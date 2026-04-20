Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyleGardening Tips: ગરમીના કારણે મરતો છોડ 10 દિવસમાં ફરીથી ખીલી જશે, છોડ પર છાંટજો આ ખાસ પાણી

Gardening Tips: ગરમીના કારણે મરતો છોડ 10 દિવસમાં ફરીથી ખીલી જશે, છોડ પર છાંટજો આ ખાસ પાણી

Gardening Tips For Summer: ગરમીના કારણે ઘરમાં રાખેલા તુલસી સહિતના છોડ કરમાવા લાગ્યા હોય તો તેમાં આ પાણી રેડો. અહીં જણાવેલી માહિતી પ્રમાણે પાણી તૈયાર કરી છોડમાં નાંખશો તો સુકાયેલા છોડની ડાળીમાં ફરીથી નવા પાન ઉગતા દેખાવા લાગશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:00 PM IST
  • કરમાયેલા છોડને ફરીથી લીલો કરવાનો ઉપાય.
  • આ ખાસ પાણી છાંટશો તો ઘરમાં રહેલો એક પણ છોડ કરમાશે નહીં.
  • ઉનાળામાં છોડ સુકાઈ નહીં તે માટે ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

Trending Photos

Gardening Tips: ગરમીના કારણે મરતો છોડ 10 દિવસમાં ફરીથી ખીલી જશે, છોડ પર છાંટજો આ ખાસ પાણી

Gardening Tips For Summer: ગરમીના કારણે ઘરમાં રહેલા તુલસી અને અન્ય નાના-મોટા છોડ સુકાવા લાગ્યા છે ? નિયમિત પાણી આપવા છતાં પણ ઉનાળામાં ઘણી વખત છોડ કરમાઈ જાય છે. છોડના લીલા પાન સુકા થઈને ખરવા લાગે છે. ધીરે ધીરે છોડ નિર્જીવ દેખાય છે. જો તમારા ઘરમાં રાખેલા છોડની હાલત પણ આવી થઈ રહી છે તો આજે જ આ પાણી બનાવીને રાખી લો. અહીં દર્શાવેલી વસ્તુ સાથે છોડ માટે ખાસ પાણી છાંટશો તો ઘરમાં રહેલો એક પણ છોડ કરમાશે નહીં. ઉનાળામાં પણ ઘરના છોડને લીલા રાખવા માટે આ બેસ્ટ રીત છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઉનાળામાં ગરમી દરમિયાન પણ છોડ સુકાઈ નહીં તે માટે તેમાં ચોખાના પાણીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ચોખાનું પાણી, બેકિંગ સોડા અને વિનેગરની મદદથી છોડ માટે ખાસ લિક્વિડ બનાવી લો. આ લિક્વિડ દિવસો સુધી ઉપયોગમાં આવશે. આ લિક્વિડ છોડમાં છાંટી દેશો તો ગરમીના કારણે છોડ સુકાશે નહીં. અને જે છોડના પાન ખરી ગયા હશે તેમાં પણ  ફરીથી નવા પાન ઉગવા લાગશે.

સુકાતા છોડને પણ લીલો કરી દે તેવું પાણી બનાવવા માટે 1 લીટર પાણી લેવું અને તેમાં એક મુઠ્ઠી ચોખા. ચારથી પાંચ કલાક પાણીમાં ચોખા પલળી જાય પછી તેમાં એક ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરો અને પછી થોડું વિનેગર એડ કરી દો. હવે આ પાણીમાંથી ચોખા કાઢી નાખો અને પાણીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. 

પાણીનો ઉપયોગ કરવાની રીત 

ચોખા અને બેકિંગ સોડાનું જે પાણી તૈયાર કર્યું હોય તેને છોડમાં નાખવાની પણ એક રીત છે. જે છોડ સુકાવા લાગ્યો હોય અથવા તો માટી સુકાઈ ગઈ હોય તો તેના પર આ સ્પ્રેનો છંટકાવ કરો. આ સ્પ્રે છાંટવા માટેનો સમય વહેલી સવારનો અથવા તો સાંજનો છે. જ્યારે તડકો વધારે હોય ત્યારે આ પાણી છોડમાં કે માટીમાં છાંટવું નહીં. ચોખાનું પાણી શરૂઆતમાં અઠવાડિયામાં બે વખત છોડમાં છાંટો. ચોખાનું પાણી નાખવાનું શરૂ કરશો એટલે 10 થી 15 દિવસમાં જ સુકાયેલી ડાળીઓમાં પણ નવા પાન ફૂટવા લાગશે. આ પાણી એવા છોડમાં પણ છાંટી શકો છો જેનો ગ્રોથ અટકી ગયો હોય. 

ચોખામાં રહેલા પોષક તત્વો સુકાતા છોડને પણ લીલો કરી શકે છે. ચોખામાં રહેલો સ્ટાર્ચ અને જરૂરી પોષકતત્વો પાણીમાં ભળી જાય છે અને આ પાણી જ્યારે તમે છોડમાં રેડો છો તો છોડના મૂળ ફરીથી એક્ટિવ થઈ જાય છે. ચોખાના પાણીમાં ગુડ બેક્ટેરિયા હોય છે જે માટીની ફળદ્રુપતા વધારે છે. જેના કારણે સુકાયેલો છોડ પણ ફરીથી લીલો થઈ જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Gardening TipsSummerRICE WATERગાર્ડનિંગ ટીપ્સLifehacks

Trending news