીમાં ઉકાળી તેના રસને કોઈ બોટલમાં ભરી ઘરના દરેક ખુણામાં સ્પ્રે કરી શકો છો.
 

