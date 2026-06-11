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Kitchen Hacks: આ રીતે ઘરે બનાવો શાકની છાલ અને ચાની ભુક્કીનું ફળદ્રુપ ખાતર

Kitchen Hacks: ઘરમાં રાખેલા નાના-મોટા દરેક પ્રકારના છોડમાં નાખી શકાય તેવું ફળદ્રુપ ખાતર ઘરે કેવી રીતે બનાવવું આજે જાણીએ. આ ખાતર બનાવવામાં ચાની ભુક્કી, ફળની છાલ અને શાકભાજીની છાલનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે એમ કહો કે રસોડાના વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ ખાતર બનાવવાની રીત.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 11, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:16 PM IST
Kitchen Hacks: આ રીતે ઘરે બનાવો શાકની છાલ અને ચાની ભુક્કીનું ફળદ્રુપ ખાતર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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