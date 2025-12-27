Prev
Long Hair: ચોખાના પાણીનો આ રીતે વાળમાં યુઝ કરો, કમર સુધી લાંબા વાળ ઝડપથી થશે

How to Get Long Hair: વાળ કાળા હોય તેની સાથે લાંબા હોય તેવી ઈચ્છા પણ યુવતીઓને હોય છે. આજે તમને જણાવીએ તમે કેવી રીતે ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ કરો તો વાળની સમસ્યા દુર થઈ જાય અને વાળ ઝડપથી લાંબા થાય.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:58 PM IST

How to Get Long Hair: કાળા અને લાંબા વાળ માટે યુવતીઓ સતત પ્રયત્નો કરતી રહે છે. અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોડક્ટ યુઝ કરવામાં આવે અને હેર કેર પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તેમ છતાં વાળની લંબાઈ જોઈએ એવી વધતી નથી. કેમિકલ યુક્ત વસ્તુઓ લાંબા સમય સુધી વાળમાં લગાડવામાં આવે તો તેનાથી વાળ ડેમેજ પણ થઈ શકે છે. કેટલાકનો અનુભવ એવો હોય છે કે જ્યારે હેર કેર પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી ફાયદો થાય છે પછી જ્યારે પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ બંધ કરી દેવામાં આવે તો હેર ફોલ, ડ્રાયનેસ, હેર ડેમેજ જેવી સમસ્યાઓ દેખાવા લાગે છે. આવી બધી ઝંઝટમાં ન પડવું હોય અને વાળની લંબાઈ નેચરલી જ વધારવી હોય તો ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ શરૂ કરી દો. ચોખાના પાણીથી માથામાં મસાજ કરવાથી ઝડપથી ફાયદો જોવા મળે છે. 

એક રિપોર્ટ અનુસાર ચોખાના પાણીમાં વિટામીન અને મિનરલ્સ હોય છે જે હેર ગ્રોથ વધારવા માટે બેસ્ટ છે ચોખાના પાણીથી વાળને જરૂરી ફાઇબર અને મેગ્નેશિયમ મળે છે. ચોખાના પાણીમાં વિટામીન બી અને વિટામીન ઈ હોય છે જે વાળને પોષણ આપવાનું કામ કરે છે. જો તમે રોજ ચોખાના પાણીથી સ્કેલ્પમાં મસાજ કરો છો તો વાળમાં મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે, વાળના મૂળ મજબૂત બને છે જેના કારણે ધીરે ધીરે વાળ ખરવાનું પ્રમાણ પણ ઘટવા લાગે છે. 

ચોખાના પાણીથી સ્કેલ્પમાં મસાજ કરવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે જેના કારણે પણ ફાયદો થાય છે. વાળને ફાયદો કરે તેવું ચોખાનું પાણી કેવી રીતે બનાવવું તેના વિશે તમને જાણકારી ન હોય તો ચાલો તે પણ જણાવી દઈએ. ચોખાનું પાણી કઈ રીતે તૈયાર કરવું અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ચાલો જાણીએ. 

વાળમાં લગાડવા માટે ચોખાનું પાણી તૈયાર કરવું હોય તો સૌથી પહેલા ત્રણથી ચાર ચમચી ચોખા એક બાઉલ પાણીમાં રાત્રે પલાળી દો. ચોખાને પલાળો તે પહેલા સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લેવા અને પછી આખી રાત ચોખાને પાણીમાં પલાળી રાખો. બીજા દિવસે સવારે ચોખા અને પાણી અલગ કરી દો. રાત્રે જે પાણીમાં ચોખા પલાળેલા હતા તે પાણીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરેલો. પલાળેલા ચોખાનો પણ તમે રસોઈમાં ઉપયોગ કરી શકો છો.

સ્પ્રે બોટલમાં ભરેલા ચોખાના પાણીને સ્કેલ્પમાં સારી રીતે છાંટો અને પછી આંગળીની મદદથી હળવા હાથે મસાજ કરો. માથામાં પાંચથી દસ મિનિટ સુધી મસાજ કરો અને પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી હેર વોશ કરી લો. જ્યારે પણ હેર વોશ કરવાના હોય તે પહેલા આ રીતે ચોખાનું પાણી વાળમાં લગાડી લો. તમે અનુભવશો કે આ એક આદતમાં ફેરફાર કરી લેવાથી હેર ફોલ અટકી જશે, વાળની સુંદરતા વધશે અને વાળની લંબાઈ પણ પહેલા કરતા ઝડપથી વધતી દેખાશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

