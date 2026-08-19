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Dhaba Style Kaju Gathiya: મસાલેદાર ગ્રેવીમાં તરબોળ ઢાબા સ્ટાઈલ કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાની રીત

Dhaba Style Kaju Gathiya: ઢાબામાં મળે તેવા મસાલેદાર ગ્રેવીવાળા કાજુ ગાંઠિયા બનાવવાની રીત અહીં દર્શાવેલી છે. કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવામાં ફક્ત 4 વસ્તુની જરૂર પડે છે. વસ્તુઓ હાજર હોય તો ફક્ત 10 થી 15 મિનિટમાં શાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:44 PM IST
Dhaba Style Kaju Gathiya: મસાલેદાર ગ્રેવીમાં તરબોળ ઢાબા સ્ટાઈલ કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાની રીત
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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