Bajra Flour Ladoo: બાજરાના લોટના હેલ્ધી લાડુ બનાવવાની રીત, શિયાળામાં રોજ 1 લાડુ ખાવ અને રહો ફીટ

Bajra Flour Ladoo Recipe: શિયાળામાં બાજરાનો લોટ ખાવો જોઈએ. પોષકતત્વોથી ભરપુર બાજરીના લોટમાંથી લાડુ બનાવવાની રીત આજે તમને જણાવીએ. આ લાડુ ડ્રાયફ્રુટથી ભરપુર હોય છે જે ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને ઠંડીની ઋતુમાં શરીરને ફાયદો કરે છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:19 PM IST

Bajra Flour Ladoo Recipe: શિયાળામાં તમે બાજરાના રોટલા અને રોટલી તો ખૂબ ખાધા હશે. આ વખતે ઠંડીની સીઝનમાં બાજરાના લોટમાંથી બનતા આ લાડુ ટ્રાય કરજો. બાજરાના લોટમાંથી ટેસ્ટી લાડુ બને છે. આ લાડુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. આ લાડુ ખાવાથી શરીરને ગરમાવો મળે છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. શિયાળામાં વિવિધ પ્રકારના વસાણા ખાવાથી જે લાભ થાય છે તે લાભ તમને આ લાડુ ખાવાથી પણ થશે. 

બાજરાના પોષકતત્વોની વાત કરીએ તો બાજરામાંથી શરીરને પ્રોટીન, ફાઈબર, ફોલેટ, આયરન, મેગ્નેશિયમ, નિયાસિન સહિતના પોષકતત્વો મળે છે. બાજરો ગ્લુટન ફ્રી અનાજ છે તેથી તે એવા લોકો માટે લાભકારી છે જેમને ઘઉંના લોટની રોટલી ખાધા પછી બ્લોટિંગ થતી હોય. 

બાજરાના લોટના લાડુ બનાવવા માટેની સામગ્રી

આ લાડુ બનાવવા માટે દોઢ કપ બાજરાનો લોટ, 1 કપ ગોળ, અડધો કપ ઘી, 10 થી 12 નંગ કાજુ, 10 થી 12 નંગ બદામ, 2 ચમચી ગુંદ, 3 ચમચી ખમણેલું સુકુ નાળિયેર, એલચી પાવડર. 

બાજરાના લોટના લાડુ બનાવવાની રીત

સૌથી પહેલા કાજુ અને બદામને નાના ટુકડામાં સમારી લો. હવે એક કઢાઈમાં પહેલા થોડું ઘી ગરમ કરી તેમાં ગુંદ તળી લો. ગુંદ સારી રીતે ફુલી જાય એટલે તેને કાઢી સાઈડમાં રાખો. ત્યારબાદ ઘીની અંદર કાજુ-બદામ શેકી લો. છેલ્લે ગેસ બંધ કરી ઘી ગરમ હોય ત્યાં સુધીમાં ખમણેલું નાળિયેર 1 મિનિટ માટે સાંતળી લો. 

તળેલા ગુંદને સારી રીતે ક્રશ કરી લો. હવે જે ઘીમાં બધી સામગ્રી સાંતળી હતી તેમાં જ બાજરાનો લોટ ઉમેરી ધીમા તાપે તેને સાંતળો. બાજરાનો રંગ થોડો બદલે અને તેમાંથી સુગંધ આવે એટલે ગેસ ઓફ કરી લોટને થાળીમાં કાઢી લો. 

લાડુ બનાવવા માટે એક કઢાઈમાં 1 થી 2 ચમચી ઘી મુકી તેમાં સમારેલો ગોળ સાંતળો. ગોળ ધીમા તાપે ગરમ કરો. જ્યારે ગોળ સારી રીતે ઓગળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી તેમાં બાજરાનો લોટ, ગુંદ, કાજુ-બદામ, નાળિયેર અને એલચી પાવડર ઉમેરી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરો. મિશ્રણ હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાંથી લાડુ બનાવી લો. લાડુ ઠંડા થઈ જાય એટલે તેને સ્ટોર કરી. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

