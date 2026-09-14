/Dhaba Style Kadai Paneer: આ રીતે ઘરે બનાવો ઢાબા સ્ટાઈલ કઢાઈ પનીર, રોજ 2 રોટલી ખાવાવાળા 4 ખાઈ જશે

Dhaba Style Kadai Paneer: ઢાબામાં પનીરનું જે શાક સૌથી વધુ ખવાતું હોય છે તે છે કઢાઈ પનીર. કઢાઈ પનીર સ્વાદિષ્ટ પંજાબી વાનગી છે. મોટાભાગે લોકો ઢાબા પર કઢાઈ પનીર વધારે ઓર્ડર કરતા હોય છે. ઢાબામાં બનતા કઢાઈ પનીરના શાકની ગ્રેવી અને મસાલો ખાસ હોય છે એટલા માટે કઢાઈ પનીર વધારે ટેસ્ટી બને છે. આજે તમને જણાવીએ કઢાઈ પનીરની ગ્રેવીમાં ઢાબામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવે છે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને તમે ઘરે પણ ઢાબા સ્ટાઈલ કઢાઈ પનીર બનાવી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ ઢાબા સ્ટાઈલ કઢાઈ પનીર ઘરે કેવી રીતે બનાવવું.
કઢાઈ પનીરનો મસાલો બનાવવાની રીત
કઢાઈ પનીર માટે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવો હોય તો એક પેનમાં ચાર સુકા લાલ મરચાં, એક ચમચી જીરું, એક ચમચી સૂકા ધાણા, ત્રણ લવિંગ, અડધી ચમચી મરી, એક ટુકડો તજ, અડધી ચમચી વરિયાળી, કસૂરી મેથી ઉમેરી ધીમા તાપે શેકી લો. મસાલામાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે ગેસ ઓફ કરી દો અને મસાલાને ઠંડા કરો. મસાલા ઠંડા થઈ જાય પછી તેનો પાવડર બનાવી લો.
કઢાઈ પનીરની ગ્રેવી
સૌથી પહેલા એક કઢાઈમાં એક મોટો ચમચો તેલ લઈ તેમાં લસણની 10 થી 12 કળી શેકો. સાથે જ તેમાં અડધા ઇંચ નો આદુના ટુકડા ઉમેરી દો. લસણ અને આદુ પછી તેલમાં 8 થી 10 કાજુ ઉમેરી ધીમા તાપે સાંતળો. કાજુ બ્રાઉન થવા લાગે એટલે તેમાં એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દો. ડુંગળી બ્રાઉન થઈ જાય પછી તેમાં ત્રણ ટમેટાના ટુકડા ઉમેરો. ટમેટા ગળી જાય પછી ગેસ બંધ કરો અને મસાલાને ઠંડુ થવા દો. મસાલો ઠંડો થઈ જાય પછી મિક્સરમાં પીસી અને તેની પેસ્ટ બનાવી લો.
કઢાઈ પનીર બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક પેનમાં બે ચમચા તેલ લઈ તેમાં તમાલપત્ર અને ટુકડામાં સમારેલી ડુંગળી તેમજ કેપ્સીકમ સાંતળો. ત્યાર પછી તેમાં પનીરના ટુકડા ઉમેરો. પનીરના ટુકડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય એટલે તેમાં તૈયાર કરેલો મસાલો છાંટો. મસાલામાંથી સુગંધ આવવા લાગે એટલે તેમાં કાજુ અને ડુંગળીની ગ્રેવી ઉમેરી દો અને ધીમા તાપે કુક થવા દો.
ગ્રેવી ઉમેર્યા પછી શાકમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને કસૂરી મેથી ઉમેરી 5 મિનિટ શાકને ફાસ્ટ ગેસ પર કુક કરો. ત્યાર પછી બે ચમચી મલાઈ ઉમેરીને ગેસ ઓફ કરો. ગરમા ગરમ કઢાઈ પનીર રોટલી કે પરોઠા સાથે સર્વ કરો