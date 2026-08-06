/Gujarati Khaman Dhokla: આ રીત ફોલો કરી કુકરમાં બનાવશો ખમણ ઢોકળા તો એકદમ ફુલેલા અને જાળીદાર બનશે

Gujarati Khaman Dhokla: ગુજરાતમાં અલગ અલગ પ્રકારના ઢોકળા મળે છે. જેમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય ખમણ ઢોકળા છે. સ્વાદમાં ખટ-મીઠા અને એકદમ ફુલેલા ઢોકળા નાના મોટા સૌ કોઈ સ્વાદ લઈને ખાતા હોય છે. ઘરમાં કોઈ ગેસ્ટ આવે તો તેમને પણ જમવાની સાથે ખમણ ઢોકળા પીરસવામાં આવે છે. માર્કેટમાં મળે એવા જ ફુલેલા અને જાળીદાર ખમણ ઢોકળા ઘરે બનાવવા હોય તો તેના માટેની પરફેક્ટ રેસીપી આજે જાણી લો.
અહીં દર્શાવેલી સામગ્રીને દર્શાવેલા માપ સાથે લઈ અને કુકરમાં ખમણ ઢોકળા બનાવશો તો પહેલી વખતમાં પણ ફૂલેલા જાળીદાર ખમણ ઢોકળા બની જશે. અહીં તમને ખમણમાં સરસ જાળી પડે તે માટે શું કરવું તેની સિક્રેટ ટીપ્સ પણ જણાવેલી છે. તો ફટાફટ નોંધી લો અને આજે જ ઘરે ખમણ ઢોકળા બનાવવાની ટ્રાય કરો.
ખમણ ઢોકળા માટેની સામગ્રી
2 કપ ચણાનો લોટ, 2 ચમચી ઝીણો રવો, 2 મોટી ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી લીંબુનો પર, 2 ચમચી તેલ, આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી, હળદર 1 ચપટી, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, ઈનો 1 પેકેટ, પાણી જરૂર અનુસાર
ખમણના વઘાર માટે સામગ્રી
1 ચમચી તેલ, રાઈ, લીમડાના પાન, લીલા મરચાં, 1 ચમચી ખાંડ, અડધો ગ્લાસ પાણી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
ખમણ ઢોકળા બનાવવાની રીત
ઢોકળા માટેનો વઘાર
ખમણ ઢોકળાનું અસલી સિક્રેટ તેના વઘારમાં છુપાયેલું હોય છે. ખમણ ઢોકળા બફાઈ ગયા હોય પછી તેમાં કાપા કરી લો. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો અને તેમાં રાઈ, લીમડાના પાન, મરચાનો વઘાર કરો. આ વઘારમાં અડધો કપ પાણી અને બે ચમચી ખાંડ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો. ખાંડનું જે પાણી તૈયાર થાય તેને ધીરે ધીરે ઢોકળા પર રેડો. ધ્યાન રાખવું કે ખાંડનો વઘાર ઢોકળાની અંદર સુધી જાય. ત્યાર પછી ગરમાગરમ ઢોકળા સર્વ કરો.