Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Dhaba Style Kadai Paneer: આ રીતે ઘરે બનાવો ઢાબા સ્ટાઈલ કઢાઈ પનીર, રોજ 2 રોટલી ખાવાવાળા 4 ખાઈ જશે

Dhaba Style Kadai Paneer: આ રીતે ઘરે બનાવો ઢાબા સ્ટાઈલ કઢાઈ પનીર, રોજ 2 રોટલી ખાવાવાળા 4 ખાઈ જશે

Dhaba Style Kadai Paneer: ઢાબામાં કઢાઈ પનીર ખાસ મસાલા સાથે બનાવવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ એકદમ ઢાબા જેવું કઢાઈ પનીર ઘરે બનાવવું હોય તો તેની ગ્રેવીમાં કયા મસાલા ઉમેરવા જરૂરી છે. આ રીત ફોલો કરી તમે ઘરે એકદમ ઢાબા સ્ટાઈલ પનીરનું શાક બનાવી શકશો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:07 PM IST
Dhaba Style Kadai Paneer: આ રીતે ઘરે બનાવો ઢાબા સ્ટાઈલ કઢાઈ પનીર, રોજ 2 રોટલી ખાવાવાળા 4 ખાઈ જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક ભારે! મધ્ય ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી તોફાની વરસાદની સંભાવના
2
3
4
5