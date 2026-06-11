/Kitchen Hacks: આ રીતે ઘરે બનાવો શાકની છાલ અને ચાની ભુક્કીનું ફળદ્રુપ ખાતર

Kitchen Hacks:ઘરમાંથી નીકળતા અમુક પ્રકારના કચરામાંથી કાળા સોનાનું નિર્માણ કરી શકાય છે. આ કાળુ સોનું તમારા ઘરમાં હરિયાળી વધારશે. અહીં જે કાળા સોનાની વાત થઈ રહી છે તે છે ઘરે બનાવેલું ખાતર. ઘરના રસોડામાં કેટલોક કચરો રોજ નીકળતો હોય છે જેમ કે ચા બનાવ્યા પછી ચાની ભૂકી, શાક સમાર્યા પછી શાકમાંથી નીકળતી છાલ અને અન્ય કચરો, ફળના ટુકડા અને છાલ. આ બધી જ વસ્તુને મોટાભાગે ફેંકી દેવામાં આવે છે પરંતુ જો તમારા ઘરમાં અલગ અલગ પ્રકારના છોડ આવેલા હોય તો આ વસ્તુને ફેંકવાના બદલે તેમાંથી ફળદ્રુપ ખાતર બનાવી લેવું જોઈએ.
ગાર્ડનિંગના શોખીન લોકો ઘરમાં નાના-મોટા ફુલછોડ ઉગાડતા હોય છે. છોડ કોઈપણ પ્રકારનો હોય અમુક સમયે તેમાં ખાતર ઉમેરવું પડે છે. જો આ ખાતર તમારે બજારમાંથી પૈસા ખર્ચીને ન લેવું હોય તો ઘરે રસોડાની વેસ્ટ વસ્તુમાંથી ફળદ્રુપ ખાતર બનાવી શકો છો. કિચન વેસ્ટમાંથી બનેલા ખાતરને કાળુ સોનુ પણ કહેવાય છે. જો તમને ખબર ન હોય કે રસોડાની વેસ્ટ વસ્તુમાંથી ખાતર કેવી રીતે બનાવવું તો ચાલો તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ જણાવી દઈએ.
રસોડાની વેસ્ટ વસ્તુમાંથી ખાતર બનાવવાની રીત
રસોડાની વેસ્ટ વસ્તુમાંથી ખાતર બનાવવું હોય તો થોડા દિવસ રસોડાની વેસ્ટ વસ્તુઓને એકઠી કરો. ત્યારબાદ સૌથી પહેલા જૂનું માટલું અથવા તો પ્લાસ્ટિકની બાલ્ટી લઈ લો. તેની અંદર હવાની અવરજવર થાય તે માટે બાલટી કે માટલાની ચારે તરફ નાના નાના કાણા કરી દો. હવે સૌથી પહેલા બાલ્ટીમાં નીચે કોઈ પણ ઝાડના સૂકા પાન અને થોડી સૂકી માટી પાથરી દો. હવે તેની ઉપર શાકના છાલ, ફળની છાલ, વધેલી ચાની ભૂકી, ઈંડાના છોતરા બધી જ વસ્તુ ઉમેરી દો. કિચન વેસ્ટ ઉમેર્યા પછી ફરીથી તેની ઉપર સૂકી માટી અને થોડા સૂકા પાન પાથરી દેવા.
ત્યાર પછી બાલટીને અગાસી પર એવી જગ્યાએ રાખી દો જ્યાં હવાની અવરજવર થાય પણ તડકો ન લાગે. દર બે દિવસે બાલટીમાં થોડું પાણી છાંટી દેવું જેથી ખાતરમાં ભેજ જળવાઈ રહે. દર ચારે દિવસે લાકડીની મદદથી ખાતરને હલાવવું. લગભગ એક થી દોઢ મહિનામાં કિચન વેસ્ટ કાળા રંગની કર્કરી માટી જેવું થઈ જશે. બસ સમજી લેવું કે ખાતર તૈયાર છે. આ ખાતરને બાટલીમાંથી કાઢી એકટાઈટ બરણીમાં અથવા કોથળીમાં ભરી લો. ત્યારબાદ જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે છોડમાં થોડું થોડું ઉમેરો.
કિચન વેસ્ટના ખાતરના ફાયદા
ઘરે બનાવેલા આ ખાતરનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ જેવા પોષતત્વોથી ભરપુર હોય છે. જેના કારણે છોડનો ગ્રોથ ઝડપથી થાય છે. આ ખાતરનો ઉપયોગ કરશો તો માર્કેટમાંથી કેમિકલવાળા ફર્ટિલાઈઝર ખરીદવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)