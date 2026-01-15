Crispy Bhakri: ભાખરીના લોટમાં 2 ચમચી આ વસ્તુ ઉમેરી દેજો, એકદમ ક્રિસ્પી બનશે મસાલા ભાખરી, 2 દિવસ સુધી નહીં પડે પોંચી
Crispy Bhakri Recipe: સવારે ચા સાથે શું નાસ્તો બનાવવો તેવા વિચાર તમને પણ રોજ આવતા હોય તો એકવાર ચા સાથે ક્રિસ્પી મસાલા ભાખરી સર્વ કરજો. આ રીતે બનાવેલી ભાખરી ચા સાથે એકદમ બેસ્ટ લાગે છે. તો ફટાફટ નોટ કરી લો એકદમ બિસ્કિટ જેવી કરકરી ભાખરી બનાવવાની રીત.
Crispy Bhakri Recipe: શું તમારા ઘરે રોજ સવારે નાસ્તામાં ઘરના લોકો ક્રિસ્પી અને મસાલેદાર વસ્તુ ખાવાની ડિમાન્ડ કરતા હોય છે ? કે પછી રોજ સવારે તમારે પણ વિચારવું પડે છે કે આજે નાસ્તામાં શું બનાવવું? આવું થતું હોય તો આજે તમને ટેસ્ટી મસાલા ભાખરી બનાવવાની રીત વિશે જણાવીએ. સવારે કે સાંજે નાસ્તામાં તમે આ રીતે ભાખરી બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. ચા સાથે આ ક્રિસ્પી ભાખરી એકદમ પરફેક્ટ લાગે છે. આ ભાખરી એકવાર બન્યા પછી લાંબા સમય સુધી પોંચી પડતી નથી અને ક્રિસ્પી રહે છે તેથી તમે ટિફિનમાં કે પછી ફરવા જવાનું થાય ત્યારે પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો.
આવી ભાખરી માર્કેટમાં પેકેટમાં તૈયાર પણ મળતી હોય છે. પેકેટમાં તૈયાર મળે તેવી જ ભાખરી તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો. તેના માટે ભાખરીના લોટમાં ખાસ વસ્તુ ઉમેરવાની હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ભાખરીના લોટમાં કઈ વસ્તુ ઉમેરવાથી ભાખરી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે.
ભાખરી બનાવવાની સામગ્રી
ઘઉંનો જાડો લોટ 2 કપ
રવો 2 ચમચી
લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી
હળદર અડધી ચમચી
ધાણા પાવડર 1 ચમચી
અજમા અડધી ચમચી
તલ 1 ચમચી
મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
તેલ અથવા ઘી બે થી ત્રણ ચમચી
ભાખરી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક મોટા વાસણમાં ઘઉંનો લોટ લઇ તેમાં રવો અને બધા જ સૂકા મસાલા સારી રીતે મિક્સ કરો.
લોટમાં મસાલા મિક્સ થઈ જાય પછી લોટમાં ઘી અથવા તેલનું મોણ ઉમેરો. ભાખરીને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે મુઠ્ઠી પડતું મોણ ઉમેરવું જરૂરી છે.
મોણ લોટમાં ભળી જાય પછી થોડું થોડું પાણી ઉમેરી ભાખરીનો કડક લોટ બાંધો. ભાખરીને ક્રિસ્પી બનાવવી હોય અને લાંબા સમય સુધી કડક રહે તેવી કરવી હોય તો લોટ કડક જ બાંધવો.
લોટને 15 થી 20 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખી દો. ત્યાર પછી થોડું તેલ ઉમેરી લોટને કેળવી લો અને તેમાંથી નાના નાના આકારના લુવા બનાવો.
તૈયાર કરેલા લુવાને ભીના કપડામાં ઢાંકીને રાખી દો અને પછી એક એક ભાખરી વળવાની શરૂઆત કરો.. ભાખરીને નાના આકારમાં એકસરખી વણો.
ભાખરી શેકવાના તવાને ગરમ કરી ગેસને સ્લો કરી દો. તૈયાર કરેલી ભાખરીને ગરમ તવા પર બંને તરફ ધીમા તાપે શેકો. એક વખત ભાખરી બંને તરફ શેકાઈ જાય પછી તેના પર વજન મૂકીને ભાખરીને ક્રિસ્પી કરી લો. તમે ઈચ્છો તો ભાખરી ને શેકતી વખતે તેમાં ઘી ઉમેરી શકો છો.
ભાખરીને ક્રિસ્પી બનાવવી હોય તો એક વાત યાદ રાખવી કે સ્લો ગેસ પર જ ધીમા તાપે તેને શેકવી. ભાખરી ગરમ હોય ત્યાં સુધી તેને છુટ્ટી રાખવી જેથી તે ઠંડી થયા પછી પણ ક્રિસ્પી રહે. જો તમે બધી જ ભાખરીને એક પર એક રાખી દેશો તો વરાળના કારણે ભાખરી સોફ્ટ થઈ શકે છે.
ક્રિસ્પી મસાલા ભાખરીને તમે ગ્રીન ચટણી, દહીં, ચા, માખણ કોઈપણ વસ્તુ સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ ભાખરીને પેક કરીને તમે ટ્રાવેલિંગ દરમિયાન પણ સાથે લઈ શકો છો. 2 થી 3 દિવસ ભાખરી ખરાબ થશે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
