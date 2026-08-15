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Dal Makhani: ઢાબામાં મળે એવી જ સ્મોકી અને ક્રીમી દાલ મખની બનાવવાની રેસિપી સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે જાણો

Dhaba Style Dal Makhani: ઢાબામાં મળતી દાલ મખનીનો ટેસ્ટ અલગ જ હોય છે. આ ખાસ સ્વાદનું કારણ દાલ મખની બનાવવાની રીત અને 2 સીક્રેટ ટીપ્સ છે. ચાલો આજે જાણીએ એવું કયું સીક્રેટ છે જે ઢાબાની દાલ મખનીને ટેસ્ટી બનાવે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:11 PM IST
Dal Makhani: ઢાબામાં મળે એવી જ સ્મોકી અને ક્રીમી દાલ મખની બનાવવાની રેસિપી સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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