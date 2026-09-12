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Ginger Tea: ચા માં આદુ ક્યારે ઉમેરવું, દૂધ પહેલા કે દૂધ પછી ? જાણો ટેસ્ટી આદુવાળી ચા બનાવવાની સાચી રીત

How to Make Ginger Tea: ચા બનાવતી વખતે આદુ ક્યારે ઉમેરવું જોઈએ તે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. જો ચા માં આદુ પહેલાથી ઉમેરી દેવામાં આવે તો સ્વાદ કડવો થઈ શકે છે અને છેલ્લે ઉમેરો તો આદુનો સ્વાદ ન આવે. આદુના સ્વાદ અને સુગંધથી ભરપુર ચા પીવી હોય તો ચા માં આદુ ક્યારે ઉમેરવું ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:23 AM IST
Ginger Tea: ચા માં આદુ ક્યારે ઉમેરવું, દૂધ પહેલા કે દૂધ પછી ? જાણો ટેસ્ટી આદુવાળી ચા બનાવવાની સાચી રીત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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