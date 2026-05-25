/45 ડિગ્રી હોય કે 51 ડિગ્રી... ઘર એવું બનાવો કે ગરમી ઘરમાં આવે જ નહિ! AC વગર ઠંડું રહેશે ઘર

How to Keep Your Home Cool in Extreme Heat: અનેક લોકો ફરિયાદ કરે છે કે, તેમનું હંમેશા ભઠ્ઠીની જેમ ગરમ રહે છે. ઘરમાં આવતા જ બેચેની કે ઉકળાટ અનુભવાય છે. પરંતું જો તમે ઘર બનાવતા સમયે ખાસ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરો છો તો તમને ગરમીમાં ક્યારેય આવી સમસ્યા નહિ આવે. ગરમીમાં પણ તમારું ઘર શિયાળાની જેમ ઠંડુ રહેશે.
How to keep house cool in summer naturally : ગરમીએ લોકોના મગજનો પારો વધારી દીધો છ. અનેક વિસ્તારોમાં તો તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે. સ્થિતિ એવી બની છે કે, હવે બહાર જ નહિ, ઘર પણ ભટ્ઠી જેવું લાગવા લાગ્યું છે. ઘરની અંદર એટલી ગરમી વધી જાય છે કે, પંખો ચાલુ હોવા છતાં પણ અસહ્ય ઉકળાટ લાગે છે. રહી ન શકાય તેવી સ્થિતિ બને છે. દિવાલો પણ ગરમ લ્હાય જેવી બની જાય છે. જોકે, જો તમે ઘર બનાવતા સમયે જ યોગ્ય ટેકનિકનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે બહારની ગરમીની અસરને 80 થી 90 ટકા ઓછી કરી શકો છો.
ઘરને ઠંડુ બનાવવાની ટેકનિક
જો તમે નવું ઘર બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, જેનાથી તમારું ઘર ગરમીમાં પણ ઠંડુ રહે તો રેટ ટ્રેપ મેસનરી (Rat Trap Masonry) ટેકનિકનો ઉપયોગ કરો. આ એવી ટેકનિક છે, જેનાથી ઘરની અંદર ગરમી ઓછી અનુભવાય છે, તેમજ તેનાથી ઘર બનાવવાનો ખર્ચ પણ ઘટી જાય છે.
શું છે Rat Trap Masonry ટેકનિક
રેટ ટ્રેપ મેસનરી ઈંટ ચણવાની એક અલગ ટેકનિક છે. સામાન્ય રીતે ઘર બનાવતા સમયે ઈંટને સીધા રાખવામાં આવે છે. પરંતું આ ટેકનિકથી ઈંટની ઉભી એટલે કે વર્ટિકલ રીતે લગાવવામાં આવે છે. તેનાથી દિવાલની અંદર ખાલી જગ્યા બની જાય છે, જેને એર કેવિટી કહેવાય છે. દીવાલની અંદર બનેલી આ હવાની પરત ઈન્સ્યુલેશન તરીકે કામ કરે છે. સરળ શબ્દોમાં સમજીએ તો બહારની ગરમીની સીધી અસર અંદર આવતા રોકવામાં મદદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે, આ ટેકનિકથી બનાવેલું ઘર અન્ય મકાનો કરતા વધુ ઠંડુ અનુભવાય છે.
ઘર બનાવતા સમયે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો
ખર્ચ પણ ઓછો
આ ટેકનિકની એક મોટી ખાસિયત એ છે કે, તેમાં ઓછી ઈંટ અને ઓછા સિમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. તેનાથી ઘરની કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ ઓછી થાય છે. કારણ કે, ઘર બનાવવા માટેની સામગ્રી ઘટી જાય છે. આ ઉપરાંત એક્પોઝ્ડ બ્રિક્સ ફિનિશ હોવાને કારે અનેકવાર પ્લાસ્ટરની પણ જરૂર પડતી નથી. આમ, ઘર પણ સુંદર દેખાય છે, અને પ્લાસ્ટરનો ખર્ચ પણ બચી જાય છે.