Coconut Milk: વાળનું ડીપ કન્ડીશનીંગ ઘરે કરવાની સૌથી સરળ રીત, નાળિયેરનું દૂધ 10 મિનિટમાં કરશે જાદુ
Coconut Milk: રફ અને ફ્રીઝી વાળ હોય તો દર થોડા દિવસે સ્પા કે ડીપ કન્ડીશનીંગ કરાવવું પડે તેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે. પરંતુ તમારે આ ખર્ચો બચાવવો હોય અને માત્ર 20 થી 30 રુપિયામાં જ રુક્ષ અને બેજાન દેખાતા વાળને સ્મુધ અને સિલ્કી બનાવવા હોય તો ચાલો તેનો રસ્તો તમને જણાવીએ. આ ઉપાય એકવાર ટ્રાય કરવા જેવો તો છે જ..
Coconut Milk: ખરતા વાળ, સફેદ વાળની સમસ્યા જેટલી જ ખરાબ અને જટીલ સમસ્યા હોય છે વાળમાં વધતી ડ્રાયનેસ. જ્યારે વાળ ડ્રાય થવા લાગે છે તો બેજાન અને નિસ્તેજ દેખાય છે. વાળ ડ્રાય થઈ જાય તેની પાછળ અનેક કારણ જવાબદાર હોય શકે છે. જેમાં સૌથી મુખ્ય કારણ હોય છે વાળના મૂળને પુરતું મોઈશ્ચર અને ઓઈલ ન મળે. તેનાથી કારણે વાળ નબળા અને બેજાન દેખાવા લાગે છે. ધીરે ધીરે વાળની ઉપરની લેયર રુક્ષ દેખાવા લાગે છે. વાળમાં નમી ન હોવાથી વાળ ફક્ત ડ્રાય દેખાય છે તેવું નથી. તેનાથી વાળ વધારે તુટવા લાગે છે, વાળ વધારે ગુંચવાય છે અને વાળ દિવસેને દિવસે વધારે રુક્ષ થઈ જાય છે. વાળ આવા સ્ટેજમાં પહોંચી જાય ત્યારે તેને નોર્મલ કરવાનો એક રસ્તો છે વાળનું ડીપ કન્ડીશનીંગ. અને આ કામ તમે ઘરે માત્ર 20 થી 30 રુપિયાના ખર્ચમાં કરી શકો છો. ઘરે વાળનું ડીપ કન્ડીશનીંગ કેવી રીતે કરવું તે જાણતા પહેલા જાણીએ એ ભુલો વિશે જેના કારણે વાળ ડેમેજ અને ડ્રાય થાય છે.
વાળમાં ડ્રાયનેસ વધવાના કારણો
- વારંવાર વાળને બ્લો ડ્રાય કરવા, વાળ પર સ્ટ્રેટનરનો ઉપયોગ કરવો.
- વાળમાં કેમિકલ યુક્ત કલરનો ઉપયોગ, વાળ બ્લીચ કરવા કે વાળ સ્ટ્રેટ કરાવવા.
- વાળમાં કેમિકલયુક્ત શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરવો.
- વાળમાં કંડીશનર ન લગાડવું.
- વાળ માટે જરૂરી પોષકતત્વોની શરીરમાં ઊણપ
આ કારણો સિવાય શરીરમાં થતા હોર્મોનલ ફેરફાર અને કેટલીક બીમારીઓમાં પણ વાળ ખરવા અને રુક્ષ થવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
રુક્ષ વાળને સ્મુધ કરવાનો સસ્તો ઉપાય
રુક્ષ વાળને સ્મુધ કરવા માટે સૌથી બેસ્ટ રસ્તો છે વાળનું ડીપ કન્ડીશનીંગ. વાળના ડીપ કન્ડીશનીંગ માટે પાર્લર જવાની પણ જરૂર નથી. તમે ઘરે ખૂબ ઓછા ખર્ચમાં ડીપ કન્ડીશનીંગ કરી શકો છો. તેના માટે વધારે વસ્તુઓની જરૂર પણ નહીં પડે. બસ માર્કેટમાંથી એક નાળિયેર લાવવું પડશે. નાળિયેર લાવી તેનું દૂધ કાઢી તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. નાળિયેરનું દૂધ વાળને 20 થી 30 મિનિટમાં જ સિલ્કી બનાવી શકે છે. નાળિયેર તેલથી વાળમાં જે ફેરફાર થશે તેનો અનુભવ તમને પહેલીવારમાં જ થઈ જશે.
વાળમાં ડીપ કન્ડીશનીંગ કરવાની રીત
ઘરે બેઠા ખૂબ ઓછા ખર્ચમાં વાળનું ડીપ કન્ડીશનીંગ કરવું હોય તો તેના માટે નાળિયેરનું દૂધ સૌથી બેસ્ટ છે. નાળિયેરના દૂધમાં પ્રોટીન, વિટામિન ઈ, વિટામિન બી1, વિટામિન બી3, વિટામિન બી5, વિટામિન બી6 હોય છે. નાળિયેરનું દૂધ વાળને પોષણ આપવાની રીતે મજબૂતી આપે છે અને વાળમાં ચમક વધારે છે. નાળિયેરનું દૂધ વાળમાંથી પહેલીવારમાં જ ડ્રાયનેસ દુર કરી દેશે. નાળિયેરનું દૂધ લગાડવાથી વાળનો ગ્રોથ પણ વધે છે.
નાળિયરનું દૂધ લગાડવાની રીત
નાળિયેરનું દૂધ વાળમાં લગાડવાની સૌથી સરળ અને અસરકારક રીત છે તે તમે નાળિયેરના ટુકડા કરી મિક્સરમાં તેને પીસી લો. આ પેસ્ટમાંથી કપડાની મદદથી દૂધ અલગ કરી એક વાટકીમાં કાઢો. નાળિયેરનું દૂધ વાળના મૂળમાં અને વાળની લંબાઈમાં રુની મદદથી લગાવો. દૂધ લગાડ્યા પછી વાળમાં 5 મિનિટ માલિશ કરો. ત્યારબાદ 30 મિનિટ વાળમાં નાળિયેરનું દૂધ રહેવા દો અને પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી હેર વોશ કરો. નાળિયેરનું દૂધ તમે શેમ્પૂ પછી કંડિશનર તરીકે પણ વાળમાં લગાડી શકો છો. નાળિયેર દૂધ 2 મિનિટ માટે વાળમાં લગાડો અને પછી વાળને પાણીથી સાફ કરી લો. વાળમાં ડ્રાયનેસ વધારે હોય તો શરુઆતમાં સપ્તાહમાં 2 થી 3 વખત નાળિયેરનું દૂધ વાળમાં લગાડો. ત્યારબાદ સપ્તાહમાં 1 વાર નાળિયેરનું દૂધ વાળમાં અપ્લાય કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
