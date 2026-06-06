/Ginger Garlic Paste: આ રીતે બનાવેલી આદુ-લસણની પેસ્ટ 1 મહિના સુધી રહેશે સારી, રંગ કાળો પણ નહીં પડે

How to Make Ginger Garlic Paste At Home : ભારતીય રસોઈમાં આદુ લસણની પેસ્ટનો ઉપયોગ લગભગ રોજ થતો હોય છે. મોટાભાગની વાનગીઓમાં આદુ-લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની હોય છે. રોજ ઉપયોગ કરવાનો હોવાથી મહિલાઓ એક સાથે વધારે પેસ્ટ બનાવીને સ્ટોર કરવાનું પણ પસંદ કરે છે. પરંતુ આદુ લસણની પેસ્ટને જો બરાબર રીતે સ્ટોર કરવામાં ન આવે તો થોડા દિવસમાં જ તેની સુગંધ વાસમાં બદલી જાય છે અને તેનો સ્વાદ પણ બગડી જાય છે. આવું ન થાય તે માટે આજે તમને જણાવીએ કે લસણ અને આદુની પેસ્ટ દિવસો સુધી સારી રહે તે માટે શું કરવું જોઈએ અને કઈ ભૂલ કરવાનું ટાળવું.
માર્કેટમાં રેડીમેડ જીંજર ગાર્લિક પેસ્ટ પણ મળતી હોય છે પરંતુ તેમાં કેમિકલ અને પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ થયો હોય છે તેનાથી સારું એ રહે કે તમે ઘરે જ આદુ અને લસણની પેસ્ટ બનાવી સ્ટોર કરી લો. જો તમે આદુ અને લસણની પેસ્ટ પ્રોપર સ્ટેપ ફોલો કરીને બનાવો અને તેને સ્ટોર કર્યા પછી પણ કેટલીક ભૂલો કરવાનું ટાળો તો આ પેસ્ટ દિવસો સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ સ્ટોર કરવા માટે લસણ અને આદુની પેસ્ટ કેવી રીતે બનાવવાની હોય અને તેમાં શું ઉમેરવું પડે ?
જીંજર ગાર્લિક પેસ્ટ બનાવવા માટેની સામગ્રી
જો તમારે ઘરે એક મહિના સુધી ચાલે એટલી જીંજર ગાર્લિક પેસ્ટ બનાવી હોય તો તેના માટે 2 કપ ફોલેલું લસણ, અડધો કપ આદુના ટુકડા, બે ચમચી વિનેગર અને એક ચમચી મીઠું લેવું.
જીંજર ગાર્લિક પેસ્ટ બનાવવાની રીત
સ્ટોર કરવા માટે જીંજર ગાર્લિક પેસ્ટ બનાવી હોય તો સૌથી પહેલા આદુ અને લસણની છાલ કાઢી બંને વસ્તુને સારી રીતે પાણીથી સાફ કરી અને કોરી કરી લો. પેસ્ટ લાંબા સમય સુધી સારી રહે તે માટે આદુ અને લસણને ધોયા પછી કોરા કરવા જરૂરી છે જો તેમાં પાણીનો ભાગ રહે તો પેસ્ટ ખરાબ થઈ શકે છે.
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આદુ અને લસણમાં પાણીનો ભાગ ન રહે તે માટે કોટનના કપડામાં પાણીથી ધોયેલું લસણ અને આદુના ટુકડા રાખી તેને તડકામાં સૂકવેલો. આ સ્ટેપ ફોલો કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે જો લસણ અને આદુમાં થોડો પણ ભેજ રહે તો પેસ્ટમાંથી વાસ આવશે અને ફુગ પણ થઈ જશે એટલા માટે લસણ અને આદુને તડકામાં તપાવવા જરૂરી છે.
તડકામાં બરાબર સુકાઈ જાય પછી બંને વસ્તુને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દો. ત્યાર પછી એક મિક્સર જારમાં આદુ અને લસણ લો અને સાથે જ તેમાં મીઠું અને વિનેગર ઉમેરો. હવે આ બધી જ સામગ્રીની પાણી ઉમેર્યા વિના પેસ્ટ બનાવવો. જો પેસ્ટ બનાવવામાં સમસ્યા થઈ રહી હોય તો થોડું તેલ ઉમેરી શકો છો. એકદમ બારીક પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય પછી તૈયાર કરેલી પેસ્ટને કાચના એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરો. એર ટાઈટ કન્ટેનરને ફ્રીજમાં રાખી દો.
ખાસ નોંધ
આદુ લસણની પેસ્ટ સ્ટોર કર્યા પછી જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરો ત્યારે આ વાતને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. જેટલી પેસ્ટની જરૂર હોય એટલી પેસ્ટ કાઢી અને કન્ટેનરને ફ્રિજમાં તરત મૂકી દો. આદુ લસણની પેસ્ટના કન્ટેનરને ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી કલાકો સુધી બહાર રાખી ફરીથી ફ્રીજમાં રાખશો તો તેમાં પાણી થશે જેના કારણે પેસ્ટ ખરાબ થઈ શકે છે. એટલા માટે જેટલી પેસ્ટની જરૂર હોય એટલી જ બહાર કાઢો બાકીની પેસ્ટને ફ્રીજમાં જ રહેવા દો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)