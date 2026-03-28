Skin Care Tips: તડકાના કારણે સ્કિન બળી જવી અને સ્કિન ટેન થવી બંને અલગ સ્થિતિ, જાણો સનબર્ન થાય તો સ્કિન પર શું લગાડવું ?
Summer Skin Care Tips: સનબર્ન અને સન ટેનિંગ બંને ત્વચાની અલગ અલગ સમસ્યા છે. તેથી તેનો ઈલાજ પણ અલગ રીતે થાય છે. ટેન સ્કિન માટેના નુસખા તડકાના કારણે બળેલી સ્કિન પર અસર કરતાં નથી. આજે તમને જણાવીએ તડકાના કારણે સ્કિન બળી હોય એટલે સનબર્ન થયું હોય તો શું કરવું.
- સનબર્ન અને ટૈનિંગ વચ્ચે તફાવત
- સનબર્નથી રાહત માટે સ્કિન પર શું લગાડવું ?
- સનબર્નમાં સ્કિન પર શું ન લગાડવું ?
Summer Skin Care Tips: તડકાના કારણે સૌથી વધુ નુકસાન સ્કિનને થતું હોય છે. ઉનાળામાં સ્કિન સંબંધિત સમસ્યામાં ટૈનિંગ અને સનબર્ન મુખ્ય હોય છે. પરંતુ લોકો આ બંને સ્થિતિને એક જ સમજે છે. હકીકતમાં આ બંને સમસ્યા અલગ અલગ હોય છે. આજે તમને ટેનિંગ અને સનબર્ન વચ્ચેના તફાવત વિશે જણાવીએ અને સાથ જ જણાવીએ કે સનબર્નમાં ત્વચાની માવજત કેવી રીતે કરવી.
સનબર્ન અને ટૈનિંગ વચ્ચે તફાવત
તડકાના કારણે જ્યારે સ્કિનનો ટોન લાઈટમાંથી ડાર્ક થઈ જાય છે તો તેને ટેનિંગ કહેવામાં આવે છે. ટેનિંગમાં સ્કિનમાં બળતરા કે અન્ય કોઈ સમસ્યા થતી નથી. ટેનિંગમાં ફક્ત સ્કિનનો રંગ ડાર્ક થઈ જાય છે. જ્યારે સનબર્ન વધારે તકલીફ કરાવે તેવી સમસ્યા છે. સનબર્ન એટલે તડકાના કારણે ત્વચા બળી જવી. જ્યારે સૂર્યનો તેજ તડકો વધારે સમય માટે સ્કિન પર પડે ત્યારે સ્કિન બળવા લાગે છે, લાલ પડી જાય છે. આ સમસ્યાને સનબર્ન કહેવાય છે. ઘણા લોકો તડકામાંથી આવે એટલે તેમનો ફેસ લાલ દેખાવા લાગે છે. તેનું કારણ સનબર્ન હોય છે.
સનબર્ન ટેનિંગ કરતાં ખરાબ સ્થિતિ છે. કારણ કે તડકાના કારણે સ્કિન રીતસર બળી જાય છે. તેના કારણે ત્વચા લાલ દેખાય છે, બળતરા થાય છે અને ઘણીવાર સ્કિનની ઉપરનું એક લેયર બળીની નીકળી જાય છે.
સનબર્નથી રાહત માટે સ્કિન પર શું લગાડવું ?
એલોવેરા જેલ - તડકાના કારણે સ્કિનમાં બળતરા થવા લાગી હોય અને સ્કિન લાલ થઈ ગઈ હોય તો સૌથી પહેલા પાણીથી ચહેરો સાફ કરો અને પછી એલોવેરા જેલ લગાડો. એલોવેરાનું ફ્રેશ જેલ પણ યુઝ કરી શકાય છે.
મધ - તડકાના કારણે બળતી સ્કિનને શાંત કરવા માટે મધનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. મધ એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણથી ભરપુર હોય છે. સનબર્ન થયું હોય તે જગ્યાએ મધ લગાડો. ધ્યાન રાખવું કે મધ શુદ્ધ હોય.
કાકડીનો રસ - તડકાના કારણે ચહેરાની ત્વચા લાલ થઈ ગઈ હોય તો તેના પર કાકડીનો રસ પણ લગાડી શકો છો. કાકડીનો રસ કાઢી થોડી મિનિટ ફ્રીજમાં રાખો અને પછી તેને રુની મદદથી સ્કિન પર લગાડો.
સનબર્નથી રાહત માટે અને સ્કિનને ડેમેજથી બચાવવા માટે આ 3 વસ્તુઓ તમે યુઝ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓ એવી છે જે દરેક ઘરમાં સરળતાથી મળી રહે છે. આ વસ્તુ લગાડવાની સાથે એકવાત હંમેશા યાદ રાખજો કે ક્યારેય પણ સનબર્નની સમસ્યામાં સ્કિન પર નાળિયેર તેલ ન લગાડવું. નાળિયેર તેલ સનબર્નમાં આડઅસર પણ કરી શકે છે.
આ ઉપાય કરવાથી સનબર્નની સ્થિતિમાં રાહત મળી શકે છે. પરંતુ સમસ્યા થયા પછી તેનો ઉપાય કરવા કરતાં સમસ્યા જ ન થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ઉનાળામાં ઘરેથી નીકળો ત્યારે કેટલીક વાતોનું ખાય ધ્યાન રાખવું. જેમકે ચહેરો, આંખ, હાથ કવર થાય તે રીતે માસ્ક, ગ્લવ્ઝ પહેરીની જ નીકળવું. ઘરેથી નીકળતા પહેલા સારી ગુણવત્તાનું સનસ્ક્રીન અચૂક લગાડવું. આ વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો સનબર્ન જેવી સ્થિતિ જ નહીં સર્જાય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
