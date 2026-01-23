Prev
Indori Poha: એકદમ બજારમાં મળે એવા ટેસ્ટી ઈંદોરી પોહા ઘરે બનાવવાની રીત, વઘારમાં આ વસ્તુ ઉમેરવાથી સ્વાદ લાગશે બેસ્ટ

Indori Poha Recipe: જો તમે ઘરે બનાવો તે પોહા બજારમાં મળે તેવા ઈંદોરી પોહા જેવા બનતા નથી તો નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આજે તમને ઘરે ઈંદોરી પોહા કેવી રીતે બનાવવા તેની રીત જણાવીએ. આ રીત ફોલો કરશો તો ટેસ્ટી પોહા ઘરે પણ બનશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:16 PM IST

Indori Poha Recipe: પોહા એવો નાસ્તો છે જે નાના મોટા સૌ કોઈ પસંદ કરે છે. ચા સાથે પોહા સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને તે હેલ્થ માટે પણ ફાયદાકારક છે. જોકે પોહા એવી વસ્તુ છે જે સવારે નાસ્તા સિવાય આખા દિવસ દરમિયાન કોઈપણ સમયે ખાઈ શકો છો. પોહા એવો નાસ્તો છે જેને અલગ અલગ રીતે બનાવવામાં આવે છે. લોકો અલગ અલગ વસ્તુઓ સાથે પણ પોહા ખાતા હોય છે પરંતુ સૌથી વધારે ફેમસ ઈંદોરી પોહા છે. મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરી પોહા લોકપ્રિય સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. ઇન્દોરી પોહા તેના ખાટા મીઠા અને મસાલેદાર સ્વાદના કારણે લોકોને ખૂબ જ પ્રિય છે. ગરમાગરમ ઈન્દોરી પોહા મોટાભાગે લોકો બહાર ખાવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે લોકોને ઘરે બજાર જેવો ટેસ્ટ મળતો નથી. આવું એટલા માટે થાય છે કે ઈંદોરી પોહા બનાવવાની રીત થોડી અલગ હોય છે. જો તમારે ઘરે બજાર જેવા જ ખટમીઠા અને એકદમ ખીલેલા ઈંદોરી પોહા બનાવવા હોય તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. 

ઇન્દોરી પોહા માટેની સામગ્રી 

પોહા 2 કપ
તેલ 2 ચમચી
રાઈ 1 નાની ચમચી
વરિયાળી 1 નાની ચમચી
લીમડાના પાન
ઝીણા સમારેલા મરચાં
બાફેલું બટેટું 1
સીંગદાણા 2 ચમચી
ઝીણી સમારેલી ડુંગળી 
હળદર પાવડર
મરચું પાવડર, હિંગ
ઝીણી સમારેલી કોથમીર
લીંબુનો રસ
મીઠું

ઇન્દોરી પોહા બનાવવાની રીત 

પોહા બનાવતા પહેલા પોહાને પાણીથી સાફ કરવા. પોહા સાફ કર્યા પછી એક થાળીમાં તેને હાથથી ફેલાવીને રાખી દેવા જેથી પોહા પાણીના કારણે સરસ રીતે ફૂલી જાય..

હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો અને તેમાં રાઈ, ઝીણા લીલા મરચાં, વરીયાળી અને લીમડાના પાનનો વઘાર કરો. ત્યાર પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને ડુંગળીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાંતડો. 

ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય એટલે તેમાં બાફેલા બટેટાના ટુકડા ઉમેરો. જો તમે કાચા બટેટા ઉમેરો તો ઝીણા સમારીને ઉમેરવા અને એક પ્લેટ ઢાંકીને બટેટા કુક કરી લેવા. 

જો તમારે પોહાને વધારે હેલ્ધી બનાવવા હોય તો આ સ્ટેજ પર બટેટા સાથે તમે વટાણા, સીંગદાણા, ગાજર જેવી વસ્તુઓ પણ ઉમેરી શકો છો. ત્યાર પછી તેમાં હળદર પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર તેમજ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો. 

મીઠું ઉમેર્યા પછી બટેટામાં પલાળેલા પોહા સારી રીતે મિક્સ કરી દો. ધ્યાન રાખવું કે પોહાને ધીરે ધીરે મિક્સ કરવા જેથી તે આખા રહે અને ભૂકો ન થઈ જાય. 

પોહા મસાલામાં મિક્સ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરો અને ગરમાગરમ પોહા પ્લેટમાં કાઢો.. પ્લેટમાં કાઢ્યા પછી તેના પર લીંબુનો રસ, મસાલા સેવ અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી ગરમા ગરમ સર્વ કરો. પોહા પર તમે દાડમના દાણા પર ઉમેરી શકો છો. જો તમે વઘારમાં ડુંગળી ન ઉમેરવા માંગતા હોય તો તમે કાચી ડુંગળી પોહા સાથે સર્વ કરી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

