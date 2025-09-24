Prev
Storage Tips: આ રીતે રાખશો તો 1 મહિના સુધી લીંબુ રહેશે તાજા, અપનાવો આ 5 ટીપ્સ

How to Store Lemon: ઘરમાં લીંબુનો ઉપયોગ રોજ થતો હોય છે. પરંતુ લીંબુને ફ્રીજમાં રાખો તો પણ થોડા દિવસોમાં લીંબુ કઠણ થઈ જાય છે અથવા તો ગળી જાય છે. આજે તમને લીંબુ સ્ટોર કરવાની જોરદાર રીત વિશે જણાવીએ. 
 

Sep 24, 2025

How to Store Lemon: લીંબુનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં ખૂબ થતો હોય છે. ખાવાનો સ્વાદ વધારવાની સાથે લીંબુનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં પણ થાય છે. તેથી લીંબુ એકસાથે વધારે ખરીદીને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. ફ્રીજમાં રાખેલા લીંબુ થોડા દિવસોમાં જ કઠણ થઈ જાય છે, અથવા ગળવા લાગે છે. જો તમારે ફ્રીજમાં લીંબુને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો આજે તેની જોરદાર ટ્રીક જણાવી દઈએ. આ રીતે ફ્રીજમાં લીંબુ રાખશો તો દિવસો સુધી લીંબુ તાજા અને સોફ્ટ રહેશે. 

લીંબુ તાજા રાખવાની ટીપ્સ

લીંબુને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરો

જો તમે લીંબુને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા માંગો છો તો લીંબુને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. લીંબુનો રસ કાઢી આઈસ ક્યુબ ટ્રેમાં રાખી જમાવી દો. આ રીતે લીંબુનો રસ ફ્રેશ રહેશે અને લાંબા સમય સુધી લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકશો. 

કપડામાં બાંધીને રાખો

બજારમાંથી લીંબુ લાવો પછી તેને સારી રીતે સાફ કરી અને કોરા કરી લો. ત્યારબાદ કોટનના કપડામાં બાંધીને લીંબુ ફ્રીજમાં રાખો. લીંબુ બાંધવા માટે સુતરાઉ કે પેપરનો ઉપયોગ કરવો. આ રીતે લીંબુ રાખશો તો લીંબુ સડશે નહીં.

એર ટાઈટ કંટેનર

લીંબુને ક્યારેય ખુલ્લા રાખવા નહીં. ખુલ્લા રાખવાથી લીંબુ સુકાઈ જાય છે. લીંબુને હંમેશા એરટાઈટ કંટેનરમાં પેક રાખવા જોઈએ. આમ કરવાથી લીંબુ ઝડપથી સુકાશે નહીં અને તાજા રહેશે. 

લીંબુ પર મીઠું છાંટી રાખો

જો અડધું લીંબુ ફ્રીજમાં રાખવું હોય તો કાપેલા લીંબુ પર નમક છાંટી રાખવું જોઈએ. તેનાથી અડધું લીંબુ ખરાબ પણ નહીં થાય. કાપેલા લીંબુને મીઠું છાંટી એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી રાખો. તેનાથી લીંબુ તાજું રહેશે.

કાચની બોટલ

લીંબુને સ્ટોર કરવા માટે કાચની બરણીનો ઉપયોગ કરવો. કાચની બરણીમાં લીંબુ ભરી સ્ટોર કરવાથી પણ લીંબુ તાજું રહે છે. લીંબુનો રસ કાઢીને કાચની બોટલમાં ભરીને રાખો તો પણ લીંબુનો રસ ફ્રેશ રહેશે. 

