Prev
Next

Chai Masala: ચા ને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા ઘરે બનાવો ચા નો મસાલો, વસ્તુના પરફેક્ટ માપ સાથે નોંધી લો મસાલો બનાવવાની રીત

Chai Masala: સવારની ચા માં જો સુગંધી અને સ્વાદ વધારતો મસાલો ન હોય તો કામ કરવાનો કાંટો ચઢતો નથી. આજે તમને જણાવીએ ચા ને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવતો ચાનો મસાલો ઘરે કેવી રીતે બનાવવો.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

Chai Masala: ચા ને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા ઘરે બનાવો ચા નો મસાલો, વસ્તુના પરફેક્ટ માપ સાથે નોંધી લો મસાલો બનાવવાની રીત

Chai Masala: ભારતમાં એવા કરોડો લોકો હશે જેની સવાર મસાલેદાર ચા થી થતી હોય. ઘણા લોકોને તો મસાલા વાળી ચા ન મળે તો કામ કરવાનો કાંટો ચડતો નથી. જો તમે પણ આવા જ ચા ના ચાહક છો તો તમારા માટે આજે એક જોરદાર રેસીપી શેર કરીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

જો તમને મસાલા ચા પીવાની આદત હોય તો આજે તમને જણાવીએ કે ઘરે ચા નો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો. ચાનો મસાલો બનાવો એકદમ ઈઝી છે. જો આ માપ ફોલો કરીને તમે વસ્તુઓ લઈ ચા નો મસાલો ઘરે બનાવશો તો તેનો સ્વાદ તૈયાર મસાલા કરતાં પણ વધારે સારો લાગશે. ઘરે બનાવેલો ચા નો મસાલો ચા ના સ્વાદને વધારે ખાસ બનાવી દેશે. તો ફટાફટ ચા નો મસાલો બનાવવાની રીત નોંધી લો 

ચાનો મસાલો બનાવવા માટેની સામગ્રી 

એલચી 10 થી 12 નંગ 
તજના ટુકડા ત્રણથી ચાર 
લવિંગ 8 થી 10 નંગ 
કાળા મરી 10 થી 12 નંગ 
શુંઠ પાવડર એક ચમચી 
અડધા જાયફળનો પાવડર 
એક ચમચી વરિયાળી 

ચાનો મસાલો બનાવવાની રીત 

સૌથી પહેલા માપ અનુસાર બધા જ સુકા મસાલા કાઢી તેને સાફ કરીને તડકે થોડીવાર રાખી દો. ત્યાર પછી એક વાસણમાં ધીમા તાપે બધા જ મસાલાને બે મિનિટ માટે શેકી લો. મસાલો બરાબર શેકાઈ જાય અને તેમાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે ગેસ બંધ કરી મસાલાને ઠંડા થવા દો. મસાલા ઠંડા થઈ જાય પછી તેનો બારીક પાવડર તૈયાર કરી એર ટાઈટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી લો. આ મસાલાને તમે ફ્રીજમાં એક મહિના સુધી આરામથી સાચવી શકો. 

મસાલા ચા બનાવવા માટે જ્યારે તમે પાણીમાં ચા પત્તી ઉમેરીને ઉકાળો ત્યારે તેમાં એક ચપટી આ મસાલો પણ ઉમેરી દેવો. ત્યાર પછી ચા માં દૂધ અને ખાંડ મિક્સ કરો. આ મસાલો ઉમેરેલી ચા સૌથી બેસ્ટ લાગે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news