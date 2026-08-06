Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Gujarati Khaman Dhokla: આ રીત ફોલો કરી કુકરમાં બનાવશો ખમણ ઢોકળા તો એકદમ ફુલેલા અને જાળીદાર બનશે

Gujarati Khaman Dhokla: આ રીત ફોલો કરી કુકરમાં બનાવશો ખમણ ઢોકળા તો એકદમ ફુલેલા અને જાળીદાર બનશે

Gujarati Khaman Dhokla: ગુજરાતી ખમણ ઢોકળા એકદમ ફુલેલા અને જાળીદાર હોય છે. ખમણનો સ્વાદ ખટમીઠો હોય છે. બજારમાં મળતાં ખમણ ઢોકળા જેવા જ ફુલેલા અને સ્વાદિષ્ટ ખમણ ઘરે બનાવવા હોય તો અહીં દર્શાવેલી રીત ફોલો કરી કુકરમાં ઢોકળા બનાવો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:45 AM IST
Gujarati Khaman Dhokla: આ રીત ફોલો કરી કુકરમાં બનાવશો ખમણ ઢોકળા તો એકદમ ફુલેલા અને જાળીદાર બનશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સ્પાની ચમક પાછળ નરોડામાં લોહિયાળ ખેલ! મેનેજરને ચોથા માળેથી ફેંકી હત્યા, સ્પાની આડમાં
2
3
4
5