Dahi Marcha: ગુજરાતી સ્ટાઈલમાં દહીં મરચાં બનાવવાની રીત, જે ખાશે તે વાહ વાહ કરશે
Gujarati style dahi marcha: ગુજરાતી થાળીમાં પીરસી શકાય તેવા દહીં મરચાં બનાવવાની રીત આજે તમને જણાવીએ. જેમને જમવા સાથે મરચાં ખાવાની આદત હોય તેમણે એકવાર તો આ રીતે બનેલા મરચાં ખાવા જ જોઈએ.
Gujarati style dahi marcha: ગુજરાતી થાળી ચટણી, અથાણા, સંભારા વિના અધુરી ગણાય છે. રોજ શાક, દાળ, રોટલી, ભાતની સાથે અલગ અલગ પ્રકારની ચટણી અને સંભારા ગુજરાતી ઘરોમાં બનતા હોય છે. જો સંભારા માટે કોઈ વસ્તુ હાજર ન હોય તો લીલા મરચાંને શેકીને, તળીને કે પછી તેનો સંભારો કરીને પીરસવામાં આવે છે. લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરીને પણ અલગ અલગ પ્રકારની સાઈડ ડીશ બને છે. તેમાંથી એક સાઈડ ડીશ છે દહીંવાળા મરચાં.
જો તમે આજ સુધી આ રીતે મરચાં વઘારીને નથી ખાધા તો આજે જ ટ્રાય કરજો. તેમાં પણ જો તમારા ઘરમાં કોઈ એવું છે જેને રોજ જમવા સાથે શેકેલા, કે તળેલા મરચાં ખાવા માટે જોઈતા હોય તેને આ રીતે મરચાં ખવડાવજો. તો ચાલો તમને જણાવીએ સાદી રસોઈનો સ્વાદ બમણો કરી દે તેવા દહીંવાળા મરચાં કેવી રીતે બનાવવા.
દહીંવાળા મરચાં બનાવવાની રીત
લીલા મરચાં - 100 ગ્રામ
પાણી વિનાનું તાજું દહીં - અડધો કપ
કાશ્મીરી લાલ મરચું
હળદર
ધાણાજીરું
મીઠું
રાઈ
વરિયાળી
હિંગ
તેલ વઘાર માટે
દહીંવાળા મરચાં બનાવવા માટે મીડિયમ સ્પાઈસી મરચાં લેવા. મરચાંને પાણીથી સાફ કરી તેમાં વચ્ચે ચીરો કરી તેના બી કાઢી નાખવા. બધા મરચાંને સાફ કરી સાઈડમાં રાખો. ત્યારબાદ એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરો. તેલમાં રાઈ, વરિયાળી અને હીંગનો વઘાર કરો. રાઈ તતડી જાય એટલે તેમાં સાફ કરેલા મરચાં ઉમેરો. મરચાં પાકી જાય ત્યાં સુધી તેને સાંતળો.
મરચાં સોફ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, હળદર અને ધાણાજીરું એડ કરો. મસાલાનું પ્રમાણ તમે તમારા ઘરના ટેસ્ટ મુજબ એડ કરો. જો લીલા મરચાં તીખા લીધા હોય તો મરચાનો પાવડર ઓછો ઉમેરો. મસાલા મરચાં સાથે ભળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી તેમાં ફેંટેલું દહીં ઉમેરતા જાવ અને સતત હલાવો.
દહીં ઉમેરો ત્યારે ગેસ બંધ રાખવો અને મરચાંને સતત હલાવતા રહો જેથી મરચાંમાં દહીં ભળી જાય અને દહીં ફાટે પણ નહીં. જ્યારે દહીં મરચાંમાં ભળી જાય ત્યારે ગેસ 1 મિનિટ માટે ઓન કરી મરચાંને કુક કરી ગેસ બંધ કરી દો. બસ તૈયાર થઈ જશે દહીંવાળા મરચાં
