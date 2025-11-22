Chai Masala: આ રીતે ઘરે બનાવો ચા માટેનો મસાલો, ચાનો સ્વાદ અને સુગંધ વધી જશે, પાડોશી પણ પુછવા આવશે મસાલાની રેસિપી
Chai Masala Recipe: દરેક ઘરમાં ચા બનતી અને પીવાતી હોય છે. ચા નો સ્વાદ વધારવા માટે તેમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવે છે. આજે તમને ચા નો સ્વાદ ચાર ગણો વધારી દે તેવો મસાલો ઘરે બનાવવાની રીત જણાવી દઈએ.
Chai Masala Recipe: ભારતમાં ચા ફક્ત સવારે પીવાનું પીણું જ નહીં પરંતુ એક એવી વસ્તુ છે જે સુખ દુઃખમાં હંમેશા સાથે હોય છે. જો કોઈ મિત્ર મળી જાય તો તેની સાથે વાતો કરતા કરતા ચા પીવાય છે, કોઈ ખુશીની વાત હોય તો ચા પીવાય છે, કોઈ ટેન્શન આવી જાય તો લોકો ચા પીતા હોય છે. આમ ચા આપણે દિનચર્યાનો એક મહત્વનો ભાગ બની ગઈ છે.
જો તમે તમારી ચા ને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માંગો છો તો આજે તમને ચાનો મસાલો બનાવવાની એક રીત જણાવીએ. ઘરે બનતી ચામાં આ મસાલો ઉમેરી દેશો તો ચા પરફેક્ટ બની જશે. આ મસાલો ઉમેર્યા પછી જ્યારે ચા ઉકળશે તો ચાની સુગંધ પાડોશીઓ સુધી જશે. આ મસાલો ચાની સુગંધની સાથે સ્વાદ પણ વધારી દેશે. આ મસાલાની રેસીપી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
આ ચા મસાલાની ખાસિયતો તેની સુગંધ અને પારંપરિક સવાદ છે. શિયાળામાં આ મસાલો ચા ને વધારે મજેદાર બનાવી દેશે. ઠંડીમાં આ મસાલાવાળી ગરમા ગરમ ચા પીશો તો મજા પડી જશે. ચા નો મસાલો બનાવવા માટે એક નાનો કપ એલચી, ચાર મોટી એલચી લેવી. સાથે કાળા મરી, લવિંગ અને વરિયાળીને બરાબર માત્રામાં લઈને મિક્સ કરો. સુગંધ અને ગરમાવો આવે તે માટે તજ અને ચકરી ફુલ નો એક એક ટુકડો લેવો. ચા ને હેલ્થી બનાવવા માટે મુલેઠી અને જાયફળનો એક ટુકડો લેવો. બધી જ વસ્તુને ધીમા તાપે શેકી લેવી. મસાલામાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે ગેસ બંધ કરી દેવો.
બધા જ ખડા મસાલા જ્યારે ઠંડા થઈ જાય ત્યારે મિક્સચર ગ્રાઈન્ડરમાં તેને બારીક પાવડરમાં પીસી લો. મસાલા ને શેકી લેવાથી તેમાં રહેલો ભેજ નીકળી જશે અને આ મસાલો લાંબા સમય સુધી યુઝ કરી શકશો. મસાલાનો પાવડર તૈયાર કરી છેલ્લે તેમાં એક ચમચી સૂંઠ પાઉડર મિક્સ કરી દો અને મસાલાને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી લો. જ્યારે પણ ચા બનાવો ત્યારે એક નાની ચમચી આ મસાલાની ઉમેરી દેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
