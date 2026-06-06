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  • /Ginger Garlic Paste: આ રીતે બનાવેલી આદુ-લસણની પેસ્ટ 1 મહિના સુધી રહેશે સારી, રંગ કાળો પણ નહીં પડે

Ginger Garlic Paste: આ રીતે બનાવેલી આદુ-લસણની પેસ્ટ 1 મહિના સુધી રહેશે સારી, રંગ કાળો પણ નહીં પડે

How to Make Ginger Garlic Paste At Home : માર્કેટમાં મળે તેના કરતાં પણ સારી આદુ લસણની પેસ્ટ ઘરે બનાવી શકાય છે. ઘરે બસ 4 વસ્તુનો ઉપયોગ કરી આદુ લસણની પેસ્ટ બનાવીને સ્ટોર કરી લેશો તો 1 મહિના સુધી રસોઈ બનાવવાનું કામ સરળ થઈ જશે. કેમકે રસોઈ કરતી વખતે લસણ અને આદુની પેસ્ટ બનાવવાનો સમય બચી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:29 PM IST
Ginger Garlic Paste: આ રીતે બનાવેલી આદુ-લસણની પેસ્ટ 1 મહિના સુધી રહેશે સારી, રંગ કાળો પણ નહીં પડે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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