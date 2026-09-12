/Ginger Tea: ચા માં આદુ ક્યારે ઉમેરવું, દૂધ પહેલા કે દૂધ પછી ? જાણો ટેસ્ટી આદુવાળી ચા બનાવવાની સાચી રીત

How to Make Ginger Tea: સવારે ચા પીવાની આદત મોટાભાગના લોકોને હોય છે. ચા માં લોકો ફુદીનો, મસાલો, એલચી, આદુ જેવી સામગ્રી ઉમેરતાં હોય છે જેથી ચા નો સ્વાદ વધી જાય છે. વાતાવરણમાં ઠંડક હોય ત્યારે આદુ વાળી ચા પીવાની ઈચ્છા થાય છે. ચા બનાવતી વખતે તેમાં આદુ ક્યારે ઉમેરવું તે જાણકારી ન હોય તો આદુવાળી ચા નો સ્વાદ બરાબર આવતો નથી. આજે તમને જણાવીએ પરફેક્ટ આદુવાળી ચા બનાવવા માટે ચા માં આદુ ક્યારે અને કેવી રીતે ઉમેરવું જોઈએ.
ચા માં આદુ કેવી રીતે ઉમેરો છો તે પણ મહત્વનું હોય છે. ઘણા લોકો આદુના ટુકડા કરીને ઉમેરી દે છે. આમ કરવાથી ચા કડવી થઈ જાય પણ આદુનો ટેસ્ટ આવતો નથી. તો ચાલો આજે જાણીએ આદુ વાળી ચા બનાવવાની સાચી રીત કઈ છે.
ચા માં આદુ ક્યારે ઉમેરવું ?
આદુ વાળી ચા બનાવવાની સાચી રીત છે કે પાણીમાં આદુ ઉમેરી તેને ઉકાળી લો. ચા માટે સૌથી પહેલા પાણી ઉકાળવા મુકો. પાણીમાં આદુ ઉમેરી 2 મિનિટ ઉકાળો. જ્યારે પાણીમાં આદુ ઉકળી જાય પછી તેમાં ચા પત્તિ ઉમેરો. ચા પત્તી પાણીમાં ઉકળે પછી તેમાં દૂધ ઉમેરો. દૂધ ઉમેર્યા પછી ચા ઉકળી જાય એટલે છેલ્લે તેમાં સ્વાદ અનુસાર ખાંડ ઉમેરો. ખાંડ ઉમેર્યા પછી ચાને 1 મિનિટ ઉકાળી ગરમા ગરમ આદુ વાળી ચા ગાળીને પીવો.
ચા માં આદુ કેવી રીતે ઉમેરવું ?
હવે વાત કરીએ ચા માં આદુના ટુકડા ઉમેરવા, આદુ ખમણીને ઉમેરવું કે આદુને વાટીને એડ કરવું ? તો તેનો આધાર તમારા ટેસ્ટ પર છે. એટલે કે જો તમને ચા માં આદુની લાઈટ ફ્લેવર જોઈએ છે તો આદુને થોડું વાટીને ઉમેરો. વાટેલા આદુમાંથી વધારે ફ્લેવર ચામાં નહીં આવે. જો તમને આદુના સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર વાળી ચા પીવી છે તો પાણીમાં આદુને ઝીણું ખમણીને ઉમેરો. જો તમે સ્ટ્રોંગ ચા પીવો છો તો આદુ અને ચા ને પાણીમાં બરાબર ઉકાળો. તેનાથી ચામાં આદુનો સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર આવશે.
જો કે રોજ આદુના સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર વાળી ચા એસિડિટીનું કારણ બની શકે છે. તેથી આદુના પ્રમાણનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. જે રીત અહીં દર્શાવી છે તે રીતે આદુનો એક નાનો ટુકડો પણ ચા માટે પુરતો છે. વધારે આદુ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)