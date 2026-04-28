તરબૂચ ખાધા બાદ આખો પરિવાર મોતને ભેટ્યો! તરબૂચ સારું છે કે નહીં તે જાણવાના 3 અચૂક ઉપાય
Health Tips: આજકાલ મોટાપાયે ખાવાની વસ્તુઓમાં ભેળસેળ થતી જોવા મળી રહી છે. તરબૂચ પણ તેમાંથી બાકાત નથી. ત્યારે આવામાં તરબૂચને કેમિકલથી પકવેલું કે કલરવાળું છે કે નહીં તે જાણવાની આ સરળ રીતો અજમાવી જુઓ.
- મુંબઈમાં હાલમાં બન્યો હતો ચોંકાવનારો બનાવ
- પરિવારના ચાર સભ્યોએ પહેલા બિરિયાની ખાધી પછી ખાધું હતું તરબૂચ
- કથિત ફૂડ પોઈઝનિંગથી મોત થયા હોવાનું કહેવાય છે
- તરબૂચમાં ભેળસેળ છે કે નહીં તે કેવી રીતે ચકાસવી, ખાસ જાણો
મુંબઈથી એક હચમચાવી નાખે તેવા સમાચાર આવ્યા જેણે દહેશત ફેલાવી દીધી. એક પરિવારના ચાર લોકોના સંદિગ્ધ ફૂડ પોઈઝનિંગના કારણે મોત થયા. આ ઘટના મુંબઈના પાયધુની વિસ્તારની છે. જ્યાં આ ઘટના બાદ હડકંપ મચી ગયો છે. મૃતકોમાં 40 વર્ષના પતિ, 35 વર્ષના પત્ની અને તેમની બે દીકરીઓ એક 16 વર્ષની અને બીજી 13 વર્ષની હતી. મૃતકોની ઓલખ અબ્દુલ્લા ડોકાડિયા, તેમના પત્ની નસરીન ડોકાડિયા, દીકરીઓ આયેશા અને જૈનબ તરીકે થઈ. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ મામલો ફૂડ પોઈઝનિંગનો હોઈ શકે. જો કે હજુ કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી.
શું છે મામલો
મળતી માહિતી મુજબ 25 એપ્રિલની રાતે પરિવારે ઘરે કેટલાક સંબંધીઓને બોલાવ્યા હતા. 9 લોકોએ ભેગા મળીને રાતે આશરે સાડા દસ વાગે ભોજન કર્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે પરિવારે તે રાતે બિરિયાની ખાધી હતી. ભોજન બાદ બધા પોત પોતાના ઘરે ગયા. રાતે લગભગ 1 થી દોઢ વાગ્યાની વચ્ચે પરિવારના ચારેય સભ્યોએ તરબૂચ ખાધુ. ગણતરીના કલાકોમાં તબીયત બગડવાની શરૂ થઈ. 26 એપ્રિલની સવારે લગભગ 5 થી 6 વાગ્યાની વચ્ચે ચારેયને ઉલ્ટી અને બાદમાં ઝાડાની ફરિયાદ થઈ. તેમની સ્થિતિ બગડતી ગઈ. તેમને હોસ્પિટલ ખસેડાયા જ્યાં ગંભીર સ્થિતિ જોતા જેજે હોસ્પિટલ ખસેડાયા અને એક એક કરીને બધા મોતને ભેટ્યા. એક જ દિવસમાં આખો પરિવાર ખતમ થઈ ગયો. પોલીસે આ મામલે આકસ્મિક મોતનો કેસ દાખલ કર્યો છે. આ ઘટના અંગે ડીસીપી પ્રવીણ મુંઢેએ કહ્યું કે 25 એપ્રિલના રોજ પરિવારે સંબંધીઓ સાથે ખાવાનું ખાધુ હતું. ત્યારબાદ રાતે તરબૂચ ખાધુ હતું. સવારે ઝાડા ઉલ્ટી થયા. પોસ્ટમોર્ટમ થઈ ચૂક્યું છે. શરીરમાંથી લેવાયેલા સેમ્પલ તપાસ માટે મોકલી દેવાયા છે. આગળ તપાસ ચાલુ છે. જો કે એક સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે શું આ ભેળસેળનું પરિણામ હોઈ શકે?
તરબૂચમાં પણ થાય છે ભેળસેળ!
