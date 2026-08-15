/Dal Makhani: ઢાબામાં મળે એવી જ સ્મોકી અને ક્રીમી દાલ મખની બનાવવાની રેસિપી સીક્રેટ ટીપ્સ સાથે જાણો

Dhaba Style Dal Makhani: દાલ મખની એવી વાનગી છે જે મોટાભાગે લોકો ઢાબામાં જ ખાવાનું પસંદ કરે છે. ઢાબામાં મળતી દાલ મખનીનું ટેક્સચર એકદમ ક્રિમી હોય છે અને ફ્લેવર સ્મોકી હોય છે. દાલ મખનીનું નામ આવતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. ઢાબામાં મળતી દાલ મખનીનો ટેસ્ટ લાજવાબ હોય છે તેની પાછળ એક સીક્રેટ છુપાયેલું છે.. આજે તમને આ સીક્રેટ સાથે જણાવવીએ કે દાલ મખની કેવી રીતે બનાવો તો ઘરે પણ ઢાબા જેવો જ ફ્લેવર આવે.
દાલ મખનીને ઢાબા જેવો ફ્લેવર આપવાની સીક્રેટ ટીપ્સ
ઢાબા જેવી દાલ મખની બનાવવી હોય તો બે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. એક તો દાળમાં ઉમેરવા માટે ખાટા ટમેટા લેવા. તેનાથી જ દાલ મખનીમાં બેસ્ટ ફ્લેવર આવે છે. અને બીજી વાત એ કે અડદ અને રાજમાને બાફીને ઉકાળો ત્યારે તેના પર જે ફીણ વાળું પાણી આવે તેને કાઢી નાખવું.. ઢાબામાં પણ જ્યારે દાળને ઉકાળતી વખતે તેના પર જે કાળા રંગના ફીણ આવે છે તેને કાઢી નાખવામાં આવે છે ત્યાર પછી જે દાળ બને છે તે સ્વાદિષ્ટ બને છે.
દાલ મખની માટેની સામગ્રી
રાજમા 100 ગ્રામ
અડદ 200 ગ્રામ
જીરું વઘાર માટે
લવિંગ, કાળી એલચી, તજ, તમાલપત્ર
બે ટમેટા ઝીણા સમારેલા
ઝીણી સમારેલી ડુંગળી
આદુ લસણની પેસ્ટ 3 ચમચી
મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
તેલ, બટર, ક્રીમ
કસૂરી મેથી
ઢાબા જેવી દાલ મખની બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા રાજમાં અને અડદને સાત થી આઠ કલાક પાણીમાં પલાળીને કુકરમાં એકદમ ગળી જાય ત્યાં સુધી બાફો. ત્યાર પછી રાજમાં અને અડદને કુકર ખોલીને ધીમા તાપે થોડીવાર ઉકાળો. ઉકાળતી વખતે તેમાં જે ઉપર ફીણા દેખાય તેને કાઢી નાખો.
એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરો. સાથે જ તેમાં થોડું બટર ઉમેરો. તેલ અને બટરમાં જીરું, લવિંગ, એલચી, તજ અને તમાલપત્રનો વઘાર કરો. આખા મસાલા એક મિનિટ સાંતળી તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને ધીમા તાપે ડુંગળી બ્રાઉન રંગની થાય ત્યાં સુધી સાંતળો. ડુંગળી બ્રાઉન થઈ જાય પછી તેમાં આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરો..
આદુ અને લસણ તેમાં ઝીણા સમારેલા ટમેટા અથવા ટામેટાની પેસ્ટ ઉમેરો. ટમેટાનું પાણી બળી જાય અને તેલ સાઇડ પર આવી જાય એટલે તેમાં હળદર, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી ધીમા તાપે મસાલાને શેકો. જો એવું લાગે કે મસાલા બળી રહ્યા છે તો થોડું ગરમ પાણી ઉમેરો. ડુંગળી અને ટામેટાની પેસ્ટ એકદમ કૂક થઈ જાય અને બટર સાઇડમાંથી છૂટું પડે પછી તેમાં ઉકાળેલા રાજમા અને અડદ ઉમેરી દો.
અડદ અને રાજમાં ઉમેર્યા પછી દાળને ધીમા તાપે 20 થી 30 મિનિટ સુધી ઉકળવા દો. રાજમા અને અડદ ગ્રેવીમાં એકરસ થઈ જાય પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 4 ચમચી મલાઈ અથવા ક્રીમ ઉમેરો. છેલ્લે દાલ મખનીમાં કસૂરી મેથીનો પાવડર ઉમેરો અને ઉપરથી થોડું બટર એડ કરીને ગરમાગરમ સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)