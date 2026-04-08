Recipe: ઘરના લોકોને દૂધી ખવડાવવી હોય તો આ રીતે શાક બનાવજો, એકદમ ચટાકેદાર બનશે દૂધીનું શાક
How to Make Lauki Sabji Tasty: તમારા ઘરમાં પણ નાના-મોટા સૌ કોઈ દૂધીનું શાક જોઈ મોં બગાડતા હોય તો એકવાર તેમને આ રીતે બનાવેલું દૂધીનું શાક ખવડાવજો. દૂધીનું શાક ખાવાની બીજીવાર ના નહીં કહે. એકવાર આ રીતે ટ્રાય કરવા જેવી છે.
- દૂધીનું શાક બનાવવાની વર્ષો જૂની રીત છોડીને આ નવી રીતે શાક બનાવો.
- રસોઈમાં પણ ઘરના લોકોને નવીનતા જોતી હોય છે.
- દૂધીનું શાક થોડા ટ્વિસ્ટ સાથે બનાવો.
How to Make Lauki Sabji Tasty: ઉનાળામાં દૂધી શરીરને ફાયદો કરે છે. પણ મોટાભાગના ઘરમાં ગૃહિણીઓની એક જ સમસ્યા હોય છે કે દૂધીનું શાક જોઈને નાના મોટા સૌ કોઈ મોં બગાડે છે. આવી હાલતમાં તેમને દૂધીનું શાક કેવી રીતે ખવડાવવું ? જો તમારા ઘરમાં પણ નાના બાળકોથી લઈને વડીલોને દૂધીનું શાક ખાવામાં તકલીફ પડતી હોય તો એક વખત દૂધીનું શાક બનાવવાની વર્ષો જૂની રીત છોડીને આ નવી રીતે શાક બનાવો. આ રીતે બનેલું દૂધીનું શાક ખાવાની ના કોઈ નહીં પાડે કારણ કે આ રીતે દૂધીનું શાક એટલું ટેસ્ટી બને છે કે પહેલીવારમાં તો કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે તેમણે દૂધી ખાઈ લીધી.
રસોઈમાં પણ ઘરના લોકોને નવીનતા જોતી હોય છે. તેમાં પણ બાળકો તો ચટાકેદાર વસ્તુઓ ખાવાના શોખીન હોય છે. એટલા માટે જ જો તેમને દૂધીનું શાક પણ ખવડાવવું હોય તો આ શાક થોડા ટ્વિસ્ટ સાથે બનાવો. તો ચાલો તમને જણાવીએ દૂધીનું શાક બનાવવાની એકદમ નવી રીત. આ રીતે બનેલું શાક લોકો આંગળાચાટીને ખાશે અને વારંવાર બનાવવાનું પણ કહેશે.
દુધીનું શાક બનાવવાની સામગ્રી
દુધી એક
ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એક બાઉલ
ઝીણા સમારેલા ટમેટા એક બાઉલ
બે ચમચી લીલા મરચા અને લસણની પેસ્ટ.
એક ચમચી જીરૂ
3 મોટા ચમચા તેલ
મીઠું સ્વાદ અનુસાર
શાકનો મસાલો કરવા માટે હળદર, કાશ્મીરી લાલ મરચું, ધાણાજીરૂ અને હિંગ.
દૂધીનું શાક બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા દૂધીને ધોઈ અને તેની છાલ ઉતારી લો. ત્યાર પછી દૂધીને ચોપરમાં ચોપ કરી લો અથવા તો ખમણી લો. ઝીણી ચોપ કરેલી દૂધીમાં થોડું મીઠું છાંટી એક થી બે મિનિટ ઢાંકી રાખો.
બે મિનિટ પછી દુધીને નીચોવી તેનું એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી નાખો. અને દુધીને સાઈડમાં રાખો દુધીનો જે રસ નીકળે તેનો ઉપયોગ તમે પરોઠા કે રોટલીનો લોટ બાંધવામાં કરી શકો છો. આ રસનો ઉપયોગ તમે સૂપ કે દાળમાં પણ કરી શકો છો.
શાકનો વઘાર કરવા માટે કડાઈમાં તેલ ગરમ કરો અને તેમાં જીરું સાંતડો. જીરું તતડી જાય એટલે તેમાં લસણ અને લીલા મરચાની પેસ્ટ ઉમેરી ધીમા તાપે એક મિનિટ માટે સાંતળો. ત્યાર પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને ધીમા તાપે સાંતડતા રહો. ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી કુક કરો.
ગોલ્ડન બ્રાઉન થયેલી ડુંગળીમાં ઝીણા સમારેલા ટમેટા ઉમેરો અને ટમેટાનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી કુક કરો. જો ટામેટા જાડી છાલવાળા હોય તો તેની છાલ કાઢીને ઉપયોગમાં લેવા જેથી શાકમાં છાલનો કડવો ટેસ્ટ ન આવે. ટમેટા અને ડુંગળીના મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડી જાય પછી તેમાં હિંગ હળદર લાલ મરચું પાવડર અને ધાણાજીરું ઉમેરો. મસાલા ઉમેર્યા પછી એકથી 2 ચમચી પાણી રેડો. પાણી ઉમેરવાથી મસાલા બળશે નહીં અને સરસ ગ્રેવી બનશે.
મસાલા કુક થઈ જાય એટલે તેમાં ખમણેલી દૂધી એડ કરી દો. દુધી એડ કર્યા પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો અને મસાલામાં દૂધી મિક્સ કરી ઢાંકીને દુધીને કુક થવા દો. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવી જેથી દુધી સારી રીતે ગળી જાય..
શાકને ઢાંકીને કુક કરો. જો એવું લાગે કે શાકનું પાણી બળી રહ્યું છે તો થોડું થોડું ગરમ પાણી એડ કરી શકો છો. પરંતુ પાણી એટલું જ ઉમેરવું જેમાં દૂધી કુક થાય. દુધી મસાલામાં ભળી જાય અને તેલ છુટું પડી એટલે ગેસ બંધ કરી દો. દૂધીના શાકમાં ઉપરથી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરો અને ગરમાગરમ શાક સર્વ કરો.
