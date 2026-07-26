/મોંઘા આઈ પેચ ન ખરીદવા હોય તો ઘરે નેચરલ આઈ પેચ બનાવી યુઝ કરો, પફી આઈસથી લઈ ડાર્ક સર્કલ બધામાં કામ લાગશે

Homemade Eye Patch: આંખ નીચે આઈ પેચ લગાવવાનો ટ્રેડ ચાલે છે. અલગ અલગ પ્રકારના આઈ પેચ બોક્સમાં પેક મળતાં હોય છે. આ પેચ આંખ નીચે લગાવવાના હોય છે. આઈ પેચનો ઉપયોગ પફી આઈસ, ડાર્ક સર્કલ, આંખ નીચેની ફાઈન લાઈન્સને દુર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. જો તમારે આવા આઈ પેચ લેવા પર ખર્ચો કરવો ન હોય તો તમે ઘરે પણ રીયુઝ થાય તેવા આઈ પેચ બનાવી શકો છો. આ આઈપેચ પણ તમને રેડીમેડ આઈપેચ જેવા ફાયદા કરશે.
ઘરે બનાવેલા આઈપેચના ફાયદા
તમે ઘરે બનાવેલા નેચરલ આઈપેચનો ઉપયોગ કરશો તો તેનાથી સવારે આંખ નીચે દેખાતી પફી નેસ, ડાર્ક સર્કલ સહિતની સમસ્યામાં ફાયદો થતો જોવા મળશે. આંખ નીચેની સેન્ટીટીવ સ્કિન માટે નેચરલ વસ્તુથી બનેલું આઈ પેચ સેફ પણ છે. કારણ કે ઘરે બનાવેલા આઈ પેચમાં કેમિકલ હતો નથી, ફ્રેશ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે એટલે કોઈપણ પ્રકારની આડઅસર નહીં થાય.
હોમમેડ આઈ પેચ કઈ રીતે બનાવવું ?
ઘરે નેચરલ વસ્તુઓથી આઈ પેચ બનાવવા હોય તો એક કોટનનું જાડુ કપડું લેવું તેને ફોલ્ડ કરી સી શેપમાં કટ કરી લેવું. હવે એક બાઉલમાં કાકડીની પેસ્ટ અને એલોવેરા જેલ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણમાં કપડું પલાળી દો અને તેને 10 મિનિટ ફ્રીજમાં રાખી દો. 10 મિનિટ પછી સી શેપમાં કટ કરી કાકડીમાં પલાળેલા કપડાને આંખ નીચે રાખો. કપડાને 15 મિનિટ આંખ નીચે રાખો અને પછી કપડું હટાવી ચહેરો સાફ કરો. યુઝ કરેલા કપડાને બરાબર સાફ કરી સુકવી દો. આ કપડાને તમે ફરીથી યુઝ કરી શકો છો.
આઈ પેચ લગાડવાથી ફાયદો ત્યારે થાય છે જ્યારે સાચી રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. આઈ પેચ યુઝ કરતી વખતે નીચે દર્શાવેલી વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
- આઈપેચ માટે દર વખતે એલોવેરા જેલ અને કાકડીનો પલ્પ ફ્રેશ જ યુઝ કરવો.
- આઈપેચને ઠંડા કરીને જ યુઝ કરો.
- આઈ પેચ કે આઈ માસ્ક યુઝ નિયમિત કરવાનું રાખો.
- આઈ માસ્ક લગાડતાં પહેલા મેકઅપ રીમૂવ કરી દેવું.
- આઈ માસ્ક કાઢ્યા પછી મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)