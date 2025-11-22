Prev
Life Hacks: 99 ટકા લોકો નહીં જાણતા હોય રજાઈને ગરમ રાખવાની રીત, ઠંડીમાં રજાઈ ઓઢીને કઈ રીતે સૂવું જાણી લો

Winter Life Hacks: શિયાળામાં રાત્રે ઠંડી વધી જતી હોય છે. તેમાં પણ જો બેડ અને ઓઢવાની રજાઈ ઠંડી હોય તો સુતી વખતે ધ્રુજારી થઈ જાય છે. આજે તમને એવી ટ્રીક જણાવીએ જેને ફોલો કરશો તો રાત્રે રજાઈ ઓઢીની સુતા પછી ઠંડી નહીં લાગે અને આખી રાત ગરમાવામાં ઘસઘસાટ ઊંઘ આવશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 22, 2025, 01:41 PM IST

Winter Life Hacks: શિયાળાની શરુઆત થઈ ગઈ છે. જેમ જેમ દિવસો પસાર થશે તેમતેમ ઠંડી વધતી જશે. સૌથી વધારે ઠંડી રાત્રે લાગે છે. રાત્રે કામકાજ પતાવી જ્યારે રજાઈ ઓઢી સુવાની તૈયારી કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ ધ્રુજારી થઈ જાય છે. રાત્રે સુતી વખતે રજાઈ કેવી રીતે ઓઢવી તે વાત 99 ટકા લોકોને ખબર નથી હોતી જેના કારણે તેઓ રજાઈ ઓઢ્યા પછી પણ ધ્રુજતા રહે છે અને ઠંડી ઉડતી નથી. 

આજે તમને જણાવીએ રાત્રે રજાઈ કેવી રીતે ઓઢીને સુવાથી ઠંડી લાગતી નથી અને રજાઈ પણ શરીરની ગરમીથી ઝડપથી ગરમ થઈ શકે. આ રીત અપનાવી લેશો તો કડકડતી ઠંડીમાં પણ રજાઈ ઓઢીને ઘસઘસાટ ઊંઘી શકશો. તો ફટાફટ જાણી લો રાત્રે રજાઈ ઓઢો ત્યારે કઈ ભુલ ન કરવી અને રજાઈને ગરમ કઈ રીતે કરવી. 

રજાઈને ગરમ કરવાની રીત

1. સૌથી પહેલા તો એક વાત યાદ રાખો કે રજાઈ ઓઢીને સંકોચાઈને સુવાનું નથી. રજાઈ આખા શરીરને લપેટાઈ જાય એ રીતે ઓછી અને ફેલાઈને સુવું જેનાથી શરીરની ગરમીથી આખી રજાઈ ગરમ થશે. 

2. રજાઈની અંદર અને ઉપરની તરફ ચાદર કે ધાબળો રાખવો. ધાબળો રજાઈના મટીરીયલને ગરમ રાખશે. કોટન કે ઊનના મટીરીયલ આખી રાત ગરમ રહે છે. ઠંડી વધારે પડે ત્યારે રજાઈની ઉપર કે અંદર ગરમ ધાબળો રાખવો. લેયર કરવાથી ઠંડી ઓછી લાગશે.

3. રુમના બારી દરવાજા સાંજથી જ બંધ કરી દેવા જેથી ઠંડી હવાના કારણે બેડ, ઓશિકા, રજાઈ ઠંડા ન થઈ જાય. આ સિવાય તમે બેડ પર રજાઈ પાથરી પણ શકો છો જેથી સુવાની જગ્યા એકદમ ઠંડી ન લાગે. 

4. રાત્રે સુતી વખતે શરીર સંકોચીને સુવાને બદલે રજાઈને ફેલાવી પોતે પણ ફેલાઈને સુવું તેનાથી રજાઈનું તાપમાન ગરમ રહેશે. રજાઈ બેડ પર ફેલાવી દેશો તો પછી પડખા ફરતી વખતે પણ રજાઈ શરીર પરથી હટશે નહીં અને ઠંડીના કારણે ઊંઘ ખરાબ નહીં થાય.

5. જ્યારે ઠંડી વધી જાય તો ઓઢવાની ચાદરની લેયર બનાવો. એક રજાઈને બદલે 2, 3 ચાદર, રજાઈની લેયર કરીને ઓઢશો તો ઠંડી નહીં લાગે. તેનાથી શરીરને ગરમાવો આખી રાત મળશે. આ સાથે બેડ પર પણ એવી ચાદર પાથરવી જેનું મટીરીયલ ગરમ હોય.

6 સૂતા પહેલા હોટ વોટર બેગ ભરીને બેડ પર પગની તરફ રાખી ઉપર રજાઈ પાથરી દો. તેનાથી ગરમ પાણીનો ગરમાવો સુવાની જગ્યા અને રજાઈને ગરમ કરી દેશે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

