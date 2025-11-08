Amla Murabba: ખાંડ કે ગોળ ઉમેર્યા વિના આમળાનો મીઠો મુરબ્બો બનાવવાની રીત, 10 મિનિટમાં બનશે મુરબ્બો
Amla Murabba Recipe: ઠંડીની શરુઆત એટલે આમળા ખાવાની સીઝન શરુ. આ વર્ષની સીઝનમાં આમળામાંથી બનતો આ મુરબ્બો એકવાર ટ્રાય કરજો. આ મુરબ્બો બનાવવાની રીત ખાસ છે કારણ કે તેમાં ખાંડ કે ગોળ ઉમેરવાના નથી. તો ફટાફટ નોટ કરી લો આમળાનો હેલ્ધી મુરબ્બો કેવી રીતે બને.
Amla Murabba Recipe: વાતાવરણમાં ફેરફાર થવા લાગ્યો છે અને ગુલાબી ઠંડીની શરૂઆત પણ થઈ ગઈ છે. સાથે જ માર્કેટમાં આમળા પણ દેખાવા લાગ્યા છે. આયુર્વેદમાં આમળાને સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન માનવામાં આવે છે. વિટામીન સી, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને ફાઇબરથી ભરપૂર આમળા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. આમળા તમે અલગ અલગ રીતે ખાઈ શકો છો. ઘણા લોકો આમળાનું જ્યુસ પીવે છે તો કેટલાક લોકો કાચા આમળા ખાય છે, ઘણા ઘરમાં આમળાની સુકવીને મુખવાસ બનાવવામાં આવે છે તો કેટલીક જગ્યાએ હળદર-મીઠાના પાણીમાં આમળા પલાળી તેને ખાવામાં આવે છે. જો તમે આ વખતે આમળાને અલગ રીતે ખાવા માંગો છો તો આમળાનું મુરબ્બો બનાવીને ટ્રાય કરો.
આજે તમને આમળાનો મુરબ્બો બનાવવાની એવી રીત જણાવીએ જેમાં ખાંડ કે ગોળનો ઉપયોગ થશે નહીં એટલે તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા વિના આ મુરબ્બો ખાઈ શકો છો. સૌથી મહત્વની વાત છે કે આ આમળાનો મુરબ્બો 10 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થઈ જશે.
આમળાથી થતા ફાયદાની વાત કરીએ તો શિયાળામાં આમળા ખાવાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે અને શરીર અંદરથી ડીટોક્ષ થાય છે. આમળા વિટામિન સી થી ભરપૂર હોય છે જે શરદી, ઉધરસથી બચાવે છે અને સ્કીન તેમજ વાળને પણ ફાયદા કરે છે. આમળા વાળના મૂળને મજબૂત કરે છે. આમળા ખાવાથી ડાઇજેશન સિસ્ટમ સારી રહે છે તેમાં એન્ટી એજિંગ ગુણ હોય છે જે ત્વચા પર પડતી કરચલીઓને ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે.
હવે વાત કરીએ આમળાનો મુરબ્બો બનાવવાની રીતની તો ખાંડ અને ગોળ વિના મીઠો મુરબ્બો બનાવવા માટે આમળામાં તમે ખજૂર કે મધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ વસ્તુ આમળાને નેચરલ મીઠાશ આપશે અને ડાયાબિટીસના દર્દીને નુકસાન પણ નહીં કરે. ખજૂર અને મધ પણ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે.
આમળાનું મુરબ્બો બનાવવાની રીત
આમળાનો મુરબ્બો દસ મિનિટમાં બનાવવાની સૌથી સરળ રીત આજે તમને જણાવીએ. તેના માટે તમને 250 ગ્રામ આમળા, પાંચ થી છ ખજૂર, બે ચમચી મધ, થોડું સંચળ અને એક ચમચી લીંબુના રસની જરૂર પડશે.
સૌથી પહેલા આમળાને પાણીથી સાફ કરી લો. ત્યાર પછી એક તપેલામાં પાણી ભરી આમળાને થોડા બાફી લો. આમળા જ્યારે સોફ્ટ થઈ જાય તો ગેસ બંધ કરી તેને ઠંડા થવા દો. આમળા ઠંડા થઈ જાય પછી તેના ટુકડા કરી લો અને બી કાઢી નાખો. હવે એક નોન સ્ટીક પેનમાં બી કાઢેલા ખજૂરના ટુકડા લઇ થોડું પાણી ઉમેરીને ખજૂરને પકાવો. ખજૂર જ્યારે સોફ્ટ થઈ જાય તો તેમાં બાફેલા આમળાના ટુકડા ઉમેરી દો અને 5 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે પકાવો. ખજૂર અને આમળા એકરસ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો. આ મિશ્રણ જ્યારે ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે તેમાં મધ લીંબુનો રસ અને સંચળ મિક્સ કરો. મિશ્રણને પાંચથી દસ મિનિટ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દો અને પછી કાચની બોટલમાં ભરી ફ્રિજમાં સ્ટોર કરી લો. આ રીતે તૈયાર કરેલો મુરબ્બો તમે રોજ એક થી બે ચમચી ખાઈ શકો છો.