આ તમામ લોકોના મોત કઈ રીતે થયા તેનું કારણ હજુ સામે આવ્યુ નથી પરંતુ એક સવાલ એ ચોક્કસ થઈ રહ્યો છે કે શું ભેળસેળનું પરિણામ હોઈ શકે? કારણ કે તરબૂચમાં પણ ભેળસેળના મામલા સામે આવ્યા છે. તરબૂચ આમ તો ખુબ ફાયદાકારક છે. કારણ કે તેમાં રહેલા તત્વો અને પાણી શરીરને હાઈડ્રેટ રાખે છે. પરંતુ આ ફાયદો ત્યારે જ મળે જ્યારે તમે તે વસ્તુ અસલી ખાઓ. આજકાલ મિલાવટનો જમાનો છે. હવે તરબૂચમાં પણ મિલાવટ સામાન્ય છે.
તરબૂચમાં ભેળસેળ કઈ રીતે?
તરબૂચ તમને ઉપરથી તો એકદમ બરાબર જ જાણાશે પરંતુ તેને ઘણીવાર એવું બની શકે કે ઈન્જેક્શન આપીને લાલ કલર-કેમિકલથી પકવીને લાલ કરાયું હોય. કેમિકલવાળું તરબૂચ ખાવાથી બીમારી પડી શકાય છે. સ્વાસ્થ્યને ફાયદો કોઈ ન થાય. આજે અમે તમને અસલી અને નકલી તરબૂચ વચ્ચેનો ફરક જણાવીશું. જાણો કઈ રીતે ભેળસેળવાળા તરબૂચની પરખ કરવી.
ફૂડ પોઈઝિનિંગનું જોખમ
તરબૂચની વધુ માંગ જોતા અનેક લોકો કેમિકલ લગાવીને પકવે છે તથા તેમાં લાલ કલર પણ હોય છે. આ સાથે જ અલગથી સાકર પણ નાખવામાં આવે છે. જેનાથી સ્વાદ મીઠો રહે. આવામાં ગ્રાહક ઠગાય છે અને નકલી તરબૂચ ખરીદે છે. પરંતુ જો તમે ભેળસેળવાળું તરબૂચ ખાઓ તો ફૂડ પોઈઝનિંગ સહિત પેટ સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. FSSAIએ અસલી નકલી તરબૂચની ઓળખ કરવા માટે ઉપાયો જણાવેલા છે અને હેલ્થ કોચ મિરુના પણ એક સરળ ટ્રિક જણાવી ચૂક્યા છે. જાણો તેના વિશે.
આ રીતે કરો અસલી અને નકલી તરબૂચની પરખ..
1. સૌથી સિમ્પલ અને સરળ ટ્રિક છે ટિશ્યુ પેપરનો વપરાશ. જ્યારે તમે તરબૂચ ખરીદો તો દુકાનદાર કાપીને દેખાડે છે કે તે પાકેલું છે કે નહીં. જો તમે આમ ન કરતા હોવ તો ચોક્કસ કરજો. તરબૂચનો એક ટુકડો કાપીને જોવાનું કહે તો તમારે સાથે રાખેલું ટિશ્યુ પેપર કાઢવું. ટિશ્યુ પેપર જેવું તરબૂચ પર મૂકશો કે તેનો રંગ લાલ કે ઓરેન્જ થઈ જાય તો તે નકલી છે. જો ટિશ્યુ પેપરનો રંગ ન બદલાય તો અસલી છે.
2. પાણીવાળી ટ્રિકથી પણ નકલી તરબૂચની ઓળખ કરી શકો છો. તરબૂચનો એક ટુકડો પાણીમાં નાખો, જો તેનાથી પાણીનો રંગ લાલ થઈ જાય તો તે નકલી છે. અસલી તરબૂચથી પાણીનો રંગ ક્યારેય બદલાતો નથી. કેમિકલ કલરવાળા તરબૂચનો રંગ પાણીમાં ભળવા લાગે છે.
3. તરબૂચની રંગતથી પણ તમને ઓળખ કરી શકો. જો તેની ડાળીનો ભાગ પીળો અને સૂકાયેલો હોય અને નીચે પીળા ધબ્બા હોય તો તે યોગ્ય રીતે પકવેલું છે. જો ડાળીનો ભાગ લીલો અને તાજો હોય, નીચે સફેદ ધબ્બા હોય લાલ ચટક હોય અને બીજ સફેદ હોય તો તે તરબૂચ નકલી હોઈ શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
