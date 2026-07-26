Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /મોંઘા આઈ પેચ ન ખરીદવા હોય તો ઘરે નેચરલ આઈ પેચ બનાવી યુઝ કરો, પફી આઈસથી લઈ ડાર્ક સર્કલ બધામાં કામ લાગશે

મોંઘા આઈ પેચ ન ખરીદવા હોય તો ઘરે નેચરલ આઈ પેચ બનાવી યુઝ કરો, પફી આઈસથી લઈ ડાર્ક સર્કલ બધામાં કામ લાગશે

Homemade Eye Patch: ડાર્ક સર્કલ હોય કે પફી આઈસ દરેક સમસ્યામાં ઉપયોગી થાય અને વારંવાર યુઝ કરી શકાય તેવા આઈ પેચ કે આઈ માસ્ક ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકાય આજે તમને જણાવીએ. આ વસ્તુ વિશે જાણી લીધા પછી તમારે મોંઘા આઈપેચ પર ખર્ચો કરવો નહીં પડે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 26, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:25 PM IST
મોંઘા આઈ પેચ ન ખરીદવા હોય તો ઘરે નેચરલ આઈ પેચ બનાવી યુઝ કરો, પફી આઈસથી લઈ ડાર્ક સર્કલ બધામાં કામ લાગશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ZIM vs IND : ત્રીજી T20માં આ બે ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ, બે નવા ખેલાડીઓને મળી તક
ZIM vs IND24 min ago
2
healthy breakfast40 min ago
3
Rain Alert47 min ago
4
Siddaramaiah retirement1 hr ago
5
crime thriller1 hr ago