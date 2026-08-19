/Dhaba Style Kaju Gathiya: મસાલેદાર ગ્રેવીમાં તરબોળ ઢાબા સ્ટાઈલ કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાની રીત

Dhaba Style Kaju Gathiya: ઘરમાં એક પણ શાક ન હોય અને અચાનક મહેમાન જમવા માટે આવી જાય તો ચિંતા કરતાં નહીં. ઘરના ફ્રીજમાં જો કાજુ અને ટમેટા રાખેલા હોય તો તેની મદદથી ટેસ્ટી કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવી શકો છો. ઢાબામાં કાજુ ગાંઠિયાનું શાક સૌથી વધુ ખવાતું હોય છે. ઢાબા જેવું જ મસાલેદાર કાજુ ગાંઠિયાનું શાક ઘરે બનાવવાની રીત અહીં જણાવેલી છે. કાજુ ગાંઠિયાનું શાક ખાઈને મહેમાનો પણ ખુશ થઈ જશે.
કાજુ ગાંઠિયાનું શાક
કાઠિયાવાડી વાનગીઓમાં કાજુ ગાંઠિયાનું શાક પણ ફેમસ છે. કાજુ ગાંઠિયાનું શાક ડિનર માટે પરફેક્ટ શાક છે. કાજુ ગાંઠિયા આમ તો તવા પરોઠા સાથે બેસ્ટ લાગે છે પણ તમે રોટલી કે ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવા માટે કોઈ શાકની જરૂર નહીં પડે. ફક્ત ડુંગળી, ટમેટા અને ઘરના થોડા મસાલાથી જ આ શાક બની જાય છે.
કાજુ ગાંઠિયાના શાક માટેની સામગ્રી
ભાવનગરી ગાંઠીયા - 1 વાટકી
કાજુ - 15 થી 20 નંગ
ઝીણા સમારેલા ટમેટા - 2
જીણી સમારેલી ડુંગળી - 2
લસણ-મરચાંની પેસ્ટ - 2 ચમચી
રાઈ, જીરું, તમાલપત્ર, તજ, હીંગ વઘાર માટે
તેલ, ઘી
મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
કાશ્મીરી લાલ મરચું
હળદર
ધાણાજીરું
ગરમ મસાલો
ગોળ
ઢાબા સ્ટાઈલ કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા કાજુના 2 ટુકડા કરી તેને ઘીમાં સાંતળી સાઈડમાં રાખો.
- શાક બનાવવા માટે કઢાઈમાં તેલ ગરમ મુકો. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ, જીરું, તમાલપત્ર, તજ, હીંગ વઘારો.
- વઘારમાં લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ અને ડુંગળી ઉમેરી સાંતળો.
- ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે તેમાં છાલ ઉતારી ઝીણા સમારેલા ટામેટા ઉમેરો.
- ટમેટા ગળી જાય અને તેલ છુટું પડે એટલે હળદર, ધાણાજીરું અને મરચું પાવડર ઉમેરો.
- મસાલામાં થોડું થોડું કરી 2 થી 3 વખત ગરમ પાણી ઉમેરો. જેથી મસાલા બરાબર શેકાઈ જાય અને તેલની તરી પણ બને.
- મસાલેદાર તેલ છુંટુ પડે એટલે ગ્રેવીમાં ઘીમાં સાંતળેલા કાજુ ઉમેરો અને સાથે જ જરૂર અનુસાર ગરમ પાણી ઉમેરો.
- પાણી ઉકળી જાય એટલે તેમાં ટમેટાની ખટાશ બેલેન્સ થાય એટલો ગોળ, ગરમ મસાલો અને ગાંઠિયા ઉમેરો.
- ગાંઠિયા શાકમાં ભળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી ગરમાગરમ શાક સર્વ કરો.
ધ્યાન રાખવું જે જમવા બેસવાનું હોય ત્યારે જ ગ્રેવીમાં ગાંઠિયા ઉમેરવા. આ શાક ગરમ હોય ત્યારે જ ઉપયોગમાં લેવું.