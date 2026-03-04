Cooking Hacks: ઘરે આ રીતે બનાવો 100 ટકા શુદ્ધ માવો, 1 લીટર દૂધમાંથી બનશે 250 ગ્રામ માવો
Cooking Hacks: મીઠાઈ વિના તહેવારની મજા અધુરી લાગે છે. હોળી-ધુળેટીમાં પણ ઘરમાં વિવિધ પકવાન બને છે અને તેમાં માવાનો ઉપયોગ પણ થતો હોય છે. બજારમાં મળતા માવામાં ભેળસેળ હોવાની ચિંતા તમને પણ સતાવતી હોય તો તમે ઘરે પણ માવો બનાવી શકો છો. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ઘરે 100 ટકા શુદ્ધ માવો બનાવી ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
- બજારમાં મળતા માવામાં ભેળસેળ હોવાની શક્યતા હોય છે.
- ઘરે બનાવેલા માવામાં શુદ્ધતાની ગેરંટી હોય છે.
- 1 કલાકમાં 1 કિલો શુદ્ધ માવો તૈયાર થઈ શકે
Cooking Hacks: તહેવારોમાં દરેક ઘરે વિવિધ પકવાન બને છે અને આ પકવાનમાં દૂધના માવાનો ઉપયોગ પણ થતો હોય છે. મીઠાઈ માટે માવો ખરીદવો એ પણ મુશ્કેલીનું કામ છે. કારણકે તહેવારોના સમયમાં માર્કેટમાં ભેળસેળ વાળો માવો વધારે પ્રમાણમાં વેચાતો હોય છે. નકલી માવામાં મિલ્ક પાઉડર, ટેલકમ પાવડર, ચુનો, કેમિકલ જેવી ખતરનાક વસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવે છે. નકલી માવો બનાવવા માટે દૂધમાં યુરિયા, ડિટર્જન્ટ પાવડર, વનસ્પતિ ઘી સહિતની હાનિકારક વસ્તુઓ પણ ઉમેરવામાં આવતી હોય છે. આવી અનેક ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે. તેથી જ તહેવાર સમયે મીઠાઈ માટે બજારમાંથી માવો લેવાને બદલે ઘરે માવો બનાવી લેવો સારો વિકલ્પ સાબિત થાય છે.
દૂધમાંથી ઘરે માવો બનાવવામાં સમય વધારે લાગી શકે છે પરંતુ ઘરે બનાવેલા માવામાં શુદ્ધતાની ગેરંટી હોય છે. આજે તમને દૂધમાંથી ઘરે માવો કેવી રીતે બનાવવો તે જણાવીએ. સૌથી પહેલા એ જાણીએ કે એક કિલો માવો બનાવીને તૈયાર કરવો હોય તો તેના માટે કેટલા લીટર દૂધની જરૂર પડે. દૂધમાંથી માવો કેટલો બનશે તે દૂધના ફેટ પર આધારિત હોય છે એટલે અલગ અલગ પ્રકારના દૂધનું માપ પણ બદલી જાય છે.
1. માવો બનાવવા માટે ભેંસના દૂધનો ઉપયોગ કરો તો 4 થી 4.30 લીટર દૂધમાંથી એક કિલો માવો બની શકે.
2. ગાયનું દૂધ ઉપયોગમાં લેવાનું હોય તો અંદાજે 5 થી 5.30 લીટર દૂધની જરૂર પડે છે.
3. માવો બનાવવા માટે જો તમે પેકેટવાળા દૂધનો ઉપયોગ કરવાના હોય તો ફુલ ક્રીમ મિલ્કનો ઉપયોગ કરવો. 4.30 લીટર થી 5 લીટર દૂધનો ઉપયોગ કરો એટલે એક કિલો માવો તૈયાર થઈ શકે છે.
4. જો તમારે ઓછી માત્રામાં માવાની જરૂર હોય તો 1 લીટર દૂધથી પણ માવો બની શકે છે. 1 લિટર ફુલ ક્રીમ મિલ્ક હોય તો તેમાંથી 250 ગ્રામ માવો બની શકે છે.
ઘરે માવો બનાવવાની રીત
માવો બનાવવાની રીતની વાત કરીએ તો માવો બનાવવા માટે જાડા તળિયાનું વાસણ પસંદ કરવું. જેથી દૂધ ઉકાળતી વખતે બળે નહીં. વાસણમાં દૂધ કાઢો અને તેજ આંજ પર એક ઉભરો આવવા દો. ઉભરો આવી જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મિડિયમ કરી દો અને દૂધને સતત હલાવતા રહો. દૂધ ઉકાળતી વખતે હલાવવું જરૂરી છે. કઢાઈના તળિયે અને કિનારીઓ પર જે મલાઈ જામે તેને કાઢીને દૂધમાં મિક્સ કરી ઉકાળતા રહો. દૂધને ઉકાળવાથી ધીરે ધીરે દૂધ રબડી જેવું દેખાવા લાગશે. ત્યાર પછી ગેસ સ્લો કરી દો અને ધીમા તાપે દૂધને ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી દૂધનો માવો ન બની જાય. માવો તૈયાર થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી તેને ઠંડો થવા દો. માવો ઠંડો થઈ જાય પછી તેને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આ રીતે માવો બનાવીને તમે એર ટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. ઘરે એક કિલો માવો બનાવવામાં એક થી દોઢ કલાકનો સમય લાગી શકે છે.
