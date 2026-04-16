Instant Idli: વધેલા ભાતમાંથી બનશે રુ જેવી સોફ્ટ અને ફુલેલી ઈડલી, આ નાસ્તો કર્યા પછી પેટ ભારે નહીં લાગે
How to Make Idli from Leftover Rice: ઘરમાં ભાત વધ્યા હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી તમે ઈડલી બનાવી શકો છો. આ રીતે ઈડલી બનાવવામાં ખીરું આથવાની ઝંઝટ પણ કરવી નહીં પડે. થોડી તૈયારી કરશો એટલે ગરમાગરમ ઈડલી તૈયાર થઈ જશે.
How to Make Idli from Leftover Rice: જમવા માટે બનાવેલા ભાત જો વધે તો તેને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવા તે ગૃહિણીઓ વિચારતી હોય છે. વધેલા ભાતમાંથી અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવી શકાય છે. આજે તમને વધેલા ભાતમાંથી એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઈડલી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ રીતે ખીરું આથવાની ઝંઝટ વિના એકદમ સોફ્ટ ઈડલી બની જાય છે. જો રાત્રે બનાવેલા ભાત વધે તો તેને એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રિજમાં સ્ટોર કરી લેજો અને બીજા દિવસે સવારે આ સ્ટેપ ફોલો કરીને ઈડલી બનાવજો. આ રીતે બનાવેલી ઈડલી, ઈડલીના ખીરુમાંથી બનાવેલી ઈડલી કરતા પણ વધારે સોફ્ટ બનશે.
વધેલા ભાતની ઈડલી બનાવવાની રીત
વધેલા ભાતમાંથી ઈડલી બનાવવી એકદમ ઈઝી છે અને આ ઈડલી ઝડપથી બની જાય છે. જો તમારે સવારે નાસ્તા માટે આ ઈડલી બનાવવી હોય તો તેની તૈયારી રાત્રે કરીને તમે ફ્રીજમાં બેટર બનાવી રાખી શકો છો. જો રાત્રે જ ઈડલીનું બેટર બનાવીને રાખી લેશો તો સવારે માત્ર 15 મિનિટમાં જ ગરમાગરમ નાસ્તો રેડી થઈ જશે. તો ચાલો ફટાફટ જાણી લો વધેલા ભાતનો ઉપયોગ કરવાની આ અનોખી રીત વિશે.
ભાતની ઈડલી બનાવવાની સામગ્રી
વધેલા ભાત
રવો
દહીં
મીઠું
એનો
તેલ
વધેલા ભાતમાંથી ઈડલી બનાવવાની જે સામગ્રી અહીં દર્શાવવામાં આવી છે તેનું માપ ભાત અનુસાર લેવાનું હોય છે. જો તમારી પાસે એક બાઉલ વધેલા ભાત હોય તો તેમાં અડધો કપ રવો અને અડધો કપ દહીં મિક્સ કરો.
વાસી ભાતની ઈડલી બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા એક મોટા બાઉલમાં રવો અને દહીં મિક્સ કરો અને સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવો. જો દહીં ઉમેર્યા પછી રવો ઘટ્ટ થઈ જાય તો તેમાં થોડું પાણી એડ કરી રવાને પાંચ મિનિટ સેટ થવા દો.
રવો અને દહીં સેટ થાય ત્યાં સુધીમાં વધેલા ભાતને મિક્સર જારમાં લઈ થોડું પાણી ઉમેરી સ્મુધ પેસ્ટ બનાવી લો. ભાતની પેસ્ટને રવા અને દહીંના મિશ્રણમાં ઉમેરી દો અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરો. જો તમે સવારના નાસ્તા માટે ઈડલીનું બેટર બનાવીને તૈયાર રાખવા માંગો છો તો આ સ્ટેપ ફોલો કર્યા પછી મિશ્રણને એર ટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રિજમાં રાખી દો.
જો તમે ઇન્સ્ટન્ટ ઈડલી બનાવવા જઈ રહ્યા છો તો દહીં ભાત અને રવાના મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડું તેલ ઉમેરો. આ સ્ટેજ પર મિશ્રણ વધારે ઘટ્ટ લાગે તો થોડું પાણી ઉમેરીને ઈડલી જેવું બેટર તૈયાર કરી લો.
ઈડલી બનાવવા માટે ઈડલીના મોલ્ડને તેલથી ગ્રીસ કરી લો અને પછી સ્ટીમર ઓન કરી દો. ઈડલી મોલ્ડમાં મુકતા પહેલા ઈડલીના બેટરમાં ઈનો ઉમેરો અને હળવા હાથે મિક્સ કરી દો. ઈનો ઉમેર્યા પછી તુરંત જ ઈડલી સ્ટીમ કરવા માટે મૂકી દો. ઈડલીને 12 થી 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ થવા દો અને પછી ચેક કરીને કાઢી લો.
15 મિનિટમાં એકદમ ફૂલેલી અને સોફ્ટ ઈડલી બનીને તૈયાર થઈ જશે. આ ઈડલીને તમે ચટણી કે સાંભાર સાથે ખાઈ શકો છો. આ ઈડલી ખાધા પછી કોઈ નહીં કહી શકે કે તે વધેલા ભાત માંથી બનાવેલી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
